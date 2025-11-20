Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Аромат может быть тем же, а реакция другой: как мозг разделяет распознавание запаха и его приятность

Мозг кодирует запахи в два этапа установили нейробиологи Токийского университета
6:57
Наука

Человек оценивает запахи куда сложнее, чем кажется. Пока мы ощущаем аромат цветка или кофе, мозг выполняет многоступенчатую работу: сначала он "распознаёт" молекулы, а затем решает, приятно нам это или нет. Недавнее исследование учёных из Токийского университета добавило важные детали к пониманию того, как устроена эта система и почему разные люди по-разному реагируют на одни и те же запахи.

Связь запаха и звука
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Связь запаха и звука

Как мозг узнаёт запах?

Во время опытов добровольцы вдыхали серию ароматов, а учёные фиксировали активность мозга с высокой точностью. Чтобы оценить индивидуальные особенности восприятия, участникам также предложили тесты на различение запахов и анкеты о том, насколько они в повседневности обращают внимание на ароматы.

Исследование показало: едва запах попадает в нос, мозг выдаёт ранний всплеск активности. Именно эта активность отвечает за базовую идентификацию — определить, что запах вообще есть, и попытаться отличить его от других. Люди с более выраженной ранней мозговой реакцией лучше справлялись с задачами, где требовалось различить близкие по аромату вещества — например, варианты цветочных или фруктовых запахов.

Позже возникает другой тип мозговых волн. Он отвечает уже за субъективные ощущения: нравится аромат или вызывает неприятие. Причём выраженность этой поздней активности совпадала с тем, насколько человек в жизни склонен замечать приятность запахов — это подтверждали и результаты анкетирования.

Два этапа обработки запаха — зачем это нужно

Собранные данные позволяют выделить чёткую последовательность:

  1. Сначала мозг анализирует физико-химические характеристики запаха, то есть определяет тип молекул.
  2. Затем формируется эмоциональная оценка: приятно, нейтрально или неприятно.

Такой порядок помогает человеку быстро ориентироваться в среде. Одно дело — понять, что пахнет дымом, и совсем другое — решить, безопасно ли оставаться на месте. Поздняя эмоциональная оценка связывает аромат с опытом, воспоминаниями, предпочтениями — поэтому один и тот же запах у разных людей вызывает разные эмоции.

Ранняя и поздняя обработка запахов

Этап Что делает мозг За что отвечает
Ранняя активность Кодирует химический состав запаха Распознавание и различение ароматов
Поздняя активность Формирует субъективное отношение Приятность/неприятность, эмоциональные реакции

Как натренировать обоняние?

Регулярные тренировки помогают улучшить чувствительность обонятельных рецепторов.

Для этого можно использовать

  • Набор эфирных масел (лаванда, лимон, эвкалипт, роза);
  • ароматические карточки;
  • бытовые запахи: кофе, специи, листья растений.

Как тренировать обоняние

  • Выберите 3-4 разных запаха.
  • Вдыхайте каждый по 15-20 секунд, стараясь описать ощущения.
  • Повторяйте упражнение 1-2 раза в день.
  • Раз в неделю меняйте набор ароматов.

Такие тренировки используют в реабилитации пациентов после перенесённого COVID-19, когда обоняние часто восстанавливается медленно.

Ошибка → последствие → альтернатива

  • Ошибка: игнорировать слабые нарушения обоняния.
  • Последствие: пропуск ранних симптомов нейродегенеративных заболеваний.
  • Альтернатива: провести тестирование — сейчас продаются готовые наборы для домашней проверки обоняния.
  • Ошибка: злоупотреблять сильными ароматизаторами.
  • Последствие: перегруз рецепторов, снижение чувствительности.
  • Альтернатива: использовать мягкие бытовые ароматы или увлажнитель воздуха с натуральными маслами.

А что, если запахи кажутся "неправильными"?

Так бывает при паросмии — когда привычные ароматы ощущаются искажёнными. Это часто наблюдается после вирусных инфекций.

В таких случаях полезны

  • обонятельная гимнастика;
  • витамины группы В;
  • умеренное использование солевых спреев.

При стойком нарушении стоит обратиться к неврологу или ЛОР-врачу.

Плюсы и минусы высокой чувствительности к запахам

Плюсы Минусы
Раннее распознавание опасных ароматов (дым, химические вещества) Большая утомляемость в насыщенной запахами среде
Более яркие вкусовые ощущения Склонность к мигреням, если триггеры связаны с запахами
Лёгкость выбора косметики и парфюмерии Высокая реакция на бытовые раздражители

FAQ

Как понять, что у меня снижено обоняние?

Если вы хуже различаете привычные запахи или не чувствуете резкие ароматы, это повод пройти тест.

Можно ли восстановить обоняние после болезни?

В большинстве случаев — да. Помогают тренировки, витамины, иногда — физиотерапия.

Как выбрать набор для проверки обоняния?

Обращайте внимание на: разницу ароматов, срок годности, наличие инструкции и примеров нормальных результатов.

Мифы и правда

  • Миф: если запах неприятен, это всегда значит, что он вреден.
  • Правда: неприятность — субъективное чувство, мозг оценивает её позже и на основе опыта.
  • Миф: человек чувствует меньше запахов, чем животные.
  • Правда: человеческое обоняние не слабее, а просто устроено иначе — мозг делает ставку на распознавание сложных ароматов.

Исторический контекст

  • Древние греки считали, что запахи — это "испарения", которые поднимаются от предметов.
  • В XIX веке первая теория обоняния связывала восприятие запахов исключительно с формой молекул.
  • Современная нейронаука использует методы электроэнцефалографии и импульсных томографов, чтобы изучать аромат на уровне микросигналов мозга.

Интересные факты

  1. Новорожденные распознают запах матери через несколько часов после рождения.
  2. У каждого человека уникальный "обонятельный профиль" — как отпечатки пальцев.
  3. Чувствительность к запахам повышается в ожидании опасности.

Исследование японских нейробиологов показывает: распознавание запахов — это продуманная система, в которой биология и субъективный опыт работают в тандеме. Мозг сначала определяет, что за аромат перед ним, и только потом решает, как он к нему относится. Понимание этих этапов важно не только для науки, но и для медицины: от диагностики заболеваний до восстановления обоняния после инфекций.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
