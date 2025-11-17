Египетская ваза среди кухонь Помпей: учёные гадают, как она там оказалась

В Помпеях нашли египетскую вазу возрастом 2000 лет — археологи

История с неожиданной находкой в Помпеях вновь напомнила, насколько многослойной и насыщенной была жизнь древнего города.

Археологи, продолжая исследования термополиев — античных аналогов современных закусочных, — обнаружили в одной из кухонь предмет, происхождение которого трудно было ожидать увидеть в таком месте. Речь идёт об изящной египетской вазе, частично скрытой под слоями вулканического пепла, сохранившего её почти нетронутой с 79 года н. э.

Необычный артефакт нашли в термополии V Региона — месте, где до извержения Везувия продавали недорогую еду, напитки и основную утварь для жителей и путников. Подобные заведения располагались на оживлённых улицах и считались доступным форматом питания: быстрым, недорогим и рассчитанным на повседневные потребности города. Контраст между статусом заведения и обнаруженной керамикой стал одной из главных загадок археологов.

Египетский сосуд на римской кухне

По классификации специалистов найденная вещь — ситула, керамическая ваза, распространённая в районе Везувия в декоративном и ритуальном контексте. Обычно такие сосуды использовали в садах, у домашних алтарей или на торжественных мероприятиях. Однако здесь она оказалась среди кухонной утвари, что позволяет предположить необычную историю её появления.

Первичная реставрация выявила характерный блеск глазури, декоративные детали в египетском стиле и закономерности, характерные для изделий, которые попадали в Италию благодаря активной торговле Средиземноморья. Предварительная версия археологов — предмет могли использовать не по назначению, приспособив под нужды кухни, где главной ценностью была прочность и объём ёмкости.

Рядом с ситулой находились ступки, сковороды, амфоры с вином и другие утилитарные предметы. Всё это вместе создает целостную картину маленькой закусочной, в которой владельцы жили буквально над кухней — в небольшой квартире на верхнем этаже.

Быт простых жителей Помпей

Археологические находки последних лет всё чаще показывают, что жители среднего и низшего классов Римской империи пользовались гораздо более разнообразными предметами, чем ещё недавно считалось. Помпеи, как крупный город-порт, были связаны торговыми путями со многими странами, в том числе с Египтом.

Сосуды, статуэтки, украшения и керамика восточного происхождения проникали в повседневную жизнь благодаря обилию рынков и активному обмену культур. Даже недорогие попины — небольшие уличные столовые — могли хранить у себя предметы, отражающие модные вкусы или религиозные тенденции того времени.

Ситула же, вероятно, попала в термополий достаточно случайно, но сохранилась благодаря тому, что стояла в закрытом помещении. Толстый слой пепла и разрушившийся потолок законсервировали находку на две тысячи лет.

Что даёт эта находка науке

Детальное изучение такого предмета помогает лучше понять:

Как распространялись товары по Средиземному морю. Египетская керамика в Помпеях показывает развитую сеть торговли. Как жители интерпретировали чужие культурные предметы. Сосуд мог одновременно быть декоративным элементом и рабочей кухонной ёмкостью. Как выглядел быт простого населения. В отличие от роскошных вилл, такие находки показывают реальную сторону жизни. Как менялись религиозные представления. Египетские мотивы проникали в римскую культуру задолго до появления моды на восточные культы.

Раскопки подтверждают: смешение стилей и символов происходило не только на уровне элиты. И именно такие "обыденные" находки формируют более полную картину прошлого.

Сравнение культурных артефактов

Тип предмета Происхождение Типичное использование Где находят чаще всего Египетская ситула Египет / Восточное Средиземноморье Декор, ритуалы Виллы, сады, алтари Римские амфоры Италия Хранение вина, масла Складские помещения, кухни Греческая керамика Эллада Посуда, украшение Театры, виллы, рынки Утварь термополиев Римские провинции Приготовление и продажа еды Уличные закусочные

Сравнение показывает, насколько необычным было появление египетского сосуда именно в фастфуде, а не в роскошном доме.

Советы шаг за шагом: как работает археология термополиев

Первичная зачистка. Удаляют верхний слой пепла, фиксируют положение найденных предметов. Каталогизация. Каждый предмет заносится в реестр с координатами и фотофиксацией. Реставрация. Предметы очищают от породы, укрепляют и собирают фрагменты. Анализ. Сравнивают с известными образцами, определяют происхождение, материал, назначение. Интерпретация. Учёные выстраивают контекст — кто жил в помещении, как использовали утварь, какие процессы происходили внутри помещения. Публикация. Находка проходит научную экспертизу, публикуется в отчётах и рецензируемых журналах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Не учитывать находки "низкого" социального уровня

→ возникает искажённая картина жизни римлян

→ включать в анализ не только роскошные виллы, но и лавки, кухни, склады.

Считать восточные предметы в Италии редкостью

→ недооценивание масштабов торговли

→ сопоставлять находки с торговыми картами и данными о перевозках.

Оценивать культурные переходы только по храмам

→ искажение религиозной истории

→ анализировать бытовые предметы, отражающие реальные привычки людей.

А что если…

…ситула оказалась в термополии не случайно?

Есть версия, что владельцы могли использовать её как амулет или символ благополучия, считая, что восточные вещи привлекают удачу.

Также возможно, что сосуд был подарком или частью небольшого семейного алтаря, который долгое время находился в помещении.

FAQ

Как такие предметы попадают в закусочные?

Через торговые цепочки: купцы привозили керамику из Египта, Греции и других стран, где она нередко становилась предметом повседневного обихода.

Сколько фастфудов было в Помпеях?

Около 80 термополиев — показатель огромного спроса на уличную еду.

Обычно находят египетскую керамику в Италии?

Да, но чаще — в богатых домах. В закусочных это большая редкость.

Три интересных факта

• В Помпеях многие кухни находились на первом этаже, а жильё - прямо над ними.

• Египетская керамика нередко использовалась как украшение садов.

• После извержения Везувия пепел сохранил тысячи предметов в идеальном виде.