Самая длинная тьма XXI века уже на пороге: дневной свет дрогнет и уступит место тревожному сумраку

Редчайшее астрономическое событие столетия уже привлекает внимание учёных и любителей космоса: одно из самых длительных солнечных затмений XXI века произойдёт 2 августа 2027 года. Его продолжительность — около шести минут и 23 секунд — делает его исключительным даже на фоне других значимых явлений последнего времени. В отличие от краткого затмения 2024 года, это событие будет видно на большом пространстве Восточного полушария и станет самым заметным в ряде стран Северной Африки и Ближнего Востока. Маршрут тени проляжет по густонаселённым регионам, что уже вызывает повышенный интерес среди путешественников и наблюдателей.
Полное солнечное затмение начнётся над Атлантикой и затем пересечёт Гибралтарский пролив. Тень Луны пройдёт над Испанией, Марокко и Алжиром, далее затронет Тунис, Ливию и Египет. Именно в Египте ожидается самая длительная фаза полного покрытия, что делает его одной из центральных точек наблюдений. Затем тень сместится в сторону Саудовской Аравии, Йемена и Сомали, продолжив путь к островам Индийского океана. Среди городов, через которые пройдёт полоса максимального затмения, прогнозируются Кадис, Малага, Танжер, Бенгази и Луксор.
Региональные наблюдения в Европе, Африке и на Ближнем Востоке будут различаться: страны, находящиеся немного в стороне от центральной полосы, смогут увидеть лишь частичное закрытие солнечного диска.
|Дата
|Продолжительность полного покрытия
|Страны максимальной видимости
|Особенности
|8 апреля 2024
|4 мин 28 сек
|США, Канада, Мексика
|интенсивный интерес наблюдателей
|2 августа 2027
|6 мин 23 сек
|Египет, Ливия, Тунис
|одно из самых долгих затмений века
|16 января 2075
|около 2 мин
|Бразилия
|редкая видимость в Южной Америке
По расчётам астрономов, первая фаза — частичное закрытие солнечного диска — начнётся около 10:00 по восточному времени. К 11 часам настанет пик: Луна полностью закроет Солнце, и на Землю упадёт тень шириной в сотни километров. Полное затмение будет видно лишь в узкой полосе, но частичные фазы затронут огромные территории соседних регионов. Всего событие продлится около трёх часов от первого контакта до последнего.
Во время максимальной фазы можно будет увидеть солнечную корону, яркие звёзды и даже несколько планет, которые обычно теряются в свете дня. В этот момент уровень освещённости падает почти до сумерек, что создаёт необычное визуальное ощущение, по данным NASA.
Использовать сертифицированные очки для наблюдений, подходящие для прямого взгляда на Солнце.
Не применять самодельные фильтры, непрозрачные стекла и плёнки — они не защищают глаза.
Для телескопов и биноклей использовать только специальные солнечные фильтры.
Проверить состояние защитной плёнки перед наблюдением — повреждения делают её непригодной.
Снимать очки можно только во время краткой фазы полной тени и только в регионах, где она действительно наступает.
Смотреть на Солнце без защиты → ожог сетчатки → использовать сертифицированные наблюдательные очки.
Наблюдать через технику без фильтра → повреждение оптики и зрения → устанавливать защиту перед линзой.
Перемещаться во время фазы полного покрытия → пропустить ключевой момент → подготовить место заранее.
Использовать неподтверждённые приложения → неправильное время → сверять данные с профильными астрономическими сервисами.
Вне основного коридора можно увидеть лишь частичную фазу. Она всё равно заметно затемняет небо, но корона и "алмазное кольцо" не появляются. В некоторых городах эффект будет визуально слабее, однако для наблюдателей это всё равно шанс увидеть редкое небесное явление в комфортных условиях.
|Плюсы
|Минусы
|длительная фаза полного покрытия
|высокая туристическая нагрузка на регионы
|видимость в доступных и крупных городах
|необходимость раннего планирования поездки
|возможность увидеть корону и яркие планеты
|сильная жара в некоторых странах маршрута
|редкость явления
|риск облачности
Где будет лучшая точка наблюдения?
Максимальная продолжительность — в Египте, особенно в районе Луксора.
Можно ли наблюдать затмение без очков?
Только во время короткой фазы полной тени, и только там, где она реально наступит. Частичную фазу наблюдать без защиты запрещено.
Почему затмения происходят так редко?
Полоса тени очень узкая, и совпадение орбит происходит нечасто для одной точки Земли.
Будет ли видно в Европе?
Да, но в большинстве регионов — частично.
Самое длинное солнечное затмение XXI века произошло в 2009 году — продолжительность достигла 6 минут 39 секунд.
В узкой полосе тени температура воздуха может упасть на несколько градусов.
Птицы и животные реагируют на затмение как на наступление вечера.
Древние цивилизации часто связывали затмения с мифами и предсказаниями.
Первые научные наблюдения позволили изучить структуру солнечной короны.
Современные экспедиции используют затмения для калибровки приборов и проверки космических моделей.
