Следы НЛО или природный феномен в небе над Шерегешем? Кузбассовцы делятся необычными фото

Над Шерегешем в небе появилось необычное "НЛО" — гидрометцентр

В небе над Шерегешем недавно появилось явление, которое мгновенно стало интернет-сенсацией. Отдыхающие на горнолыжном курорте и местные жители заметили необычные облака округлой формы, зависшие над склонами так, словно парили сами по себе.

Для многих они выглядели как объект, пришедший из фантастических фильмов, а потому соцсети быстро заполнились домыслами и версиями об "НЛО".

Однако подобные образования имеют вполне земное происхождение: это лентикулярные облака, редкие и впечатляющие атмосферные структуры, которые чаще всего встречаются именно в районах с выраженным горным рельефом, сообщает Сiбдепо.

Что такое лентикулярные облака и почему они путаются с "НЛО"

Лентикулярные облака отличаются своей характерной гладкой формой, напоминающей линзу или тарелку, сообщает местный гидрометцентр. Они формируются, когда влажный воздух вынужден подниматься вверх по склону горы, охлаждается, конденсируется, а затем, выйдя за пределы подъёмного потока, снова испаряется. В итоге на границе этих процессов возникает своеобразная "пластинка" — неподвижная, чётко очерченная и очень необычная по форме.

Визуальное сходство с дискообразными объектами — причина, по которой подобные облака десятилетиями фигурируют в историях о "неопознанных летательных аппаратах". Тем более что лентикулярные облака иногда отражают солнечный свет, приобретая металлический блеск, или складываются в несколько ярусов, будто бы выстроенных искусственно.

Сравнение: лентикулярные облака и другие атмосферные явления

Явление Где встречается Как выглядит Почему возникает Лентикулярные облака В горах, реже — над холмами Чёткая овальная форма, неподвижность Влажный воздух движется вверх по рельефу Перистые облака Везде, на большой высоте Тонкие, похожие на перья Конденсация влаги в холодных воздушных слоях Грозовые кучево-дождевые Перед дождём или грозой Башни, грибовидные формы Интенсивный восходящий поток Волновые облака Поблизости от гор Волнистые структуры Волны атмосферного давления над рельефом

Лентикулярные облака чаще всего замечают в горах, где воздушные массы создают естественные "волны", а потому Шерегеш — идеальное место для появления таких редких форм.

Как наблюдать за лентикулярными облаками: инструкция

Хотя явление возникает спонтанно, есть несколько приёмов, которые помогут поймать момент.

Мониторить ясные дни перед сильными ветрами. Следить за прогнозами в горных районах: в приложениях с расширенными метеосводками часто отмечаются условия для орографических волн. Находиться выше уровня застройки — открытые площадки и смотровые точки дают лучший обзор. . Иметь при себе фотоаппарат или смартфон с широкоугольным объективом, чтобы захватить масштаб и форму облака.

Для любителей фотографировать природу такие облака — находка. Их форма и насыщенная структура делают снимки особенно выразительными.

Ошибки наблюдателей → последствия → альтернатива

• Ошибка: путать лентикулярное облако с погодной аномалией и ожидать грозу.

→ Последствие: тревога, неверная интерпретация погоды.

→ Альтернатива: ориентироваться на реальные показатели — ветер, влажность, температуру.

• Ошибка: искать такие образования в равнинных районах.

→ Последствие: разочарование.

→ Альтернатива: планировать наблюдения в местах с перепадами рельефа.

• Ошибка: думать, что облако "движется" или приближается.

→ Последствие: неверное восприятие из-за иллюзий перспективы.

→ Альтернатива: помнить, что лентикулярные облака, как правило, остаются почти неподвижными.

А что если встречаются сразу несколько облаков

Иногда над горами возникают сразу несколько "тарелок", расположенных друг над другом. Это означает, что в атмосфере происходят многослойные волновые процессы.

Каждая "тарелка" — свой уровень влажности и температуры. Это редкий, но совершенно нормальный природный феномен, который особенно ценят фотографы и туристы.

Плюсы и минусы появления лентикулярных облаков для отдыхающих

Плюсы Минусы Уникальные кадры для фото Может показаться, что надвигается непогода Признак устойчивых потоков воздуха Порывы ветра на склонах могут усиливаться Эстетичное явление, украшающее вид с горы Неподходящие условия для новичков-лыжников

В целом такие облака не влияют на отдых, но могут сигнализировать о переменах ветра на высоте.

FAQ: ответы на самые частые вопросы

Можно ли спутать лентикулярные облака с штормовыми?

Нет. Они не несут осадков и не сигнализируют о грозе.

Это опасно для лыжников?

Только косвенно — иногда ветер на вершинах становится сильнее, но сам феномен безопасен.

Как часто они появляются в Шерегеше?

Точного графика нет, но в горных районах Сибири такие облака возникают регулярно при подходящих условиях.

Мифы и правда: что думают об "облачных тарелках"

• Миф: лентикулярные облака — "знаки НЛО".

Правда: форма облака полностью объясняется орографией и потоками воздуха.

• Миф: облако приносит мощную бурю.

Правда: они образуются при стабильных потоках, а не перед штормом.

• Миф: это крайне редкое явление.

Правда: в регионах с горным ландшафтом они встречаются чаще, чем кажется.

Интересные факты

• Лётчики называют такие облака "турбулентными ловушками": внутри них могут возникать сильные воздушные волны.

• Именно лентикулярные облака вдохновили авторов десятков научно-фантастических обложек в середине XX века.

• Они могут существовать часами и оставаться почти неподвижными, хотя вокруг них ветер достигает высокой скорости.