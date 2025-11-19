Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зима окрасила дороги в странный цвет: шведский эксперимент вызывает слишком много вопросов

В Швеции дороги посыпают смесью свеклы и крахмала — компания Svevia
7:16
Наука

Шведы умеют удивлять, особенно когда речь идёт о борьбе с зимними гололёдами. Вместо привычной соли, которая знакома каждому автомобилисту, в некоторых регионах страны уже второй сезон подряд по дорогам рассыпают смесь из свеклы и кукурузного крахмала. Идея звучит неординарно, но за ней — расчётливая инженерия, забота об экологии и даже защита птиц.

водитель на заснеженной дороге зимой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
водитель на заснеженной дороге зимой

Почему в Швеции отказались от соли

Швеция традиционно считается страной, где умеют считать и деньги, и пользу для общества. Борьба с зимними гололёдами всегда строилась вокруг дорожной соли: этот дешёвый, но не самый безобидный реагент массово используют по всей Европе. Однако есть и обратная сторона: соль разрушает металл, загрязняет почву и воду, а главное — губительно влияет на птиц. Многие пернатые принимают кристаллы соли за еду, что оборачивается для них серьёзными проблемами со здоровьем и даже гибелью.

Суть инновации: чем теперь посыпают дороги

Осенью 2024 года компания Svevia, отвечающая за зимнее обслуживание дорог в регионе Эрншельдсвик, запустила пилотный проект. Новый состав — это смесь свекольного порошка, кукурузного крахмала и минимального количества натрия. Его не только проще производить, он гораздо менее токсичен для природы и не вызывает интереса у птиц.

"Программа 2024 была запущена осенью руководством компании Svevia в регионе Эрншельдсвик. Цель проекта — заменить традиционную, импортируемую круглую соль, которая является промышленным побочным продуктом, произведённым экологически чистым решением”, — заявили в руководстве Svevia.

Новая технология уже вызвала резонанс: на форумах шведские водители пишут, что рады такому решению, ведь теперь дороги стали не только безопаснее, но и экологичнее.

Отзывы автомобилистов

  • "Наконец-то появилось решение, которое защищает не только автомобили, но и природу. Надеюсь, я скоро буду везде!"
  • "Очень хорошая идея. Если в почву вносить меньше соли, в долгосрочной перспективе это будет лучше для всех, особенно для птиц".
  • "Счастливого пути и более чистой окружающей среды — Швеция снова является примером".

Как работает новый реагент

Комбинация ингредиентов проста, но работает на все 100%:

  1. Меньше натрия — меньше вреда для птиц, почвы и воды.

  2. Экстракт свеклы придаёт смеси красноватый цвет, который отпугивает птиц: они не принимают её за пищу.

  3. Кукурузный крахмал помогает смеси дольше оставаться на поверхности, улучшает сцепление и снижает риск гололёда.

Благодаря этой технологии дороги дольше остаются чистыми, а минимальный вред для природы становится очевидным плюсом. При этом эффективность смеси сохраняется даже при морозах до -20°C, когда соль уже не работает так, как хотелось бы.

Сравнение реагентов

Характеристика Традиционная соль Свекольно-кукурузная смесь
Влияние на птиц Высокое Практически отсутствует
Эффективность (мороз) До -6°C До -20°C
Влияние на почву Негативное Незначительное
Остаточный вред металлу Значительный Минимальный
Экологичность Низкая Высокая

Как применять: пошаговая инструкция для дорожников

  1. Заранее подготовить смесь из свекольного порошка и кукурузного крахмала.

  2. Следить за прогнозом погоды и оперативно наносить реагент перед ожидаемыми осадками.

  3. В течение сезона корректировать дозировку — оптимальный состав подбирается с учётом погодных условий и интенсивности движения.

  4. Проводить регулярный мониторинг состояния покрытия и собирать обратную связь от водителей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Использование соли в больших количествах → гибель птиц, загрязнение почвы → переход на органические смеси.

  2. Отсутствие контроля за дозировкой реагента → излишний расход, снижение эффективности → регулярная калибровка техники.

  3. Пренебрежение отзывами местных жителей → потеря доверия → постоянный диалог с обществом и публикация результатов тестов.

А что если… внедрить технологию повсеместно?

Если опыт окажется успешным и в других регионах, Европа может отказаться от соли в пользу более щадящих и экологичных реагентов. Для производителей — это новые рынки, а для автомобилистов и природы — очевидная польза.

Плюсы и минусы нового решения

Плюсы Минусы
Экологичность Стоимость выше соли
Сохранение биоразнообразия Требует переработки сельхозсырья
Нет вреда для транспорта и почвы Нужна точная дозировка
Эффективность до -20°C Привыкание к новому виду реагента

FAQ

Как выбрать реагент для зимних дорог?

В первую очередь стоит смотреть на экологичность, безопасность для животных и эффективность при низких температурах.

Сколько стоит новый состав?

Пока точных данных нет, но прогнозируют, что цена будет выше соли, однако окупится за счёт меньшего ущерба природе.

Можно ли использовать смесь в других странах?

Технология адаптируется — важно подобрать оптимальное соотношение ингредиентов для местного климата.

Мифы и правда

Миф: "Свекольный реагент хуже справляется с льдом".
Правда: Смесь работает до -20°C, а соль теряет эффективность уже при -6°C.

Миф: "Птицы всё равно будут есть реагент".
Правда: Красноватый цвет и запах свеклы отпугивают большинство птиц.

Миф: "Это слишком дорого".
Правда: Экологическая безопасность окупает затраты — в долгосрочной перспективе решение выгоднее.

3 интересных факта

  1. Птицы действительно чаще гибнут зимой в городах с активным использованием соли.

  2. В Швеции ежегодно тратят миллионы евро на борьбу с последствиями засоления дорог.

  3. Экстракт свеклы применяли для борьбы с гололёдом в Канаде и США — опыт оказался успешным.

Исторический контекст: как раньше боролись с гололёдом

  1. В Советском Союзе и Европе в XX веке массово применяли только песок и соль.

  2. В 2000-х начали тестировать органические смеси — от жмыха до патоки.

  3. В последние годы тренд на экологичность вынудил искать альтернативы минералам.

Эксперимент шведских дорожников — наглядный пример того, как простая идея может изменить экосистему целого региона. Свекольно-кукурузная смесь уже доказала свою эффективность: дороги остаются чистыми, а птицы — живыми. Осталось дождаться итогов двух зим и посмотреть, будут ли другие страны готовы отказаться от соли ради будущего.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
