Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Щелочные продукты важны для костей и обмена веществ — врачи
Шаг Зеленского, который станет объявлением войны для Венгрии — министр Сийярто
Москва признана лидером одиночных поездок в ноябре — аналитики
Микрозелень помогает зимой восполнить витамины, отметила диетолог Соломатина
Генетика влияет на невозможность набрать вес у худых людей — учёные
Длина в 1–2 см от пола считается самым универсальным вариантом — дизайнеры
В машине полезно держать фильтр воды на дальних поездках — данные МЧС
Грунт замедлил высыхание в прохладной комнате — агрономы
Леонид Якубович сожалеет, что не вёл дневниковых записей

Пожары, которые переживают зиму под льдом: сбой природы или новая угроза для планеты

Спутники фиксируют молнии в тундре и Карском море — климатолог д-р Дуглас Мортон
6:06
Наука

На карте планеты долго существовало место, где штормы утихали, а молнии казались явлением из другой вселенной. Арктика служила холодным буфером, отражая солнечный свет и не пуская атмосферные процессы на край Земли. Но в 2025 году ситуация изменилась настолько, что данные спутников НАСА удивили даже опытных климатологов: всего за три летних месяца над Северной Сибирью и Аляской зарегистрировали более 6000 грозовых разрядов — то, что считалось невозможным ещё десятилетие назад.

Арктика
Фото: Freepik
Арктика

Почему молний здесь не должно было быть

Для формирования разряда атмосфере нужны два ключевых ресурса: тепло и влага. Именно они создают конвективные потоки — столбы воздуха, поднимающиеся вверх и накапливающие электрический заряд. Долгое время Арктика была слишком холодной и сухой для подобных процессов.

Однако таяние морского льда и прогрев океана сделали то, о чём раньше даже не думали. Летом 2025 года температура в Северной Сибири достигала +20-22°C, а влажность от тающих льдов превратила атмосферу в запас энергии для бурь.

"Бури уже не знают границ", — сказал климатолог из NASA д-р Дуглас Мортон.

GOES и сеть WWLLN фиксировали вспышки над Карским морем, тундрой и областями, где десятилетиями не было ни малейших признаков электрической активности.

Арктика теряет статус климатического щита

Арктический лёд издавна был термостатом планеты: он отражал солнечное излучение и охлаждал атмосферу. Сейчас всё иначе:

  1. Лёд растворяется быстрее, чем восстанавливается.

  2. Открытая вода поглощает тепло, а не отражает.

  3. Воздушные массы у полюса начинают вести себя, как в умеренном климате.

Штормовые фронты, которые раньше затухали на пути к северу, сегодня пересекают Полярный круг. Это меняет не только локальные условия, но и глобальную циркуляцию ветров и океанических течений.

Новая география бурь: сравнение климатических зон

Южные широты (раньше) Арктические широты (теперь)
тёплый океан испаряет влагу таяние льдов увеличивает влажность
частые грозовые фронты регулярные молнии в тундре
высокий риск лесных пожаров высокий риск пожаров торфяников
устойчивая метеомодель нестабильные буревые маршруты

Пожары, которые не гаснут даже зимой

Молнии стали причиной нового феномена: загоревшаяся тундра образует "зомби-пожары" — тлеющие очаги под торфом. Они продолжают гореть всю зиму, а весной вспыхивают снова, выбрасывая углерод, который накапливался в почве тысячи лет.

NASA предполагает, что в 2024 году более четверти арктических пожаров начались именно из-за молний. Ледяной регион не охлаждает планету — теперь он её подогревает, усиливая парниковый эффект.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать Арктику вечным холодным барьером.
Последствие: недооценка рисков экстремальных погодных событий.
Альтернатива: пересмотр климатических моделей и маршрутов транспортировки.

Ошибка: двигаться по старым логистическим картам в условиях таяния льдов.
Последствие: аварии на Северном морском пути.
Альтернатива: использование спутникового мониторинга льда и штормов.

Ошибка: игнорировать подземные торфяные пожары.
Последствие: выбросы углерода и разрушение экосистем тундры.
Альтернатива: создание систем раннего контроля тепловых аномалий.

А что если… Арктика станет зоной суперштормов

Сценарий, который обсуждают климатологи:

  • дальнейшее таяние льдов усилит контраст температур;
  • потоки влаги из Тихого океана будут чаще проникать к полюсам;
  • грозовые фронты смогут формироваться не только летом, но и в переходные сезоны.

Это не фантастика — изменения уже фиксируются спутниками.

Плюсы и минусы происходящего

Плюсы (условные) Минусы
открытие новых навигационных маршрутов штормы и аварии на Северном пути
расширение биологических исследований исчезновение устойчивых экосистем
изучение электрических процессов в новых условиях зомби-пожары и выбросы углерода

FAQ

Почему молнии появились именно сейчас?
Влажность и тепло достигли параметров, которые позволяют формироваться конвекции.

Это временное явление?
Если таяние льда продолжится, грозы станут постоянным элементом климата Арктики.

Грозы опасны для животных тундры?
Да, пожары уничтожают кормовую базу, а дым распространяется на тысячи километров.

Мифы и правда

Миф Правда
Арктика слишком холодна для молний теперь температура подходит для их возникновения
Изменения локальны спутниковые данные фиксируют влияние на атмосферу всего Северного полушария
Пожары невозможны на снегу торф тлеет под землёй и зимой

Исторический контекст

  1. Ещё в 2015 году грозы в Заполярье считались исключением.

  2. В 2024 году NASA назвало период "годом, когда Арктика прогремела".

  3. В 2025 году грозы стали сезонным явлением, изменив карту штормовых маршрутов.

Три факта, которые стоит запомнить

  1. Более 6000 молний за одно лето зафиксировано над Арктикой.

  2. "Зомби-пожары" способны гореть под снегом и льдом.

  3. Арктика перестала быть климатическим щитом и стала зоной атмосферной энергии.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Домашние животные
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Недвижимость
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Подготовка теплицы к зиме в ноябре: обязательные этапы уборки
Садоводство, цветоводство
Подготовка теплицы к зиме в ноябре: обязательные этапы уборки
Популярное
Клубника плачет: что случилось с ягодами и как вернуть им прежний размер

Клубника мельчает? Узнайте, как исправить эту проблему, устранив три ключевых причины.

5 причин, почему клубника измельчала: исправляем ошибки, чтобы не потерять урожай
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Дом теряет стиль незаметно: пять деталей создают эффект бабушатника, даже если ремонт был дорогим
Урожай удивит даже бывалых: добавляю в морковь 3 простых ингредиента – бабушкин метод
Кошка vs Мебель: как выиграть войну за 7 дней и сохранить интерьер как новый
Теплица деформируется от мокрого снега в ноябре — мастер-дачник Валерия Жемчугова Rafale и Gripen для Украины — это пока концепция, но опасная для Франции и Швеции Любовь Степушова Индонезия занимает 6-е место в мире по годовому числу аварий Сергей Милешкин
Смородина без болезней: 4 секретных шага, чтобы не потерять урожай
Невидимый механизм запущен: в отношении Пугачёвой грядёт шаг, который может потрясти страну
Германия на грани деиндустриализации: помочь может только Россия
Германия на грани деиндустриализации: помочь может только Россия
Последние материалы
Щелочные продукты важны для костей и обмена веществ — врачи
Шаг Зеленского, который станет объявлением войны для Венгрии — министр Сийярто
Москва признана лидером одиночных поездок в ноябре — аналитики
Спутники фиксируют молнии в тундре и Карском море — климатолог д-р Дуглас Мортон
Микрозелень помогает зимой восполнить витамины, отметила диетолог Соломатина
Генетика влияет на невозможность набрать вес у худых людей — учёные
Длина в 1–2 см от пола считается самым универсальным вариантом — дизайнеры
В машине полезно держать фильтр воды на дальних поездках — данные МЧС
Грунт замедлил высыхание в прохладной комнате — агрономы
Леонид Якубович сожалеет, что не вёл дневниковых записей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.