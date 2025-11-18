Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья

Подводные археологи вновь привлекли внимание к озеру Ледница — тихому месту между Познанью и Гнезно, которое когда-то было сердцем молодой державы первых Пястов. В ходе исследований 2025 года здесь обнаружили четыре средневековых копья, удивительно хорошо сохранившихся под слоем ила и времени.
Эти находки пополнили знаменитый подводный архив острова Ледницкий — центра власти времён Мешко I и Болеслава I Храброго. Учёные давно знали, что здесь хранились остатки мостов, укреплений и оружия, но свежие находки выделяются своим мастерством изготовления и символическим характером.
Работы проводила команда Центра подводной археологии Университета Николая Коперника совместно с Музеем первых Пястов в Леднице. Как отмечают исследователи, оружие датируется концом X — началом XI века, то есть временем формирования раннего польского государства.
Одно из копий сохранило часть оригинального ясеневого древка длиной около 2 метров — редчайший случай, ведь дерево в воде обычно полностью разрушается. Подобных находок в Леднице было лишь две за последние десятилетия. Наконечник украшен кольцом из оленьего рога — характерной деталью оружия высокого статуса.
Другой экземпляр выполнен в форме ивового листа — типе, распространённом по всей Европе. По мнению специалистов, он был изготовлен местным мастером по образцам, известных в германских и скандинавских землях.
Наибольший интерес вызвало длинное копьё, изготовленное по сложной кузнечной технологии. Исследователи отмечают, что структура металла указывает на сочетание разных сортов стали, соединённых многослойной ковкой — приём, обеспечивавший оружию прочность и упругость.
"Эти находки показывают, насколько развито было военное ремесло на землях Пястов уже в начале XI века", — отметил представитель Музея первых Пястов в Леднице.
Самым эффектным предметом стал богато украшенный наконечник так называемого "крылатого копья". Его втулка покрыта тонкими спиралями и узорами трискелионов. Анализ поверхности выявил следы золота, серебра, меди, олова, цинка и свинца — всё это указывает на использование декоративных приёмов вроде позолоты и серебрения.
Исследователи подчёркивают, что оружие, вероятно, имело не только боевое, но и церемониальное значение. Подобные украшения были характерны для оружия знати и дружинной элиты. На территории Польши аналогов по уровню отделки пока не найдено, сообщает archaeologymag.com.
|Характеристика
|Простое копьё
|Многослойная ковка
|Крылатое копьё
|Длина
|1,8-2,1 м
|до 2,3 м
|около 2 м
|Материал
|Железо, дерево
|Комбинированная сталь
|Сталь с инкрустацией
|Назначение
|Боевое
|Воинское элитное
|Церемониальное
|Сохранность
|Хорошая
|Отличная
|Исключительная
Учёные обсуждают две основные версии происхождения находки. Первая связывает её с политическими потрясениями 1030-х годов, когда после смерти Болеслава I страна пережила кризис и внешние вторжения. Копья могли оказаться в озере во время боевых действий или бегства воинов.
Вторая версия — ритуальная. В дохристианские времена дары воде символизировали обращение к богам с просьбой о защите и плодородии. Несмотря на крещение Пястов, подобные обычаи могли сохраняться ещё десятилетиями.
|Версия
|Аргументы "за"
|Аргументы "против"
|Военное столкновение
|Совпадает с известными событиями XI века
|Слишком хорошее состояние копий
|Ритуальное приношение
|Аналогии в скандинавских и славянских находках
|Нет подтверждённого святилища
|Символический дар знати
|Подтверждает высокое качество отделки
|Отсутствует письменное упоминание
Они относятся к раннему XI веку — периоду правления Болеслава I Храброго (около 1016-1030 гг.).
Иловые отложения озера создали бескислородную среду, в которой металл и дерево не подвергались разрушению.
После завершения реставрации они будут выставлены в Музее первых Пястов в Леднице.
