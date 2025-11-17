В Петербурге заработал свой Городовой: камеры с ИИ следят за крышами

Санкт-Петербург перешёл на интеллектуальную систему "Городовой" для контроля крыш

Зимний сезон в Санкт-Петербурге всегда связан с повышенным вниманием к крышам зданий. Влажный климат, резкие перемены температуры и обильные снегопады ежегодно создают риски для пешеходов и владельцев недвижимости.

Фото: commons.wikimedia.org by Natasha2006, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сосульки на крыше дома

В этом году подход к контролю за состоянием кровель заметно изменился: город перевёл в активный режим интеллектуальную систему "Городовой". Она анализирует изображения с камер, обнаруживает опасные участки и помогает оперативно предотвращать угрозы, связанные со снеговыми массами и сосульками.

Технология стала очередным шагом к тому, чтобы процессы управления городом стали более точными и своевременными. А для собственников зданий такая система меняет не только ежедневную практику, но и финансовую ответственность.

Как работает новая система наблюдения

"Городовой" — это комплекс из восьми модулей искусственного интеллекта, установленный на городских камерах. Нейросеть в реальном времени сканирует кровли нежилых зданий и оценивает, есть ли на них снежные навесы или наледь. Если алгоритм фиксирует опасные накопления, информация автоматически уходит в инспекцию, пишет Петербург2.

Делается это круглосуточно — без выходных и праздников. Благодаря автоматизации время от обнаружения проблемы до реакции служб сокращается в разы. Это особенно важно в периоды, когда снег может выпасть ночью, а утром уже представлять угрозу для прохожих.

Почему это важно для собственников зданий

Нововведение затрагивает всех владельцев нежилых строений — от предприятий до небольших коммерческих объектов. Наличие снега или льда на крыше теперь фиксируется не только по факту после жалоб, а в режиме реального времени.

При подтверждённом нарушении собственник получает штраф — 100 тысяч рублей. Такая сумма рассчитана как стимулирующая мера: регулярно очищать кровлю значительно дешевле, чем оплачивать нарушение и устранять последствия падения льда.

Контроль особенно актуален в периоды колебаний температуры. Когда днём плюсовая температура сменяется ночными заморозками, на крышах формируется наледь, а сосульки растут стремительно. Это делает вмешательство служб обязательным.

Сравнение: как было раньше и как стало сейчас

Параметр Раньше Сейчас Способ выявления опасных участков Визуальный обход, жалобы граждан Автоматическая фиксация нейросетью Скорость реакции Низкая, зависит от человеческого фактора Мгновенная передача данных службам Ответственность собственников По итогам проверок В режиме реального времени Масштаб контроля Локальный Городской, непрерывный Риск для пешеходов Повышенный Снижается благодаря раннему обнаружению

Советы шаг за шагом: как собственникам подготовиться к зиме

Провести диагностику кровли. Перед сезоном осмотреть состояние утепления, водостоков, стыков. Заключить договор с обслуживающей организацией. Убедиться, что бригады готовы к выездам в любую погоду. Использовать инструменты мониторинга. Установить датчики температуры, наблюдения или заказать регулярные осмотры. Своевременно очищать водостоки. Засоры увеличивают риск образования наледи. Зафиксировать график уборки. Это поможет избежать штрафов и доказать добросовестность.

Ошибка → последствие → альтернатива

• Ошибка: откладывать очистку кровли до сильных снегопадов.

→ Лёд формируется за часы, а не дни.

→ Альтернатива: плановые регулярные расчистки небольшими объёмами.

• Ошибка: рассчитывать только на ручной контроль.

→ Велика вероятность пропустить опасный участок.

→ Альтернатива: использовать цифровые сервисы и фотофиксацию.

• Ошибка: игнорировать состояние водосточных труб.

→ Водостоки превращаются в ледяные блоки.

→ Альтернатива: профилактическая очистка осенью.

А что если системы наблюдения станут персонализированными

В перспективе искусственный интеллект может не просто фиксировать сосульки, а рекомендовать действия:

график очистки;

прогноз образования наледи на конкретном здании;

индивидуальный уровень риска;

автоматическое уведомление владельца через приложение.

Это делает контроль не только более точным, но и удобным.

Плюсы и минусы новых технологий

Плюсы Минусы Повышение безопасности пешеходов Обязанность собственников реагировать быстрее Быстрое обнаружение опасных участков Возможные затраты на частую очистку Снижение нагрузки на инспекции Необходимость адаптации бизнеса Централизованный круглосуточный контроль Риск ложных срабатываний в сложных условиях Прозрачность и автоматизация процессов Штрафы за несвоевременное обслуживание

FAQ

Как узнать, что мой объект попал в список нарушений?

Информация передаётся в инспекцию, после чего собственнику направляется уведомление.

Сколько времени даётся на устранение нарушения?

Как правило, предписание требует оперативного реагирования — в течение ближайших часов.

Можно ли оспорить штраф?

Да, при наличии документальных доказательств своевременной уборки.

Мифы и правда

• Миф: система отслеживает все здания подряд.

Правда: мониторинг касается нежилых объектов в зоне видимости камер.

• Миф: за сосульку штрафуют независимо от ситуации.

Правда: нарушение фиксируется только при подтверждённых данных нейросети и инспекции.

• Миф: камеры заменят ручные проверки полностью.

Правда: инспекторы продолжают выезжать на место для подтверждения.

Три интересных факта о технологиях городского контроля

• Нейросеть способна анализировать тысячи изображений в минуту.

• Подобные системы внедряются в крупных мегаполисах Европы.

• "Городовой" используется не только зимой — он фиксирует и другие нарушения эксплуатации зданий.