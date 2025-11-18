Россия открыла невидимый двигатель Атлантики: найдено звено, управляющее теплом планеты

Российские океанологи обнаружили новые течения в Атлантике — РАН

Российская наука вновь удивила мировое сообщество — специалисты Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН обнаружили неизвестные ранее глубоководные течения в разломах Срединно-Атлантического хребта. Это открытие меняет представления о циркуляции вод в Атлантическом океане и помогает уточнить модели глобального климата.

Фото: flickr.com by Maxim Massalitin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ африка

Экспедиция под флагом науки

Двухмесячная экспедиция проходила на борту научно-исследовательского судна "Академик Иоффе". Команда океанологов вела детальные исследования в районах трёх крупных разломов — Океанографер, Хайес и Атлантис. Именно здесь на глубине нескольких километров исследователи впервые зафиксировали движение водных масс, которое ранее считалось невозможным.

"Потоки вод с севера и юга Атлантического океана встречаются в этих зонах на разных глубинах, перемешиваются и заполняют глубоководные впадины", — сообщили в пресс-службе Института океанологии РАН.

Как работает подводная система течений

Срединно-Атлантический хребет — крупнейшая горная система Атлантического океана, тянущаяся почти на 17 тысяч километров. Его разломы представляют собой гигантские трещины, по которым постоянно движутся массы воды, идущие из разных частей океана.

Обнаруженные течения стали частью более сложной картины подводной циркуляции. На больших глубинах, где температура не превышает +2 °C, северные массы воды (из района Гренландии) сталкиваются с южными потоками, зарождающимися в Южной Атлантике. Это взаимодействие влияет на тепловой баланс всей планеты.

Сравнение известных и новых течений

Характеристика Известные течения (Гольфстрим, Канарское) Новые глубоководные течения Глубина протекания до 1000 м более 3000 м Температура воды +10 — +25 °C около +2 °C Направление преимущественно горизонтальное встречные потоки с разных широт Влияние региональное (климат побережий) глобальное (глубинная циркуляция)

Новые технологии для старых глубин

Экспедиция стала не только научным, но и технологическим прорывом. Учёные испытали новое гидрофизическое оборудование отечественного производства, созданное по программе импортозамещения. Система включает автономные зондирующие платформы, позволяющие собирать данные на глубине до 5000 метров, а также модули для измерения скорости течений и температуры воды.

"Испытания подтвердили высокую надёжность и точность наших приборов, что позволяет отказаться от зарубежных аналогов", — отметил представитель технической группы Института.

Шаг за шагом: как проходили исследования

С помощью батиметрических карт были выбраны участки разломов Срединно-Атлантического хребта. Подводные зонды опускались в шахты глубиной более 4 км. Измерялись температура, солёность, плотность и скорость движения вод. После обработки данных выявлены устойчивые встречные потоки с амплитудой до 10 см/с. Все результаты подтверждены независимыми измерениями и спутниковыми данными.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что в разломах Срединно-Атлантического хребта нет активных течений.

Последствие: недооценка роли глубоководных процессов в климатических моделях.

Альтернатива: использование автономных донных станций, которые фиксируют микропотоки и вертикальные движения масс воды.

Почему открытие важно

Глубоководные течения — ключевой элемент глобальной термохалинной циркуляции, которая регулирует климат Земли. Изменения в этом механизме способны повлиять на распределение температур, количество осадков и даже уровень Мирового океана.

Новые данные помогут:

уточнить климатические прогнозы для Атлантики;

улучшить модели обмена углекислого газа между океаном и атмосферой;

понять, как формируются кислородные минимумы и зоны повышенной биопродуктивности.

А что если…

А что если подобные течения существуют и в других океанах, но пока не зафиксированы? Если это подтвердится, океанологи смогут пересмотреть весь баланс тепловой энергии на планете и уточнить механизмы взаимодействия океана и атмосферы. Это станет следующим шагом в прогнозировании климатических изменений.

Плюсы и минусы глубоководных исследований

Плюсы Минусы Расширяют понимание циркуляции океана Требуют дорогостоящего оборудования Помогают строить более точные климатические модели Зависимость от погодных условий и шторма Способствуют развитию отечественной океанотехники Ограниченные временные рамки экспедиций

FAQ

Как измеряют скорость подводных течений?

Используются акустические доплеровские профиломеры (ADCP), которые регистрируют отражённый сигнал от частиц, движущихся в воде.

Почему Срединно-Атлантический хребет интересен учёным?

Он разделяет Атлантику на две части и влияет на движение глубинных вод, соединяя Северную и Южную Атлантику.

Какие перспективы открывает открытие новых течений?

Оно поможет уточнить модели климата, оценить пути переноса углерода и питательных веществ, а также определить зоны будущей биологической активности.

Мифы и правда

Миф: на больших глубинах вода неподвижна.

Правда: течения существуют даже на глубине 5000 метров, хотя и гораздо слабее поверхностных.

Миф: глубоководные течения не влияют на климат.

Правда: именно они регулируют глобальный перенос тепла.

Миф: для океанографических исследований всё ещё требуется импортное оборудование.

Правда: Россия уже производит собственные системы мирового уровня.

Три интересных факта

Температура воды в глубоких впадинах Атлантики не поднимается выше +2 °C. Потоки воды на глубине могут двигаться в противоположном направлении поверхностным течениям. Срединно-Атлантический хребет — одна из самых протяжённых горных систем Земли, простирающаяся от Арктики до южной оконечности Африки.

Изучение Атлантики началось в XIX веке, но настоящая эпоха глубоководных исследований стартовала после Второй мировой войны. Советские суда — "Михаил Ломоносов", "Академик Курчатов" и "Академик Иоффе" — внесли огромный вклад в картографирование океанического дна.

Открытие российских океанологов в 2025 году продолжает эту традицию, доказывая, что отечественная наука по-прежнему способна делать открытия мирового уровня.