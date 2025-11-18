Римский секрет Туниса: найден торкулярий, меняющий представление об империи

Древний римский Циллион, расположенный в приграничной зоне современного Туниса у границы с Алжиром, снова привлёк внимание археологов.
Новые раскопки показали, что на этой территории существовала крупная система производства оливкового масла, масштабы которой сопоставимы с ведущими хозяйственными центрами Римской империи. Особый интерес учёных вызвал гигантский торкулярий — устройство для прессования оливок. По оценкам, он может быть вторым по величине римским франтойо из всех обнаруженных в пределах империи.
Франтойо в Римской державе выполнял роль промышленной маслобойни. Прессы здесь были установлены по балочной системе, позволяющей вырабатывать масло не только для нужд отдельной виллы, но и на экспорт. Оливковое масло играло важную экономическую роль: империя использовала его как продукт питания, ингредиент медицинских рецептов и источник топлива для ламп. Поэтому такие комплексы иногда сравнивают с полноценными производственными фабриками.
Текущий сезон раскопок, в котором активно участвует профессор Луиджи Сперти, проводится усилиями Университета Ка' Фоскари. Археологи сосредоточили внимание на двух древних оливковых плантациях в горном массиве Джебель-Семмама. Эта территория известна резкими температурными перепадами, бедной влагой и каменистыми почвами. Однако именно такие условия идеально подходили для выращивания крепких сортов олив, востребованных в Риме.
По мнению исследователей, здесь сформировался важный экономический узел. В римскую эпоху Тунис был ведущим поставщиком оливкового масла в столицу империи. Раскопанные объекты подтверждают, что система производства была продумана и организована на высоком уровне.
Провинция Проконсульская Африка, куда входил Циллион, была местом постоянного взаимодействия разных групп населения — римлян, опытных колонистов, нумидийцев. Здесь формировался своеобразный культурный сплав, где смешивались традиции, хозяйственные навыки и обычаи.
Исследователи считают, что экономические связи района оказались значительно шире, чем предполагалось. Об этом свидетельствует разнообразие найденной керамики, инструментов и архитектурных элементов.
Среди многочисленных объектов раскопок особое внимание привлёк комплекс Хенчир-эль-Бегар. Учёные связывают его с Сальтус-Бегуенсис — обширным сельским владением II века н. э. Этим имением владел римский аристократ Луцилий Африканский, принадлежавший к числу vir clarissimus — представителей высшего сословия.
Найденные сооружения подтверждают, что это было одно из передовых хозяйств региона. В распоряжении владельцев находились:
• массивные прессы для масла
• системы жёсткой фиксации балок
• помещения для хранения урожая
• жилые зоны работников
• элементы водосборных конструкций
Археологи предполагают, что комплекс был рассчитан на производство масла в больших объёмах — вероятно, для поставок за пределы региона.
В сообщении археологического парка приводится фрагмент, поясняющий значение находки:
"Глазурованный сосуд, который обычно встречается в районе Везувия в качестве ценного декоративного элемента в садах или общественных местах, здесь, очевидно, использовался в качестве кухонной утвари", — сообщили официальные лица.
Этот элемент подчёркивает одну из важных особенностей быта: римляне часто адаптировали предметы под задачи, не соответствующие их первоначальному назначению. В хозяйстве, ориентированном на массовое производство, ценность имела прежде всего функциональность.
Чтобы понять масштаб открытия, важно представить структуру римских маслобоен. Они обычно включали:
помещения для хранения оливок
специальные каменные ёмкости для дробления
огромные балки-прессы
системы каналов для сбора масла
зоны для его отстаивания и фильтрации
Торкулярии могли приводиться в движение вручную или с помощью животных. Производительность крупных центров впечатляет: отдельные хозяйства производили десятки тысяч литров масла за сезон.
Подобные находки позволяют:
• оценить экономическую модель римской Африки
• понять, как формировались торговые цепочки
• реконструировать взаимодействие между сообществами
• изучить технологические инновации Древнего Рима
Изучение таких комплексов помогает также понять, почему современный Тунис сохранил традиции производства оливкового масла до наших дней.
Если аналогичные комплексы будут обнаружены в других точках региона, это может полностью изменить представление об экономических связях римской Африки. Возможно, существовала разветвлённая сеть хозяйств, обеспечивавших масло не только для Рима, но и для других провинций.
|Плюсы
|Минусы
|Высокая производительность
|Зависимость от погодных условий
|Отработанная технология прессов
|Большие трудозатраты
|Возможность экспорта
|Уязвимость к политическим конфликтам
|Устойчивость сортов олив
|Износ оборудования
По предварительным данным, он является вторым по величине из всех известных в Римской империи.
Благоприятный климат, устойчивые оливковые сорта и развитая сеть поселений.
Ожидается, что в регионе найдут новые хозяйственные постройки, а также документы, связанные с управлением имениями.
Правда: Проконсульская Африка была крупнейшим поставщиком, сопоставимым с Бетикой.
Правда: Некоторые имения имели инфраструктуру промышленного уровня.
Правда: Большая часть комплексов располагалась в сельской местности, ближе к плантациям.
• В римских хозяйствах использовали до трёх разных прессов одновременно.
• Оливковое масло в Риме ценилось выше вина низкого качества.
• Некоторые прессы могли сохранять работоспособность десятилетиями.
