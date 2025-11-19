Самая длинная тьма XXI века уже на пороге: дневной свет дрогнет и уступит место тревожному сумраку

Затмение 2027 продлится 6 минут 23 секунды по данным NASA

6:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Редчайшее астрономическое событие столетия уже привлекает внимание учёных и любителей космоса: одно из самых длительных солнечных затмений XXI века произойдёт 2 августа 2027 года. Его продолжительность — около шести минут и 23 секунд — делает его исключительным даже на фоне других значимых явлений последнего времени. В отличие от краткого затмения 2024 года, это событие будет видно на большом пространстве Восточного полушария и станет самым заметным в ряде стран Северной Африки и Ближнего Востока. Маршрут тени проляжет по густонаселённым регионам, что уже вызывает повышенный интерес среди путешественников и наблюдателей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Солнечное затмение

Где пройдёт полоса полной тени

Полное солнечное затмение начнётся над Атлантикой и затем пересечёт Гибралтарский пролив. Тень Луны пройдёт над Испанией, Марокко и Алжиром, далее затронет Тунис, Ливию и Египет. Именно в Египте ожидается самая длительная фаза полного покрытия, что делает его одной из центральных точек наблюдений. Затем тень сместится в сторону Саудовской Аравии, Йемена и Сомали, продолжив путь к островам Индийского океана. Среди городов, через которые пройдёт полоса максимального затмения, прогнозируются Кадис, Малага, Танжер, Бенгази и Луксор.

Региональные наблюдения в Европе, Африке и на Ближнем Востоке будут различаться: страны, находящиеся немного в стороне от центральной полосы, смогут увидеть лишь частичное закрытие солнечного диска.

Сравнение солнечных затмений XXI века

Дата Продолжительность полного покрытия Страны максимальной видимости Особенности 8 апреля 2024 4 мин 28 сек США, Канада, Мексика интенсивный интерес наблюдателей 2 августа 2027 6 мин 23 сек Египет, Ливия, Тунис одно из самых долгих затмений века 16 января 2075 около 2 мин Бразилия редкая видимость в Южной Америке

Как будет развиваться событие

По расчётам астрономов, первая фаза — частичное закрытие солнечного диска — начнётся около 10:00 по восточному времени. К 11 часам настанет пик: Луна полностью закроет Солнце, и на Землю упадёт тень шириной в сотни километров. Полное затмение будет видно лишь в узкой полосе, но частичные фазы затронут огромные территории соседних регионов. Всего событие продлится около трёх часов от первого контакта до последнего.

Во время максимальной фазы можно будет увидеть солнечную корону, яркие звёзды и даже несколько планет, которые обычно теряются в свете дня. В этот момент уровень освещённости падает почти до сумерек, что создаёт необычное визуальное ощущение, по данным NASA.

Советы шаг за шагом: безопасное наблюдение

Использовать сертифицированные очки для наблюдений, подходящие для прямого взгляда на Солнце. Не применять самодельные фильтры, непрозрачные стекла и плёнки — они не защищают глаза. Для телескопов и биноклей использовать только специальные солнечные фильтры. Проверить состояние защитной плёнки перед наблюдением — повреждения делают её непригодной. Снимать очки можно только во время краткой фазы полной тени и только в регионах, где она действительно наступает.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Смотреть на Солнце без защиты → ожог сетчатки → использовать сертифицированные наблюдательные очки. Наблюдать через технику без фильтра → повреждение оптики и зрения → устанавливать защиту перед линзой. Перемещаться во время фазы полного покрытия → пропустить ключевой момент → подготовить место заранее. Использовать неподтверждённые приложения → неправильное время → сверять данные с профильными астрономическими сервисами.

А что если… наблюдать затмение вне полосы полной тени

Вне основного коридора можно увидеть лишь частичную фазу. Она всё равно заметно затемняет небо, но корона и "алмазное кольцо" не появляются. В некоторых городах эффект будет визуально слабее, однако для наблюдателей это всё равно шанс увидеть редкое небесное явление в комфортных условиях.

Плюсы и минусы наблюдения затмения в 2027 году

Плюсы Минусы длительная фаза полного покрытия высокая туристическая нагрузка на регионы видимость в доступных и крупных городах необходимость раннего планирования поездки возможность увидеть корону и яркие планеты сильная жара в некоторых странах маршрута редкость явления риск облачности

FAQ

Где будет лучшая точка наблюдения?

Максимальная продолжительность — в Египте, особенно в районе Луксора.

Можно ли наблюдать затмение без очков?

Только во время короткой фазы полной тени, и только там, где она реально наступит. Частичную фазу наблюдать без защиты запрещено.

Почему затмения происходят так редко?

Полоса тени очень узкая, и совпадение орбит происходит нечасто для одной точки Земли.

Будет ли видно в Европе?

Да, но в большинстве регионов — частично.

Мифы и правда

Миф: любое затмение опасно для здоровья.

Правда: оно опасно только при наблюдении без глазной защиты.

любое затмение опасно для здоровья. оно опасно только при наблюдении без глазной защиты. Миф: можно смотреть через тёмные очки.

Правда: бытовые очки и плёнки не блокируют вредное излучение.

можно смотреть через тёмные очки. бытовые очки и плёнки не блокируют вредное излучение. Миф: полная тьма длится долго.

Правда: даже самое длинное затмение длится всего несколько минут.

Интересные факты

Самое длинное солнечное затмение XXI века произошло в 2009 году — продолжительность достигла 6 минут 39 секунд. В узкой полосе тени температура воздуха может упасть на несколько градусов. Птицы и животные реагируют на затмение как на наступление вечера.

Исторический контекст

Древние цивилизации часто связывали затмения с мифами и предсказаниями. Первые научные наблюдения позволили изучить структуру солнечной короны. Современные экспедиции используют затмения для калибровки приборов и проверки космических моделей.