История, застывшая под водой: в океане нашли лодку, о которой забыли с Первой мировой

У берегов Калифорнии нашли подлодку, затонувшую в 1917 году — учёные
8:18
Наука

Открытие, которого ждали больше ста лет, состоялось недалеко от берегов Калифорнии. В глубине Тихого океана, у побережья Сан-Диего, нашли подводную лодку, затонувшую ещё в 1917 году. Аппарат, несмотря на столетнюю выдержку под давлением воды и слоем ила, остался практически нетронутым — редкий случай для таких экспедиций и настоящая удача для всей исследовательской команды.

Следы древних морей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Следы древних морей

Как искали: технологии и точность

В операции участвовали специалисты Океанографического института Вудс-Хоул и американские военные. Основной акцент сделали на сочетании новейших технических решений: с одной стороны — пилотируемый аппарат Alvin, с другой — автономный исследователь Sentry. Alvin позволил вести наблюдение в реальном времени, а Sentry зафиксировал мельчайшие детали корпуса и рельефа. Такой тандем не только обеспечил безопасность объекта, но и дал максимум информации для дальнейшего анализа.

"Объединенная мощь этих двух возможностей превратила поиск и разведку в глубоководные", — сказал глава Alvin Group Брюс Стрикротт.

Лодка лежит на правом борту, нос повернут к северо-западу. Всё указывает на резкое столкновение и почти мгновенное погружение. К классическим водолазным работам тут не прибегали — техника делала всё за людей, не разрушая окружающей среды.

Краткая хроника трагедии

В 1917 году в этом районе шли совместные испытания сразу двух подлодок — F-2 и F-3. Видимость была практически нулевой из-за густого тумана. В какой-то момент F-3 врезалась в F-2, вызвав смертельные повреждения и быстрое затопление последней. Девятнадцать членов экипажа погибли, лишь трое спаслись. Обломки остались лежать на морском дне, став молчаливым памятником погибшим.

Это место считается военной могилой, к нему относятся с особым почтением. Исследователи сознательно отказались от прямого контакта с корпусом лодки — цель была в другом: зафиксировать каждую деталь и сохранить всё, как есть.

Современный взгляд: как изучали находку

Процесс начался с автономного обследования — техника быстро определила точные координаты и состояние судна. Затем к работе подключили пилотируемый батискаф. В арсенале экспедиции были датчики, фотоаппаратура высокого разрешения, 3D-моделирование и гидролокация. Команда собрала архив цифровых данных:

  • Фотографии в сверхвысоком разрешении.

  • Многолучевые гидролокационные изображения.

  • Цифровые реконструкции и модели повреждений корпуса.

  • Подробные карты морского дна.

Благодаря 3D-моделям стало возможным оценить не только силу удара, но и хронологию событий. Все признаки вокруг командного пункта указывают на стремительное развитие аварии — корпус деформирован, есть следы мощного внешнего воздействия. Архив материалов поможет воссоздать истинную картину трагедии.

Соседи по глубине: вторая находка

Во время работ специалисты обнаружили ещё один объект — американский учебный бомбардировщик-торпедоносец Grumman TBF Avenger, разбившийся здесь в 1950 году. Судьба у него иная: благодаря действиям экипажа никто не погиб, а официальная идентификация самолёта подтверждена благодаря маркировке на корпусе.

Сравнение этих двух находок — настоящий учебник материальной истории и инженерного развития. Первая история — это драма тумана и подводных манёвров. Вторая иллюстрирует подготовку военных лётчиков середины XX века и развитие военной авиации.

Таблица: сравнение обнаруженных объектов

Объект Год события Тип катастрофы Спасённые Инженерные особенности
Подводная лодка F-2 1917 Столкновение 3 Клёпаный корпус, сталь
Grumman TBF Avenger 1950 Авиакатастрофа Весь экипаж Лёгкий сплав, авиация США

Шаг за шагом: как проводить подобные экспедиции

  1. Анализ архивов и карт для поиска возможных координат.

  2. Подготовка автономных подводных аппаратов для разведки.

  3. Проведение гидролокационного обследования.

  4. Сбор и обработка цифровых изображений.

  5. Привлечение пилотируемого аппарата для точечного изучения.

  6. Моделирование и документирование объекта без вмешательства.

  7. Подготовка научного архива и публикация результатов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Игнорирование этики подводных исследований → нарушение морских захоронений → переход к бесконтактной фиксации объектов и работе с архивами.

  2. Сбор физических образцов без согласования → разрушение целостности памятника → приоритет цифровых методов документирования.

  3. Недостаточная точность навигации → потеря времени и ресурсов → использование автономных систем с калибровкой по гидролокатору.

А что если… судно решат поднять?

В современной подводной археологии такие решения принимают крайне редко. Подъём подлодки может навредить как артефактам, так и исторической памяти. На практике выбирают вариант с цифровым архивом, 3D-моделями и виртуальными турами для общественности.

Плюсы и минусы современного подхода

Плюсы Минусы
Полное сохранение исторического объекта Нет физического доступа к артефактам
Минимальное вмешательство в среду Высокая стоимость технологий
Этичность и уважение к погибшим Необходимость сложных согласований
Создание открытого архива для изучения

Зависимость от технических ресурсов

FAQ

Как выбирали место для поиска?

Анализировали исторические документы, карты и отчёты о крушениях, после чего использовали гидролокаторы.

Сколько стоит подобная экспедиция?

В среднем от 2 до 10 миллионов долларов — всё зависит от глубины и технического оснащения.

Можно ли посмотреть находку обычному человеку?

Доступ открыт через цифровые архивы, виртуальные экскурсии и образовательные платформы.

Мифы и правда

Миф: "Такие лодки практически невозможно найти спустя век".
Правда: Современные сонары и роботизированные системы позволяют выявлять даже небольшие объекты на больших глубинах.

Миф: "Исследователи обязательно поднимают найденные объекты".
Правда: В большинстве случаев главная цель — сохранение на месте и создание цифровых моделей.

Миф: "Вся работа делается военными".
Правда: Проекты реализуются совместно с научными институтами и частными компаниями.

Интересные факты

  1. Глубина обнаружения превышает высоту небоскрёба Empire State Building.

  2. Alvin — один из самых известных пилотируемых батискафов, участвовал в поиске "Титаника".

  3. Sentry работает автономно, собирая данные неделями без возвращения на поверхность.

Исторический контекст: аналогичные находки

  1. В 1985 году нашли "Титаник" с помощью глубоководных роботов.

  2. В 2000-х у побережья Японии обнаружили подлодку времен Второй мировой.

  3. В 2010 году на дне Черного моря нашли древние торговые суда с помощью 3D-моделирования.

Современные подходы требуют минимального физического воздействия на объекты. Главная задача — сохранить не только артефакты, но и исторический контекст, связанный с трагедией и подвигом. Новые технологии позволяют делать это максимально деликатно, расширяя возможности изучения и популяризации научных знаний.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
