В ледяных глубинах нашли существо, способное жить веками — его тайна может продлить жизнь людям

Может ли человек прожить два или даже три столетия? Новое исследование из Рочестерского университета даёт повод задуматься: учёные расшифровали биологический код самого долгоживущего млекопитающего на планете — гренландского кита, чей возраст может достигать 250 лет. Его феноменальная способность восстанавливать ДНК может стать ключом к разгадке человеческого долголетия.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) ДНК и разбитые песочные часы

Как киты побеждают время

Гренландский кит (Balaena mysticetus) живёт в ледяных водах Арктики, где температура тела и обмен веществ постоянно находятся на минимуме. Учёные давно заметили, что эти гиганты почти не болеют раком, хотя с биологической точки зрения должны быть уязвимы: миллиарды их клеток непрерывно делятся на протяжении веков. Почему же мутации не разрушают их организм?

Ответ оказался в особом белке CIRBP (cold-inducible RNA-binding protein) - "холодоиндуцируемом РНК-связывающем белке". Он помогает клеткам восстанавливать разрывы ДНК, защищая организм от старения и злокачественных мутаций.

Исследователи выделили CIRBP из тканей кита и ввели его в человеческие клетки. Результат превзошёл ожидания: клетки начали восстанавливаться точнее и быстрее, а у лабораторных плодовых мушек, которым ввели этот белок, жизнь удлинилась.

"Это суперзвезда исследований долголетия", — отметил специалист по эволюционной генетике Алекс Кейган из Института Уэллкома Сэнгера.

Почему крупные животные почти не болеют раком

Обычно чем больше существо и чем дольше оно живёт, тем выше риск рака — ведь клеткам приходится делиться чаще, увеличивая вероятность ошибок. Этот биологический парадокс известен как парадокс Пето. Однако гренландский кит стал исключением.

Исследование показало, что секрет кроется не в "устойчивости к мутациям", а в механизме их исправления. CIRBP распознаёт повреждения ДНК и запускает процесс восстановления, предотвращая накопление ошибок. В результате генетическая стабильность сохраняется на протяжении десятилетий.

Сравнение видов Средняя продолжительность жизни Особенности ДНК-защиты Гренландский кит до 250 лет Белок CIRBP активно восстанавливает ДНК Человек ~80 лет Ограниченный естественный ремонт ДНК Слон ~70 лет Дублирование гена p53, предотвращающего рак Мышь ~3 года Высокий уровень мутаций и короткая репликация клеток

Холод как лекарство

Учёные также заметили: чем ниже температура среды, тем активнее вырабатывается CIRBP. Арктические воды стимулируют его синтез, и именно это может объяснять феномен долголетия кита.

В лаборатории команда уже изучает, как умеренное охлаждение - например, холодный душ или пребывание в прохладной среде — влияет на выработку аналогичных белков у человека. Предварительные результаты показывают, что кратковременное охлаждение может запускать естественные механизмы клеточного восстановления, подобные китовым, сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences..

А что если люди смогут воспроизводить китовый белок

Следующий этап исследований — попытка внедрить ген CIRBP в клетки других млекопитающих, чтобы проверить, способен ли он функционировать так же эффективно, как у китов. Если механизм заработает, это станет первым шагом к терапии долголетия на уровне ДНК.

Команда уже тестирует методы мягкой активации белка у людей, без генной модификации — через изменения метаболизма, питания и температуры среды.

FAQ

Что делает CIRBP уникальным

Он активируется холодом и помогает восстанавливать повреждения ДНК, предотвращая накопление мутаций.

Можно ли стимулировать CIRBP без генетических вмешательств

Да. Холод, умеренный стресс и интервальное голодание способны усиливать выработку подобных белков.

Станет ли человек вечным

Нет, но понимание механизмов долголетия позволяет замедлить старение и продлить активную жизнь.

Мифы и правда

Миф Правда Долголетие — результат удачной генетики Поведение и среда влияют не меньше генов Клетки нельзя восстановить после 40 лет Репарация ДНК активна в любом возрасте Только лекарства могут продлить жизнь Образ жизни — главный инструмент биохимического омоложения

Интересные факты

Гренландские киты — единственные млекопитающие, способные жить дольше двух веков.

Некоторые особи, пойманные в XX веке, носили гарпуны XIX века — доказательство возраста свыше 200 лет.

CIRBP может стать моделью для создания препаратов, стимулирующих естественный клеточный ремонт.

Исторический контекст

В 1970-х учёные впервые связали холодовую адаптацию китов с генетической устойчивостью.

В 2010-х годы начались исследования долгоживущих видов для поиска противораковых механизмов.

В 2025 году команда Рочестерского университета впервые доказала, что китовый белок способен защищать человеческие клетки.