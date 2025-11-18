Красные вспышки над грозами сбивают учёных с толку: небо показывает явление за пределами объяснений

Иногда над грозовыми тучами вспыхивает свет, который кажется шуткой природы. Яркая красная вспышка рождается так высоко, что почти уходит в космическую тьму. Эти образования называют спрайтами — или красными сильфами. Они возникают над мощными грозами по всему миру: в США, Китае, Австралии, и даже над Францией, где один из самых впечатляющих спрайтов засняли осенью 2023 года над замком Кастельно-ла-Шапель в Дордони.
Слухи о светящихся деревьях в небе ходили веками, но долгое время их считали оптическими иллюзиями. Только в 1989 году явление впервые было снято на видео, и с тех пор оно стало предметом активных исследований.
Спрайты — это кратчайшие вспышки электричества на высоте от 50 до 90 км, намного выше привычной молнии, которая бьёт в диапазоне 10-12 км над землёй. По форме они напоминают:
"Некоторые спрайты, кажется, танцуют над грозой, последовательно включаясь и выключаясь", — отмечает представитель Центра космических полётов Годдарда NASA Майлз Хэтфилд.
Эти вспышки настолько быстрые, что длятся от 1 до 5 миллисекунд, то есть примерно в 100 раз быстрее обычной молнии.
Чтобы появилось это явление, нужны редкие условия:
мощная кучево-дождевая облачность;
удар положительно заряженной молнии из верхней части облака (такие вспышки редки);
нестабильные слои атмосферы на большой высоте.
Когда импульс достигает верхних слоёв, молекулы азота возбуждаются и начинают излучать красный свет. Низкое давление делает оттенок ещё насыщеннее.
|Параметр
|Обычная молния
|Спрайт
|Где возникает
|0-12 км
|50-90 км
|Заряд
|чаще отрицательный
|чаще положительный
|Цвет
|бело-жёлтый
|красный, пурпурный
|Длительность
|100-200 мс
|1-5 мс
|Видимость
|рядом с грозой
|до сотен километров
Найти мощную грозу на дистанции 150-300 км.
Выбрать точку без препятствий — холм, смотровую площадку, открытое поле.
Наблюдать ночью, так как днём вспышка слишком слабая.
Снимать на камеру и замедлять видео, чтобы увидеть форму явления.
Использовать сервисы отслеживания молний (например, Blitzortung, LightningMaps).
Ошибка: смотреть прямо на грозу.
Последствие: спрайты окажутся выше, и их легко пропустить.
Альтернатива: направлять взгляд над облаками, а не в сам фронт.
Ошибка: ждать вспышки без камеры.
Последствие: глаз увидит только яркую точку.
Альтернатива: съёмка в 60-120 fps и анализ кадров.
Ошибка: наблюдать в городе.
Последствие: засветка от рекламы и фонарей.
Альтернатива: выезд за город или на возвышенность.
Есть гипотеза, что вспышки могут влиять на:
Исследования продолжаются, но связь между явлением и работой спутниковых систем изучается всё активнее.
|Плюсы
|Минусы
|невероятное визуальное явление
|крайне короткая длительность
|можно наблюдать издалека, без грозы над головой
|нужна стабильная погода и тьма
|доступно любителям, а не только учёным
|видимость зависит от удачи
|помогает изучать атмосферу Земли
|сложно фиксировать без камеры
Можно ли увидеть спрайты во Франции?
Да, их фиксируют над Атлантикой, Пиренеями, Дордони и другими регионами.
Почему они красные?
Из-за свечения азота в верхних слоях атмосферы.
Опасны ли спрайты для самолётов?
Нет, они формируются гораздо выше высот гражданской авиации.
Связаны ли они с НЛО?
Нет, это научно подтверждённое атмосферное явление.
|Миф
|Правда
|это фотомонтаж
|спрайты зарегистрированы спутниками и высокоскоростными камерами
|они случаются только в тропиках
|фиксируются по всему миру, включая Европу
|спрайты — это обычные молнии
|нет, они формируются выше и имеют другую природу
до XX века сведения о вспышках считались легендами моряков;
в 1989 году спрайты впервые были записаны на камеру;
NASA регулярно публикует их наблюдения с космических аппаратов.
некоторые спрайты достигают 40-70 км в ширину;
их видно даже с расстояния более 300 км;
учёные полагают, что подобные вспышки могут возникать и на других планетах.
Даже современный ремонт может потерять свежесть, если в интерьере появляются незаметные на первый взгляд ошибки — и каждая из них легко исправляется.