Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сергею Лазареву понравился новый образ Леры Кудрявцевой
Проблему с мхом в теплице решили с помощью горчицы — дачник
Затмение 2027 продлится 6 минут 23 секунды по данным NASA
Пикси и боб визуально освежают образ и скрывают седину
"Сталинграду" быть: Россия укрепляет позиции в Арктике — Pravda
Варка при 90 °C сохраняет нежность креветок по данным поваров
Отмечено сокращение маршрутов осенью вдвое — экскурсоводы
Растяжка повышает тонус и эластичность кожи — Pride Fitness
Люди повышают тонус мягким пробуждением утром — физиологи

Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов

Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
5:53
Наука

Арктические воды сегодня переживают научный переломный момент: новые наблюдения заставляют пересматривать прежние представления о том, как функционируют экосистемы под ледяным панцирем. Исследование, опубликованное в журнале Earth & Environment Communications, показало, что фиксация азота — фундаментальный процесс, обеспечивающий морскую пищевую сеть доступными формами азота — активно протекает прямо под арктическим льдом. Ранее считалось, что подобная биологическая активность характерна лишь для тёплых и освещённых регионов Мирового океана, однако данные исследований указывают на куда более широкую географию этого механизма.

Арктика
Фото: unsplash.com by Anders Jildén, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арктика

Новые данные о работе арктических микроорганизмов

Учёные обнаружили, что ключевая роль в фиксации азота в условиях Севера принадлежит нецианобактериальным диазотрофам. Эти микроорганизмы способны функционировать при низких температурах и слабом освещении, что разрушает давнее представление о невозможности подобных процессов под ледяным покровом. Они стабильно преобразуют растворённый азот в аммоний — форму, жизненно важную для роста фитопланктона и всей пищевой цепи.

Полевые работы в Ванделевском море и Евразийском бассейне выявили скорость фиксации до 5,3 наномолей на литр в день — показатели, которые ранее ожидались лишь в умеренных широтах. Максимальная активность фиксирующих микробов регистрируется в зоне таяния льда: сочетание света, органических частиц и стабильной температуры создаёт оптимальные условия.

Особое значение имеет растворённое органическое вещество: его накопление запускает и усиливает фиксацию. По мере ускорения таяния льда этот фактор может становиться всё более значимым, усиливая биологическую продуктивность региона.

Сравнение биологических зон Арктики по уровню фиксации азота

Зона Условия Активность Потенциал роста
Подлёдные слои низкая освещённость, холод стабильная высокая при хорошем составе органики
Кромка льда максимум света, много частиц очень высокая растёт при таянии
Открытая вода переменная освещённость умеренная зависит от течений

Советы шаг за шагом: как исследователи получают данные

  1. Используют ледокольные суда для доступа в подлёдные зоны.

  2. Отбирают воду с разных глубин с помощью океанографических приборов.

  3. Помечают образцы изотопами для точного отслеживания фиксации.

  4. Извлекают ДНК микробов для определения активных видов.

  5. Сопоставляют результаты с картами распределения льда.

  6. Встраивают данные в модели климатических процессов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Игнорирование роли органики → недооценка продуктивности → учитывать качество и количество растворённого углерода.

  2. Исключение подлёдных зон → искажённые оценки биогеохимических циклов → расширить сеть наблюдений.

  3. Использование старых моделей → неправильные прогнозы по CO₂ → интегрировать новые механизмы фиксации.

А что если…

Если таяние льда ускорится, арктические зоны получат больше света, органики и тепла. Это может усилить фиксацию азота и вызвать обширные цветения фитопланктона. Однако параллельные изменения — такие как стратификация вод и подкисление — могут ограничить эффект, делая прогнозы гораздо сложнее.

Плюсы и минусы усиления фиксации азота

Плюсы Минусы
рост фитопланктона риск чрезмерных цветений
усиление зоопланктона дисбаланс пищевых цепей
улучшение биологического насоса углерода изменение кислородного режима
расширение ареалов фауны трудности климатического прогнозирования

FAQ

Почему это открытие важно?
Потому что ранее фиксацию азота под льдом считали несущественной, а сейчас стало ясно, что она влияет на продуктивность всей Арктики.

Кто выполняет фиксацию азота в холодных морях?
Нецианобактериальные диазотрофы, адаптированные к слабому освещению и низким температурам.

Может ли это повлиять на климат?
Да. Рост фитопланктона увеличивает поглощение CO₂, но точный эффект зависит от множества факторов.

Мифы и правда

  • Миф: фиксация азота возможна только в тропических регионах.
    Правда: измерения показывают высокую активность в Арктике.
  • Миф: подлёдные экосистемы биологически бедны.
    Правда: они содержат активные микробные сообщества.
  • Миф: усиление фотосинтеза автоматически снижает CO₂.
    Правда: этот процесс зависит от циркуляции вод и глубины оседания органики.

Интересные факты

  1. Подлёдные диазотрофы — одни из самых медленнорастущих бактерий в Мировом океане.

  2. Нитрогеназа — фермент фиксации азота — крайне чувствителен к кислороду, что делает жизнь под льдом выгодной.

  3. Арктика одновременно служит местом поглощения и выброса углекислого газа в зависимости от сезона.

Исторический контекст

  1. Первые идеи об отсутствии фиксации азота в холодных водах появились более века назад.

  2. С развитием изотопных технологий в конце XX века учёные начали подозревать наличие скрытых процессов.

  3. Только современные высокоточные методы подтвердили активную фиксацию под льдом, полностью изменив научные представления.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Домашние животные
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Наука и техника
Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Питательные вещества джинуры прокумбенс и их роль в рационе — выводы ботаников
Садоводство, цветоводство
Питательные вещества джинуры прокумбенс и их роль в рационе — выводы ботаников
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Последние материалы
"Сталинграду" быть: Россия укрепляет позиции в Арктике — Pravda
Варка при 90 °C сохраняет нежность креветок по данным поваров
Отмечено сокращение маршрутов осенью вдвое — экскурсоводы
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Растяжка повышает тонус и эластичность кожи — Pride Fitness
Люди повышают тонус мягким пробуждением утром — физиологи
Губка в лотке стиралки помогает удалить остатки кондиционера — эксперт по технике
Живого кита гинкго зафиксировали у Мексики — исследователь Элизабет Хендерсон
Бородина объяснила слова Собчак о скором разводе отказом от интервью
General Motors выпустила двигатель Iron Duke в 1977
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.