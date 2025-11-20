В ледяных глубинах нашли существо, способное жить веками — его тайна может продлить жизнь людям

Может ли человек прожить два или даже три столетия? Новое исследование из Рочестерского университета даёт повод задуматься: учёные расшифровали биологический код самого долгоживущего млекопитающего на планете — гренландского кита, чей возраст может достигать 250 лет. Его феноменальная способность восстанавливать ДНК может стать ключом к разгадке человеческого долголетия.
Гренландский кит (Balaena mysticetus) живёт в ледяных водах Арктики, где температура тела и обмен веществ постоянно находятся на минимуме. Учёные давно заметили, что эти гиганты почти не болеют раком, хотя с биологической точки зрения должны быть уязвимы: миллиарды их клеток непрерывно делятся на протяжении веков. Почему же мутации не разрушают их организм?
Ответ оказался в особом белке CIRBP (cold-inducible RNA-binding protein) - "холодоиндуцируемом РНК-связывающем белке". Он помогает клеткам восстанавливать разрывы ДНК, защищая организм от старения и злокачественных мутаций.
Исследователи выделили CIRBP из тканей кита и ввели его в человеческие клетки. Результат превзошёл ожидания: клетки начали восстанавливаться точнее и быстрее, а у лабораторных плодовых мушек, которым ввели этот белок, жизнь удлинилась.
"Это суперзвезда исследований долголетия", — отметил специалист по эволюционной генетике Алекс Кейган из Института Уэллкома Сэнгера.
Обычно чем больше существо и чем дольше оно живёт, тем выше риск рака — ведь клеткам приходится делиться чаще, увеличивая вероятность ошибок. Этот биологический парадокс известен как парадокс Пето. Однако гренландский кит стал исключением.
Исследование показало, что секрет кроется не в "устойчивости к мутациям", а в механизме их исправления. CIRBP распознаёт повреждения ДНК и запускает процесс восстановления, предотвращая накопление ошибок. В результате генетическая стабильность сохраняется на протяжении десятилетий.
|Сравнение видов
|Средняя продолжительность жизни
|Особенности ДНК-защиты
|Гренландский кит
|до 250 лет
|Белок CIRBP активно восстанавливает ДНК
|Человек
|~80 лет
|Ограниченный естественный ремонт ДНК
|Слон
|~70 лет
|Дублирование гена p53, предотвращающего рак
|Мышь
|~3 года
|Высокий уровень мутаций и короткая репликация клеток
Учёные также заметили: чем ниже температура среды, тем активнее вырабатывается CIRBP. Арктические воды стимулируют его синтез, и именно это может объяснять феномен долголетия кита.
В лаборатории команда уже изучает, как умеренное охлаждение - например, холодный душ или пребывание в прохладной среде — влияет на выработку аналогичных белков у человека. Предварительные результаты показывают, что кратковременное охлаждение может запускать естественные механизмы клеточного восстановления, подобные китовым, сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences..
Следующий этап исследований — попытка внедрить ген CIRBP в клетки других млекопитающих, чтобы проверить, способен ли он функционировать так же эффективно, как у китов. Если механизм заработает, это станет первым шагом к терапии долголетия на уровне ДНК.
Команда уже тестирует методы мягкой активации белка у людей, без генной модификации — через изменения метаболизма, питания и температуры среды.
Он активируется холодом и помогает восстанавливать повреждения ДНК, предотвращая накопление мутаций.
Да. Холод, умеренный стресс и интервальное голодание способны усиливать выработку подобных белков.
Нет, но понимание механизмов долголетия позволяет замедлить старение и продлить активную жизнь.
|Миф
|Правда
|Долголетие — результат удачной генетики
|Поведение и среда влияют не меньше генов
|Клетки нельзя восстановить после 40 лет
|Репарация ДНК активна в любом возрасте
|Только лекарства могут продлить жизнь
|Образ жизни — главный инструмент биохимического омоложения
