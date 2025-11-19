Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оригинальный салат Цезарь не содержит курицу и бекон
Микс золота и серебра стал популярным трендом — дизайнеры
Пигментация на коже может указывать на гормональные сбои — косметолог Миронова
Письмо прототипа Джека Доусона с "Титаника" продадут за 66 тысяч
Гниение корней орхидей зимой связано с перегревом и поливом
В России предложили ввести компенсации за тихое увольнение
Измерение талии показало связь с риском диабета — врач-эндокринолог Меркулова
Отжимания задействуют до 75% массы тела — исследователи JSCR
Маргарита Симоньян назвала Высоцкую примером во время болезни

Вулкан предупредил заранее: сигналы были, но никто не понял, что именно они означают

Килауэа начал повышать давление за год до извержения — доцент Син-Мэй Ву
Наука

Извержения вулканов всегда кажутся внезапными, но интенсивные процессы внутри земной коры развиваются намного раньше, чем первая трещина или выброс лавы появляется на поверхности. Так было и с Килауэа — одним из самых активных вулканов планеты. Его разрушительное извержение 2018 года изменило ландшафт Гавайского острова, вызвало тысячи землетрясений и затронуло целые кварталы. Но, как доказали исследователи, Килауэа начал «предупреждать» заранее: задолго до момента, когда магма прорвалась наружу, в подземных резервуарах начались перемены.

Извержение вулкана и глубинная магма
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Извержение вулкана и глубинная магма

Что известно о ранних сигналах извержения

Исследования показали, что почти за год до событий 2018 года магматическая система Килауэа изменила свой привычный режим. Вместо свободного поступления магмы между двумя верхними резервуарами возникла пробка, которая препятствовала подъёму расплава. Давление стало нарастать под Восточной рифтовой зоной — тем самым участком, который позже стал ключевым в развитии извержения.

"Наша гипотеза заключается в том, что между двумя верхними магматическими резервуарами вулкана образовалась пробка, которая препятствовала потоку, и под восточной рифтовой зоной Килауэа начало расти давление", — сказал доцент Син-Мэй Ву.

Сейсмические данные подтвердили, что кора над глубоким резервуаром стала хуже пропускать волны — это указывало на постепенное повышение давления. При этом уровень лавового озера в кратере Халемаумау опустился на 30 метров при неизменном давлении в глубине, что также отражало нарушение обычной связи между частями системы.

Сравнение признаков подготовки Килауэа к извержению

Признак Проявление Значение
Замедление сейсмических волн волны двигались медленнее над глубоким резервуаром росло давление
Падение уровня лавового озера минус 30 метров блокировка связи между резервуарами
Инфляция поверхности рост по GPS-данным поступление магмы в систему
Ускорение волн возле Puʻuʻōʻō волны стали быстрее боковое давление и закрытие трещин
Серия мелких землетрясений до основного события смещение магмы в рифтовую зону

Как работала подземная система Килауэа: шаг за шагом

Шаг 1. Ослабление потока магмы

Обычный путь магмы между двумя вершинными резервуарами изменился, и давление начало расти под Восточной рифтовой зоной.

Шаг 2. Рост давления в глубинных областях

Данные GPS показывали инфляцию, а сейсмические измерения подтверждали, что кора испытывала растущую нагрузку.

Шаг 3. Боковое продвижение магмы

В какой-то момент расплав перестал подниматься вверх и начал уходить в горизонтальную систему дайк. Трещины закрывались, волны ускорялись, что указывало на рост бокового давления.

Шаг 4. Землетрясение, открывшее путь

Мощный толчок магнитудой 5 привёл к разрыву блокировки между резервуарами. Давление резко прорвалось вверх, начав цепочку событий перед извержением.

Шаг 5. Активность под кратером

Шаткое равновесие нарушилось: поверхность смещалась, а подземные камеры наполнялись расплавом, готовя финальный момент.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: опираться только на поверхностные признаки вулканической активности.
Последствие: пропуск ранних сигналов — давление растёт глубоко под землёй.
Альтернатива: регулярный анализ скорости сейсмических волн.

Ошибка: игнорировать длительные периоды инфляции.
Последствие: отсутствие понимания того, как заполняются магматические камеры.
Альтернатива: изучать многолетние данные GPS и радарных съемок.

Ошибка: рассматривать каждый толчок как разовый.
Последствие: недооценка нарастающего сдвига системы.
Альтернатива: анализировать взаимосвязи между сериями землетрясений.

А что если...

Если бы аналогичные последовательности сигналов были изучены до 2018 года, жители могли бы получить более раннее предупреждение. В идеале системы мониторинга будущего должны опираться на набор комплексных параметров: сейсмический шум, данные GPS, изменения в скорости волн, поведение поверхностного озера. По мере развития методов анализа, включая ИИ, такие модели смогут гибко адаптироваться к каждому вулкану и распознавать индивидуальные «ритмы» подземных процессов.

Плюсы и минусы методов раннего мониторинга

Плюсы Минусы
позволяют видеть процессы за годы требуют сложной обработки данных
работают без крупных землетрясений высокие затраты на оборудование
подходят для удалённых вулканов интерпретация сигналов может быть неоднозначной
фиксируют боковые и вертикальные смещения нужны десятилетние ряды данных
позволяют улучшить предупреждения зависят от устойчивости сейсмических сетей

FAQ

Можно ли по падению уровня лавового озера предсказать извержение?
Падение уровня говорит о нарушении связи между резервуарами, но это только один из сигналов.

Всегда ли перед извержением наблюдается инфляция поверхности?
Часто — да, но инфляция может быть медленной и незаметной без приборов.

Можно ли полностью предотвратить последствия извержения?
Нет, но ранние предупреждения позволяют снизить ущерб и своевременно эвакуировать людей.

Мифы и правда

Миф: крупные извержения происходят без предварительных признаков.
Правда: большинство событий готовится годами.

Миф: магма всегда поднимается строго вертикально.
Правда: боковое движение — один из ключевых факторов в рифтовых зонах.

Миф: если нет землетрясений, вулкан «спокоен».
Правда: сейсмический шум от океанских волн позволяет наблюдать внутренние процессы.

Три интересных факта

  1. Килауэа — один из немногих вулканов, где лавовое озеро долгое время поддерживало постоянный уровень.
  2. Сейсмические волны могут ускоряться, когда трещины закрываются под давлением.
  3. Магма может двигаться в горизонтальных дайках десятки километров, не показывая активности на поверхности.

Исторический контекст

Извержения Килауэа фиксируются гавайцами ещё с традиционных времён, когда изменения в природе рассматривались как послания богов. В XX веке вулкан стал объектом активного научного мониторинга: появились первые сейсмические станции, начали применяться GPS-измерения и спутниковая съёмка. С начала 2010-х годов методы анализа стали учитывать и «тихие» сигналы — сейсмический шум, постепенные изменения формы земной поверхности и поведение лавового озера. Благодаря таким исследованиям учёные лучше понимают скрытую динамику вулкана и могут точнее оценивать, когда системы переходят в критическую фазу.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Домашние животные
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Красота и стиль
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Смесь воды и эфирного масла заменяет освежитель воздуха
Недвижимость
Смесь воды и эфирного масла заменяет освежитель воздуха
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Испания выделяет 817 млн евро ВСУ, а не на борьбу с наркотрафиком и бедностью Любовь Степушова Берлин обсуждает усиление армии после холодной войны — правительство ФРГ Игорь Буккер ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Последние материалы
Испания выделяет 817 млн евро ВСУ, а не на борьбу с наркотрафиком и бедностью
Микс золота и серебра стал популярным трендом — дизайнеры
Пигментация на коже может указывать на гормональные сбои — косметолог Миронова
Письмо прототипа Джека Доусона с "Титаника" продадут за 66 тысяч
Гниение корней орхидей зимой связано с перегревом и поливом
В России предложили ввести компенсации за тихое увольнение
Измерение талии показало связь с риском диабета — врач-эндокринолог Меркулова
Отжимания задействуют до 75% массы тела — исследователи JSCR
Маргарита Симоньян назвала Высоцкую примером во время болезни
Павел Дуров рассказал о приоритетах мужчин в отношениях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.