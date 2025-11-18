Вспышка, способная убить атмосферу за час: впервые зафиксирован выброс, стирающий целые миры

Первый корональный выброс за пределами Солнца зафиксирован у звезды — астрономы

Астрономы десятилетиями пытались понять, способны ли далёкие звёзды выбрасывать такие же разрушительные потоки плазмы, как наше Солнце. Эти выбросы не только формируют полярные сияния, но и воздействуют на магнитные поля, спутники и энергосистемы. Наконец загадка получила прямое подтверждение: впервые учёные зафиксировали корональный выброс массы на звезде, расположенной примерно в 130 световых годах от Земли.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Вспышка в космосе

Оказалось, что такие вспышки происходят не только на Солнце — некоторые звёзды могут выбрасывать гораздо мощнее и опаснее.

Что удалось обнаружить

Астрономы наблюдали небольшой, но чрезвычайно активный красный карлик. Несмотря на размер, эта звезда оказалась настоящей фабрикой магнитной энергии: её магнитное поле примерно в 300 раз мощнее солнечного, а скорость вращения превышает солнечную в двадцать раз. Такой режим создаёт условия для по-настоящему экстремальных вспышек.

Во время наблюдения был зафиксирован взрывной выброс плазмы со скоростью около 1,5 миллиона миль в час — более 2400 км/с. Даже для Солнца такие скорости редкость: лишь около одного выброса из двух тысяч достигают подобной мощности.

Этот выброс был настолько плотным, что любая планета на близкой орбите лишилась бы атмосферы за короткое время.

Как удалось подтвердить вспышку

Открытие стало возможным благодаря взаимодействию двух серьёзных научных инструментов:

LOFAR — радиотелескоп, который уловил короткий импульс низкочастотного радиоизлучения. Такой сигнал может появиться только в том случае, если плазма выходит за пределы магнитной оболочки звезды.

XMM-Newton — космическая обсерватория, регистрирующая рентгеновское излучение, помогла определить характеристики звезды: температуру, яркость и скорость вращения.

Совмещение данных позволило подтвердить, что всплеск радиоизлучения совпал с мощным выбросом вещества. По отдельности эти инструменты не дали бы однозначного результата — только совместная работа позволила зафиксировать первый подтверждённый корональный выброс массы за пределами Солнечной системы.

Почему это открытие важно

Красные карлики — самый многочисленный тип звёзд в галактике. Большинство известных экзопланет вращаются именно вокруг таких светил. Поэтому новости о вспышке подобной силы заставляют пересмотреть представления о пригодности планет около красных карликов для жизни.

Даже если планета находится в «зоне Златовласки» — области, где температура позволяет существовать жидкой воде, — такие мощные выбросы плазмы способны разрушать атмосферу, ионизировать поверхность и сводить условия к абсолютно нежизнеспособным.

Открытие показывает, что космическая погода возле красных карликов может быть значительно опаснее, чем предполагалось ранее.

Сравнение: Солнечные выбросы и вспышка на красном карлике

Параметр Солнце Красный карлик (объект исследования) Скорость выброса До 1000 км/с (редко выше) ~2400 км/с Частота экстремальных вспышек Очень низкая Значительно выше Влияние на атмосферы планет Зависит от орбиты Почти гарантированное разрушение при близкой орбите Магнитное поле Умеренное В 300 раз мощнее солнечного Влияние на обитаемость Зависит от цикла активности Часто полностью исключает

Как корональные выбросы влияют на потенциал жизни на других планетах

При оценке потенциальной обитаемости планеты учёные прежде всего обращают внимание на её расстояние от звезды. Но это открытие показывает: орбитальная позиция — лишь часть картины. Если звезда постоянно производит мощные выбросы, то от атмосферы планеты вскоре ничего не останется.

Возможные сценарии воздействия:

разрушение атмосферных слоёв;

исчезновение магнитного поля при длительном воздействии;

испарение воды с поверхности;

стерилизация любой потенциальной биосферы.

Именно поэтому красные карлики, несмотря на огромное число экзопланет, становятся намного менее перспективными объектами для поиска жизни.

Как учёные фиксируют такие события: пошаговая схема

Мониторинг радиоизлучения звезды. Если материал выходит за пределы магнитосферы, это вызывает характерный сигнал. Параллельный сбор рентгеновских данных. Помогает определить состояние звезды и фазу активности. Сопоставление двух потоков данных. Только совпадение двух независимых наблюдений подтверждает факт коронального выброса. Сравнение с моделями солнечной активности. Это позволяет понять, насколько явление соответствует известной физике. Анализ последствий для планет в системе. Выводы используются для оценки обитаемости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оценивать пригодность планеты только по расстоянию от звезды.

Последствие: неверная классификация потенциально обитаемого мира.

Альтернатива: учитывать активность звезды и риск атмосферного «сдувания».

Ошибка: сравнивать другие звёзды с Солнцем по аналогии.

Последствие: недооценка экстремальной космической погоды у красных карликов.

Альтернатива: строить модели, основанные на разных типах звёзд.

Ошибка: анализировать данные только одного телескопа.

Последствие: высокая вероятность ошибочной интерпретации.

Альтернатива: использовать комбинированные методы наблюдения.

А что если...

Некоторые модели показывают, что атмосфера планеты может сохраняться, если:

у неё очень сильное магнитное поле;

она находится достаточно далеко от вспышек;

активность звезды снижается с возрастом;

планета обладает плотной атмосферой, способной частично восстановиться.

Однако такие сценарии остаются редкими, и новая вспышка только усиливает сомнения.

Плюсы и минусы красных карликов с точки зрения поиска жизни

Плюсы Минусы Их много — большое количество экзопланет Экстремальная звёздная активность Живут очень долго Выбросы маскируют сигналы атмосферы Часто имеют компактные планетные системы Большой риск разрушения атмосферы

FAQ

Это первое подобное наблюдение?

Да, впервые зафиксирован реальный корональный выброс массы у звезды вне Солнечной системы.

Может ли подобное случиться у всех красных карликов?

Не у всех, но большинство молодых и активных карликов склонны к сильным вспышкам.

Уничтожает ли такой выброс атмосферу полностью?

Если планета расположена близко, атмосфера может исчезнуть полностью.

Мифы и правда об обитаемых планетах у красных карликов

Миф: раз планета находится в обитаемой зоне, вода на ней стабильна.

Правда: вспышки могут испарить воду и разрушить атмосферу.

Миф: красные карлики — идеальные кандидаты для поиска жизни, потому что их много.

Правда: экстремальная космическая погода делает их опасными для атмосферы планет.

Миф: такие выбросы — редкость.

Правда: у молодых карликов они могут быть нормой.

Три интересных факта

Около 75% всех звёзд в нашей галактике — красные карлики. Некоторые из них могут вспыхивать сильнее, чем наше Солнце в самые активные периоды. Планеты у красных карликов часто вращаются на очень близкой орбите, что делает их особенно уязвимыми.

Исторический контекст

Интерес к активности красных карликов существует давно: с появлением первых радиотелескопов учёные заметили необычные импульсы, но не могли связать их с выбросами плазмы. С развитием современных обсерваторий и комбинированных методов наблюдения стало возможно фиксировать такие события в реальном времени. Сегодня наблюдение коронального выброса массы у звезды вне Солнечной системы открывает новую страницу в изучении космической погоды и формирует более реалистичный взгляд на обитаемость планет в нашей галактике.