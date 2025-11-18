Римский секрет Туниса: найден торкулярий, меняющий представление об империи

Гигантское устройство для прессования оливок найдено в Тунисе — археологи

Древний римский Циллион, расположенный в приграничной зоне современного Туниса у границы с Алжиром, снова привлёк внимание археологов.

Новые раскопки показали, что на этой территории существовала крупная система производства оливкового масла, масштабы которой сопоставимы с ведущими хозяйственными центрами Римской империи. Особый интерес учёных вызвал гигантский торкулярий — устройство для прессования оливок. По оценкам, он может быть вторым по величине римским франтойо из всех обнаруженных в пределах империи.

Франтойо в Римской державе выполнял роль промышленной маслобойни. Прессы здесь были установлены по балочной системе, позволяющей вырабатывать масло не только для нужд отдельной виллы, но и на экспорт. Оливковое масло играло важную экономическую роль: империя использовала его как продукт питания, ингредиент медицинских рецептов и источник топлива для ламп. Поэтому такие комплексы иногда сравнивают с полноценными производственными фабриками.

Новая глава в изучении римской Африки

Текущий сезон раскопок, в котором активно участвует профессор Луиджи Сперти, проводится усилиями Университета Ка' Фоскари. Археологи сосредоточили внимание на двух древних оливковых плантациях в горном массиве Джебель-Семмама. Эта территория известна резкими температурными перепадами, бедной влагой и каменистыми почвами. Однако именно такие условия идеально подходили для выращивания крепких сортов олив, востребованных в Риме.

По мнению исследователей, здесь сформировался важный экономический узел. В римскую эпоху Тунис был ведущим поставщиком оливкового масла в столицу империи. Раскопанные объекты подтверждают, что система производства была продумана и организована на высоком уровне.

Пограничная зона культур

Провинция Проконсульская Африка, куда входил Циллион, была местом постоянного взаимодействия разных групп населения — римлян, опытных колонистов, нумидийцев. Здесь формировался своеобразный культурный сплав, где смешивались традиции, хозяйственные навыки и обычаи.

Исследователи считают, что экономические связи района оказались значительно шире, чем предполагалось. Об этом свидетельствует разнообразие найденной керамики, инструментов и архитектурных элементов.

Хенчир-эль-Бегар: крупный центр сельского хозяйства

Среди многочисленных объектов раскопок особое внимание привлёк комплекс Хенчир-эль-Бегар. Учёные связывают его с Сальтус-Бегуенсис — обширным сельским владением II века н. э. Этим имением владел римский аристократ Луцилий Африканский, принадлежавший к числу vir clarissimus — представителей высшего сословия.

Найденные сооружения подтверждают, что это было одно из передовых хозяйств региона. В распоряжении владельцев находились:

• массивные прессы для масла

• системы жёсткой фиксации балок

• помещения для хранения урожая

• жилые зоны работников

• элементы водосборных конструкций

Археологи предполагают, что комплекс был рассчитан на производство масла в больших объёмах — вероятно, для поставок за пределы региона.

Важные детали находки

В сообщении археологического парка приводится фрагмент, поясняющий значение находки:

"Глазурованный сосуд, который обычно встречается в районе Везувия в качестве ценного декоративного элемента в садах или общественных местах, здесь, очевидно, использовался в качестве кухонной утвари", — сообщили официальные лица.

Этот элемент подчёркивает одну из важных особенностей быта: римляне часто адаптировали предметы под задачи, не соответствующие их первоначальному назначению. В хозяйстве, ориентированном на массовое производство, ценность имела прежде всего функциональность.

Как работали римские маслобойни

Чтобы понять масштаб открытия, важно представить структуру римских маслобоен. Они обычно включали:

помещения для хранения оливок специальные каменные ёмкости для дробления огромные балки-прессы системы каналов для сбора масла зоны для его отстаивания и фильтрации

Торкулярии могли приводиться в движение вручную или с помощью животных. Производительность крупных центров впечатляет: отдельные хозяйства производили десятки тысяч литров масла за сезон.

Что дают раскопки современным исследователям

Подобные находки позволяют:

• оценить экономическую модель римской Африки

• понять, как формировались торговые цепочки

• реконструировать взаимодействие между сообществами

• изучить технологические инновации Древнего Рима

Изучение таких комплексов помогает также понять, почему современный Тунис сохранил традиции производства оливкового масла до наших дней.

А что если…

Если аналогичные комплексы будут обнаружены в других точках региона, это может полностью изменить представление об экономических связях римской Африки. Возможно, существовала разветвлённая сеть хозяйств, обеспечивавших масло не только для Рима, но и для других провинций.

Плюсы и минусы римской системы производства масла

Плюсы Минусы Высокая производительность Зависимость от погодных условий Отработанная технология прессов Большие трудозатраты Возможность экспорта Уязвимость к политическим конфликтам Устойчивость сортов олив Износ оборудования

FAQ

Какого размера был найденный торкулярий?

По предварительным данным, он является вторым по величине из всех известных в Римской империи.

Почему именно Тунис стал центром производства масла?

Благоприятный климат, устойчивые оливковые сорта и развитая сеть поселений.

Каковы перспективы дальнейших раскопок?

Ожидается, что в регионе найдут новые хозяйственные постройки, а также документы, связанные с управлением имениями.

Мифы и правда

Миф: Римляне импортировали масло только из Испании.

Правда: Проконсульская Африка была крупнейшим поставщиком, сопоставимым с Бетикой.

Миф: Оливковые хозяйства были мелкими.

Правда: Некоторые имения имели инфраструктуру промышленного уровня.

Миф: Маслобойни находились только в городах.

Правда: Большая часть комплексов располагалась в сельской местности, ближе к плантациям.

Три интересных факта

• В римских хозяйствах использовали до трёх разных прессов одновременно.

• Оливковое масло в Риме ценилось выше вина низкого качества.

• Некоторые прессы могли сохранять работоспособность десятилетиями.