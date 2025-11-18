Красные вспышки над грозами сбивают учёных с толку: небо показывает явление за пределами объяснений

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука
Наука

Иногда над грозовыми тучами вспыхивает свет, который кажется шуткой природы. Яркая красная вспышка рождается так высоко, что почти уходит в космическую тьму. Эти образования называют спрайтами — или красными сильфами. Они возникают над мощными грозами по всему миру: в США, Китае, Австралии, и даже над Францией, где один из самых впечатляющих спрайтов засняли осенью 2023 года над замком Кастельно-ла-Шапель в Дордони.

Осеннее небо на закате
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осеннее небо на закате

Слухи о светящихся деревьях в небе ходили веками, но долгое время их считали оптическими иллюзиями. Только в 1989 году явление впервые было снято на видео, и с тех пор оно стало предметом активных исследований.

Что такое спрайты: коротко и по сути

Спрайты — это кратчайшие вспышки электричества на высоте от 50 до 90 км, намного выше привычной молнии, которая бьёт в диапазоне 10-12 км над землёй. По форме они напоминают:

  • перевёрнутое дерево с корнями, уходящими в облака;
  • светящуюся медузу, плывущую в стратосфере;
  • ветвистую красную корону.

"Некоторые спрайты, кажется, танцуют над грозой, последовательно включаясь и выключаясь", — отмечает представитель Центра космических полётов Годдарда NASA Майлз Хэтфилд.

Эти вспышки настолько быстрые, что длятся от 1 до 5 миллисекунд, то есть примерно в 100 раз быстрее обычной молнии.

Как возникают красные сильфы

Чтобы появилось это явление, нужны редкие условия:

  1. мощная кучево-дождевая облачность;

  2. удар положительно заряженной молнии из верхней части облака (такие вспышки редки);

  3. нестабильные слои атмосферы на большой высоте.

Когда импульс достигает верхних слоёв, молекулы азота возбуждаются и начинают излучать красный свет. Низкое давление делает оттенок ещё насыщеннее.

Сравнение молний и спрайтов

Параметр Обычная молния Спрайт
Где возникает 0-12 км 50-90 км
Заряд чаще отрицательный чаще положительный
Цвет бело-жёлтый красный, пурпурный
Длительность 100-200 мс 1-5 мс
Видимость рядом с грозой до сотен километров

Как увидеть спрайты: инструкция

  1. Найти мощную грозу на дистанции 150-300 км.

  2. Выбрать точку без препятствий — холм, смотровую площадку, открытое поле.

  3. Наблюдать ночью, так как днём вспышка слишком слабая.

  4. Снимать на камеру и замедлять видео, чтобы увидеть форму явления.

  5. Использовать сервисы отслеживания молний (например, Blitzortung, LightningMaps).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: смотреть прямо на грозу.
Последствие: спрайты окажутся выше, и их легко пропустить.
Альтернатива: направлять взгляд над облаками, а не в сам фронт.

Ошибка: ждать вспышки без камеры.
Последствие: глаз увидит только яркую точку.
Альтернатива: съёмка в 60-120 fps и анализ кадров.

Ошибка: наблюдать в городе.
Последствие: засветка от рекламы и фонарей.
Альтернатива: выезд за город или на возвышенность.

А что если спрайты влияют на космическую связь

Есть гипотеза, что вспышки могут влиять на:

  • радиосигналы;
  • ионосферу;
  • качество навигации.

Исследования продолжаются, но связь между явлением и работой спутниковых систем изучается всё активнее.

Плюсы и минусы наблюдения спрайтов

Плюсы Минусы
невероятное визуальное явление крайне короткая длительность
можно наблюдать издалека, без грозы над головой нужна стабильная погода и тьма
доступно любителям, а не только учёным видимость зависит от удачи
помогает изучать атмосферу Земли сложно фиксировать без камеры

FAQ

Можно ли увидеть спрайты во Франции?
Да, их фиксируют над Атлантикой, Пиренеями, Дордони и другими регионами.

Почему они красные?
Из-за свечения азота в верхних слоях атмосферы.

Опасны ли спрайты для самолётов?
Нет, они формируются гораздо выше высот гражданской авиации.

Связаны ли они с НЛО?
Нет, это научно подтверждённое атмосферное явление.

Мифы и правда

Миф Правда
это фотомонтаж спрайты зарегистрированы спутниками и высокоскоростными камерами
они случаются только в тропиках фиксируются по всему миру, включая Европу
спрайты — это обычные молнии нет, они формируются выше и имеют другую природу

Исторический контекст

  1. до XX века сведения о вспышках считались легендами моряков;

  2. в 1989 году спрайты впервые были записаны на камеру;

  3. NASA регулярно публикует их наблюдения с космических аппаратов.

Три удивительных факта

  1. некоторые спрайты достигают 40-70 км в ширину;

  2. их видно даже с расстояния более 300 км;

  3. учёные полагают, что подобные вспышки могут возникать и на других планетах.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
