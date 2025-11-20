Аромат может быть тем же, а реакция другой: как мозг разделяет распознавание запаха и его приятность

Человек оценивает запахи куда сложнее, чем кажется. Пока мы ощущаем аромат цветка или кофе, мозг выполняет многоступенчатую работу: сначала он "распознаёт" молекулы, а затем решает, приятно нам это или нет. Недавнее исследование учёных из Токийского университета добавило важные детали к пониманию того, как устроена эта система и почему разные люди по-разному реагируют на одни и те же запахи.
Во время опытов добровольцы вдыхали серию ароматов, а учёные фиксировали активность мозга с высокой точностью. Чтобы оценить индивидуальные особенности восприятия, участникам также предложили тесты на различение запахов и анкеты о том, насколько они в повседневности обращают внимание на ароматы.
Исследование показало: едва запах попадает в нос, мозг выдаёт ранний всплеск активности. Именно эта активность отвечает за базовую идентификацию — определить, что запах вообще есть, и попытаться отличить его от других. Люди с более выраженной ранней мозговой реакцией лучше справлялись с задачами, где требовалось различить близкие по аромату вещества — например, варианты цветочных или фруктовых запахов.
Позже возникает другой тип мозговых волн. Он отвечает уже за субъективные ощущения: нравится аромат или вызывает неприятие. Причём выраженность этой поздней активности совпадала с тем, насколько человек в жизни склонен замечать приятность запахов — это подтверждали и результаты анкетирования.
Собранные данные позволяют выделить чёткую последовательность:
Такой порядок помогает человеку быстро ориентироваться в среде. Одно дело — понять, что пахнет дымом, и совсем другое — решить, безопасно ли оставаться на месте. Поздняя эмоциональная оценка связывает аромат с опытом, воспоминаниями, предпочтениями — поэтому один и тот же запах у разных людей вызывает разные эмоции.
|Этап
|Что делает мозг
|За что отвечает
|Ранняя активность
|Кодирует химический состав запаха
|Распознавание и различение ароматов
|Поздняя активность
|Формирует субъективное отношение
|Приятность/неприятность, эмоциональные реакции
Регулярные тренировки помогают улучшить чувствительность обонятельных рецепторов.
Для этого можно использовать
Как тренировать обоняние
Такие тренировки используют в реабилитации пациентов после перенесённого COVID-19, когда обоняние часто восстанавливается медленно.
Так бывает при паросмии — когда привычные ароматы ощущаются искажёнными. Это часто наблюдается после вирусных инфекций.
В таких случаях полезны
При стойком нарушении стоит обратиться к неврологу или ЛОР-врачу.
|Плюсы
|Минусы
|Раннее распознавание опасных ароматов (дым, химические вещества)
|Большая утомляемость в насыщенной запахами среде
|Более яркие вкусовые ощущения
|Склонность к мигреням, если триггеры связаны с запахами
|Лёгкость выбора косметики и парфюмерии
|Высокая реакция на бытовые раздражители
Если вы хуже различаете привычные запахи или не чувствуете резкие ароматы, это повод пройти тест.
В большинстве случаев — да. Помогают тренировки, витамины, иногда — физиотерапия.
Обращайте внимание на: разницу ароматов, срок годности, наличие инструкции и примеров нормальных результатов.
Исследование японских нейробиологов показывает: распознавание запахов — это продуманная система, в которой биология и субъективный опыт работают в тандеме. Мозг сначала определяет, что за аромат перед ним, и только потом решает, как он к нему относится. Понимание этих этапов важно не только для науки, но и для медицины: от диагностики заболеваний до восстановления обоняния после инфекций.
Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?