Лес раскрыл тайну четырёх веков: золото и серебро вспыхнули из земли, как память о бурном времени

В лесной тишине северо-восточной Польши, на территории ландшафтного парка Кнышинская пуща, археологи обнаружили 69 монет — одну золотую и 68 серебряных. Клад оказался тщательно зарыт в землю и, по всей видимости, пролежал там почти четыре века. Эта находка не просто пополнила коллекции музеев, но и помогла по-новому взглянуть на экономическую историю региона и торговые связи Европы XVII века.
Работы проводила археологическая группа "Магна Сильва" под руководством Хуберта Лепионки. Район Кнышинской пущи уже давно известен своими историческими маршрутами — здесь проходили старые торговые пути, по которым древесина, смола и мёд из Подляшья отправлялись в порты Балтики. Радио Белосток сообщает, что именно через эти леса шёл поток товаров для голландских купцов, строивших корабли для флота Ост-Индской компании.
"В XVI и XVII веках Подляшье было центром получения очень важного сырья для голландских купцов: древесины, которая использовалась для строительства кораблей", — рассказал археолог Хуберт Лепионка.
На месте клада инспекторы заметили остатки обгоревшего дерева. Следы пожара не повредили монеты, но могут помочь определить, когда именно был зарыт кошель — это станет важной подсказкой для экспертов.
Находка включает один голландский золотой дукат 1633 года и 68 серебряных монет, датированных примерно тем же временем. Самая молодая из них отчеканена в 1634 году, что указывает на середину XVII века как на момент сокрытия. Среди серебра — привычные для того времени полтораки, трояки, шостаки и шелонги, выпускавшиеся в Речи Посполитой, Швеции и соседних землях.
Такое смешение валют не случайно. Оно отражает торговые маршруты, связывавшие лесные регионы Восточной Европы с портами Балтики. Монеты из разных стран подтверждают, что Подляшье участвовало в обмене товарами с голландцами, немцами и шведами.
"Это не только впечатляющее открытие, но и важный вклад в понимание экономической истории Подляшья", — добавил хранитель памятников Подляского воеводства Адам Мусюк.
XVII век для Польши был временем военных потрясений. Территория Подляшья не раз оказывалась под угрозой во время шведского вторжения, известного как "Потоп". В таких условиях закапывание монет в землю было обычной мерой предосторожности. Люди прятали деньги, чтобы спасти их от мародёров и потерь во время бегства.
Многие владельцы кладов так и не вернулись, и их сбережения стали своеобразными капсулами времени. Подобные клады археологи регулярно находят в Польше, Литве и Украине. Но находка в Кнышинской пуще особенно интересна тем, что сочетает местные серебряные монеты и редкий западноевропейский дукат, что указывает на международные связи даже в глубинке.
Перед раскопками специалисты провели стратиграфический анализ - изучили последовательность почвенных слоёв, чтобы понять, перемещался ли клад. После этого каждая монета была очищена под микроскопом, чтобы прочитать даты, клейма и надписи. Эти микроскопические детали помогают точно определить место чеканки и подтвердить подлинность.
Если эксперты смогут проанализировать уголь, оставшийся от обгоревшего ствола, они уточнят дату пожара, а значит — и момент, когда монеты оказались под землёй. Небольшие металлические находки вокруг ямы — гвозди, пряжки, обломки инструментов — позволяют судить о повседневной жизни рядом с местом сокрытия.
Если подтвердится, что клад принадлежал человеку, связанному с лесной торговлей, это будет прямым свидетельством того, как даже в глухих уголках Польши циркулировали крупные денежные потоки. Возможно, владелец был подрядчиком, снабжавшим корабельные верфи древесиной, или посредником между крестьянами и голландскими купцами.
Рыночная стоимость не оценивается — все монеты переданы в музей. Историческая ценность превышает любую материальную.
Кнышинская пуща — охраняемая природная зона. Доступ возможен только по согласованию с администрацией парка.
После реставрации клад поступит в экспозицию Музея Подляского воеводства, где его можно будет увидеть в рамках постоянной выставки.
|Миф
|Правда
|Клады находят только в старинных городах
|Большинство кладов — в сельской местности и лесах
|Золото закапывали только богатые
|Деньги прятали все — от ремесленников до купцов
|Монеты всегда принадлежат военным
|Часто это накопления торговцев или лесных поставщиков
