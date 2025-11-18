Менять мир к лучшему: Роза Хутор поддержит юных экологов Сочи

Наука

Курорт "Роза Хутор" выделит гранты на реализацию школьных проектов по созданию "зеленых" уголков.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Детская площадка на курорте Роза Хутор

Их получат победители конкурса "Зеленые решения: благоприятные условия для учебы и отдыха". Он организован Эколого-биологическим центром имени С. Ю. Соколова и Управлением по образованию и науке администрации города Сочи при поддержке курорта "Роза Хутор". Цель конкурса — поддержать инициативы школьников по созданию на территориях образовательных организаций экологичных зон отдыха и просвещения. Подобные проекты помогают подросткам осознать важность заботы об окружающей среде и поверить в возможность менять мир к лучшему.

Ученики сочинских школ могут подать заявки на участие в конкурсе до 25 ноября. Участвовать можно в трёх номинациях. "Уголок живой природы" предлагает создать проекты по созданию и восстановлению природных объектов на территории школы. "Отдых на природе" — обустроить комфортные экологичные зоны с сохранением или восстановлением естественного ландшафта, деревьев, растительности. "Зеленый класс" ориентирован на организацию пространств для уроков на свежем воздухе. Лучших в каждой номинации определит жюри — эксперты в области экологии, ландшафтного дизайна, архитектуры, образования.

"Победители в каждой номинации получат гранты от курорта "Роза Хутор" в размере 100 тысяч рублей на реализацию проектов". - отметил генеральный директор ООО "Роза Хутор" Константин Нестеров. — "Команды, занявшие первые места, предлагаем направить на участие в первенствах школьников от Фонда поддержки и развития экологических инициатив "КОМПАС" при участии собственника курорта, компании "Интеррос".

Итоги конкурса "Зеленые решения: благоприятные условия для учебы и отдыха" подведут до 1 декабря. Победители реализуют проекты до 30 мая. Конкурс станет продолжением работы курорта "Роза Хутор" по экологическому просвещению школьников.

"В прошлом году курорт поддержал конкурс для школьников "Зеленый туризм в городе-курорте Сочи, — рассказывает руководитель Эколого-биологического центра имени С. Ю. Соколова Елена Мальц. — Благодаря гранту "Роза Хутор" его победители, ученики школы №57, с учителями и жителями района превратили запущенный участок пришкольной территории в ухоженную площадку для отдыха и занятий на свежем воздухе. Для школы это импульс к развитию, для других учебных заведений — наглядный пример, как ребята могут на практике применить знания в области экологии и сделать первые шаги к будущей профессии".

Кроме того, с Эколого-биологическим центром имени С. Ю. Соколова "Роза Хутор" проводит для школьников профориентацию по программе "Экологический менеджмент в туристской индустрии". Подготовку прошли более двухсот школьников 12-17 лет, проведён слёт юных экологов. Также курорт поддерживает проект "Школьные агропарки", стимулирующий интерес детей к уникальной природе Сочи. В проекте участвуют 50 школ — на их территории появились агропарки, где ученики высадили тысячи плодовых и декоративных культур. Обустроены огороды и ландшафтные уголки, оборудованы теплицы и системы капельного полива, ведётся исследовательская работа.