Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Светицховели стал основной точкой туристических маршрутов — турэксперты
Жировой фартук формируется из-за структуры подкожного жира
Картофель на одном месте усиливает развитие парши
Ксения Бородина объяснила решение бросить курить из-за здоровья
Правильная толщина среза мешка влияет на нити катаифи
Мила Кунис снимается в кино только во время школьных каникул детей
Москва готовит жесткий ответ на изъятие российских активов
Чеснок назван продуктом для ускорения выздоровления при простуде диетологом Галан
Сэкономите кучу денег: проверьте это в доме перед покупкой — эксперт Перескокова

Космос видит то, что скрыто на земле: спутники вскрывают слабые места экосистем, незаметные людям

Спутники обеспечивают глобальный мониторинг рисков и экосистем — эксперт Аарон Голден
8:46
Наука

Спутниковые наблюдения давно перестали быть инструментом исключительно для научных лабораторий. Сегодня они становятся основой для того, чтобы страны могли оценивать, действительно ли предпринимаемые меры помогают адаптироваться к меняющемуся климату. Спутники видят то, что сложно отследить наземными методами: малодоступные территории, медленные изменения экосистем и границы рисков, которые на земле часто остаются незамеченными. Именно поэтому их всё чаще рассматривают как центральный элемент климатической аналитики будущего.

Штормовой нагон грозит катастрофой
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hurricane_Katrina_GOES_August_29.jpg by APOD
Штормовой нагон грозит катастрофой

Зачем миру нужны спутники для адаптации к климату

Климатические риски возрастают во всех регионах, и правительства ищут способы определить эффективность принимаемых решений. Традиционные метеосети и наземные измерения полезны, но несут множество ограничений: они фрагментарны, привязаны к отдельным точкам и редко дают картину целиком. Спутники решают эту проблему за счёт регулярного обзора всей планеты.

В новом международном исследовании, подготовленном при участии ESA и Университета Голуэя, показано, как данные дистанционного зондирования можно превратить в систему непрерывного мониторинга адаптации. Это особенно важно на фоне подготовки к COP30, где вопрос измерения прогресса станет центральным.

"Анализ подчеркивает жизненно важную и уникальную роль спутников в поддержке глобальной цели Парижского соглашения по адаптации", — сказал исследователь Аарон Голден.

Сравнение возможностей наземных и спутниковых наблюдений

Критерий Наземные системы Спутниковые наблюдения
География локальная глобальная
Частота измерений нерегулярная постоянная, с переездами каждые дни
Объективность зависит от оборудования и условий единые стандарты
Исторические ряды ограниченные до 60 лет данных
Труднодоступные зоны трудны или невозможны доступны

Как спутники помогают анализировать адаптацию: по направлениям

1. Сельское хозяйство

Спутники фиксируют продуктивность полей, динамику роста культур, состояние почв, потребление воды и эффективность орошения. Когда стресс от жары усиливается, сельскохозяйственные регионы меняют способы работы: меняются сроки посадки, культуры смещаются на север или в сторону более влажных регионов. Все эти процессы видны с орбиты.

2. Биоразнообразие

Платформы Global Mangrove Watch и Global Forest Watch уже стали стандартом оценки лесов и мангровых экосистем. Они отражают изменения площади, плотность растительности и очаги деградации. Для адаптации эта информация критична: устойчивые экосистемы работают как природная защита побережий, городов и углеродных хранилищ.

3. Экстремальные явления

Наводнения, аномальные засухи, тепловые волны — всё это спутники фиксируют быстро и охватывают одновременно большие территории. Это позволяет оценивать, уменьшают ли меры "зелёной" инфраструктуры и восстановление пойменных земель последствия погодных событий.

4. Здоровье и климатические риски

Связь космоса и медицины кажется неочевидной, но данные о температуре поверхности, загрязнении воздуха, распространении пыли и переносчиков заболеваний формируют ранние предупреждения. Спутники могут выявлять следы активности комаров, цветение токсичных водорослей, изменения, влияющие на качество жизни.

"Данные наблюдения Земли следует рассматривать как неотъемлемую часть Глобальной цели по показателям адаптации", — отметила представитель ЕКА Сара Коннорс.

Советы шаг за шагом: как странам внедрять спутниковые климатические индикаторы

  1. Определить национальные приоритеты: сельское хозяйство, вода, здоровье, экосистемы.

  2. Сопоставить нужные параметры с доступными спутниковыми переменными (ECVs).

  3. Разработать единые методологии наблюдений и единый формат данных.

  4. Интегрировать спутниковую аналитику в стратегии адаптации.

  5. Обеспечить открытый доступ к данным для государственных ведомств и исследовательских групп.

  6. Регулярно обновлять показатели, чтобы видеть динамику, а не отдельные "снимки".

  7. Использовать AI-алгоритмы для анализа больших массивов данных.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагаться только на локальные данные.
Последствие: неполная картина риска, особенно вне городов.
Альтернатива: комбинировать местные исследования и спутниковые метрики.

Ошибка: оценивать адаптацию раз в несколько лет.
Последствие: меры не успевают корректироваться.
Альтернатива: использовать спутники для ежемесячных и сезонных обновлений.

Ошибка: игнорировать экосистемные индикаторы.
Последствие: снижение природной защиты от штормов, жары, наводнений.
Альтернатива: применять данные Global Forest Watch и аналогичных сервисов.

А что если…

В таком случае государства смогут сравнивать меры адаптации одинаковыми методами, независимо от богатства страны, густоты наблюдательных сетей и доступности территории. Станет возможным контролировать реальную динамику — например, уменьшается ли эффект теплового острова после озеленения, растёт ли устойчивость посевов или исчезают ли редкие леса. И главное — это позволит понимать, куда направлять финансы и усилия.

Плюсы и минусы спутниковых данных для адаптации

Плюсы Минусы
Глобальность и объективность Требуются специалисты для анализа
Долгие ряды данных Ограничение по детализации в отдельных зонах
Возможность оценивать удалённые территории Возможны задержки с обработкой больших массивов
Поддержка AI-аналитики Необходима инфраструктура хранения данных
Измеримость прогресса Требуются стандарты для стран

FAQ

Можно ли использовать спутниковые данные вместо наземных?
Нет, системы должны дополнять друг друга.

Сколько лет назад начались систематические спутниковые измерения?
Некоторые ряды — до 60 лет.

Какие области лучше всего отслеживают спутники?
Растительность, вода, экстремальные явления, температура поверхности, загрязнение воздуха.

Мифы и правда

Миф: спутники дают слишком "поверхностную" информацию.
Правда: современные сенсоры фиксируют сотни переменных, включая влажность почвы и структуру растительности.

Миф: данные дистанционного зондирования доступны только учёным.
Правда: многие платформы открыты — Global Forest Watch, Copernicus, NASA Earthdata.

Миф: спутники не могут помочь в здравоохранении.
Правда: они прогнозируют тепловые риски и распространение некоторых заболеваний.

Сон и психология

Проектирование адаптации требует вдумчивого подхода, а не реакции на экстремальные события. Спутниковая аналитика помогает сместить фокус с тревоги и неопределённости на измеримые процессы. Когда меры привязаны к понятным индикаторам, у команд и городов появляется ощущение контроля и понимание, куда двигаться дальше.

Три интересных факта

  1. Первые климатические спутники начали работать в 1960-х.
  2. Современные радары способны "видеть" землю сквозь облака и ночью.
  3. Искусственный интеллект распознаёт изменения растительности за секунды — то, что вручную занимало недели.

Исторический контекст

Первые приборы дистанционного зондирования фиксировали температуру и облачность, но их точность была низкой. В 1980–2000-х появились глобальные программы — Landsat, Sentinel, MODIS — и мир впервые получил непрерывную хронику изменений поверхности Земли. Климатические модели стали точнее, а биологи и экологи получили новые инструменты для оценки состояния лесов, болот, полей и побережий. Сегодня наблюдение из космоса — центральный элемент оценки климатических рисков, и именно оно позволяет странам готовить адаптацию к будущим условиям, а не к прошлому климату.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
К концу века почти половина пляжей исчезнет — морской биолог Омар Дефео
Наука и техника
К концу века почти половина пляжей исчезнет — морской биолог Омар Дефео
Смесь воды и эфирного масла заменяет освежитель воздуха
Недвижимость
Смесь воды и эфирного масла заменяет освежитель воздуха
Гигантские выдры охотятся группами до двадцати особей
Домашние животные
Гигантские выдры охотятся группами до двадцати особей
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Последние материалы
Итальянский ритм жизни создаёт особую атмосферу для туристических поездок
Европейцы слышат жуткие голоса при звонках в Россию — Yle
Толщина стен не гарантирует отсутствие слышимости по данным акустиков
К 2026 году жертв телефонных мошенников в РФ станет меньше — депутат Свинцов
Ответ Пекина сработал: Нидерланды не смогли украсть компанию у китайского владельца
Спутники обеспечивают глобальный мониторинг рисков и экосистем — эксперт Аарон Голден
Рост модельного ряда Ikon на 270 новых артикулов в 2025 подтвердили в компании
Суд вернул квартиру Ларисе Долиной, оставив покупателя без денег, — юрист Бенхин
Рэпер Птаха назвал Путина лучшим руководителем для России
В США заявили о секретных переговорах с Россией по Украине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.