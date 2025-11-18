Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рождение хаоса во Вселенной: учёные впервые засняли взрыв звезды почти в реальном времени

Астрономы увидели момент взрыва красного сверхгиганта — ESO
7:16
Наука

Исследователи из Европейской Южной обсерватории наблюдали редкое и зрелищное явление — момент взрыва массивной звезды. Благодаря системе Very Large Telescope (VLT) учёным удалось поймать сверхновую SN 2024ggi буквально через сутки после начала взрыва. Это стало уникальным случаем в истории наблюдений: подобные события обычно фиксируют уже спустя недели после их начала.

Остаток сверхновой RCW 103 c нейтронной звездой 1E 161348-5055 в центре
Фото: NASA by Chandra, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Остаток сверхновой RCW 103 c нейтронной звездой 1E 161348-5055 в центре

Как рождается сверхновая

Сверхновая — это финал жизни массивной звезды, масса которой превышает солнечную в восемь и более раз. Когда в её ядре исчерпывается запас топлива, давление, удерживающее плазму от коллапса, падает. Под действием гравитации звезда рушится внутрь себя, после чего происходит гигантский взрыв.

В результате во Вселенную выбрасываются колоссальные объёмы вещества и энергии. Это не просто ослепительное зрелище: именно в таких катастрофах рождаются тяжёлые элементы — железо, золото, никель, без которых невозможно существование планет и жизни.

"Когда звезда догорает, баланс между внутренним давлением и гравитацией рушится, и происходит монументальный взрыв", — пояснил астроном Европейской Южной обсерватории.

Сравнение типов сверхновых

Тип сверхновой Причина возникновения Особенности наблюдения
Ia Взрыв белого карлика в двойной системе Служит "стандартной свечой" для измерения расстояний
II Коллапс ядра массивной звезды Сильное выделение нейтрино и рентгеновского излучения
SN 2024ggi Взрыв красного сверхгиганта Зафиксирован почти сразу после начала события

Почему SN 2024ggi — прорыв для науки

Сверхновую удалось зафиксировать всего через 26 часов после взрыва. Это рекордно раннее наблюдение позволило астрономам рассмотреть самые первые фазы развития взрывной волны и понять, как звезда теряет внешние слои.

Такой момент редко удаётся поймать: телескопы чаще видят уже последствия катастрофы, когда звезда превратилась в яркое облако плазмы. Теперь же у исследователей появилась возможность построить точную модель динамики взрыва, включая его форму и направление распространения вещества.

"Эти данные помогут уточнить теоретические модели и лучше понять поведение красных сверхгигантов на финальной стадии их жизни", — отметил один из участников проекта VLT.

Как помогает спектрополяриметрия

Для анализа SN 2024ggi применялся метод спектрополяриметрии — это способ изучать свет, исходящий от объекта, с учётом направления колебаний его волн. Такая техника позволяет выявлять структуру и геометрию взрыва, которую невозможно увидеть другими методами.

Основные преимущества этого подхода:

  1. Возможность определить форму и направление выбросов вещества.

  2. Анализ распределения массы в оболочке звезды.

  3. Повышение точности при построении компьютерных моделей сверхновых.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать поляризацию света при анализе взрывов.

  • Последствие: искажённое представление о геометрии сверхновых.

  • Альтернатива: комплексное использование спектрополяриметрии и инфракрасных наблюдений, как в проекте VLT/ESPRESSO, что даёт более точную трёхмерную картину события.

Что показали наблюдения

По данным команды, выброшенное вещество из SN 2024ggi формирует вытянутую, "оливковую" структуру. Это говорит о том, что взрыв мог быть осесимметричным, а не сферическим, как считалось раньше. Такой вывод заставляет пересмотреть понимание механизмов коллапса звёздных ядер.

Если подтвердится, что сверхновые взрываются неравномерно, это изменит подход к расчёту распределения энергии и элементов во Вселенной. Модели эволюции галактик и химического состава космоса могут быть скорректированы.

А что если…

А что если подобные наблюдения помогут предсказывать взрывы заранее? Если удастся поймать первые сигналы нестабильности звезды, учёные смогут заранее подготовить телескопы и наблюдать взрыв с самого начала. Это откроет путь к астрономии прогнозирования, где события фиксируются не постфактум, а в реальном времени.

Плюсы и минусы метода VLT

Плюсы Минусы
Позволяет фиксировать сверхновые почти сразу после начала Требует постоянного мониторинга неба
Высокая точность измерений спектра и поляризации Ограничено погодными условиями и временем наблюдения
Совместим с другими системами (ALMA, Hubble) Высокая стоимость и сложность обработки данных

FAQ

Как часто происходят сверхновые?
В нашей галактике — примерно раз в 50-100 лет. Но в других галактиках их фиксируют ежегодно десятки.

Можно ли увидеть сверхновую невооружённым глазом?
Иногда — да. Например, сверхновая 1054 года, породившая Крабовидную туманность, была видна днём в течение трёх недель.

Что даёт наблюдение SN 2024ggi?
Оно помогает понять физику коллапса звёзд и уточнить, как формируются тяжёлые элементы, из которых состоит наша планета.

Мифы и правда

  • Миф: взрыв сверхновой полностью уничтожает все вокруг.
    Правда: разрушительная сила ограничена несколькими световыми годами, дальше эффект — лишь свет и радиация.

  • Миф: такие события происходят только в других галактиках.
    Правда: сверхновые могут вспыхивать и в нашей, просто многие из них мы не видим из-за пылевых облаков.

  • Миф: после взрыва звезда исчезает навсегда.
    Правда: чаще всего остаётся нейтронная звезда или чёрная дыра.

Интересные факты

  1. Свет от SN 2024ggi достиг Земли спустя миллионы лет после взрыва — мы наблюдаем прошлое.

  2. Один взрыв сверхновой выделяет энергии столько же, сколько Солнце за всё время своего существования.

  3. Именно сверхновые создают большую часть золота и платины во Вселенной.

Первое наблюдение сверхновой задокументировали китайские астрономы в 1054 году. С тех пор человечество видело лишь несколько таких событий в нашей галактике. В XX веке наблюдения стали точнее: телескопы Hubble, Keck и VLT позволили заглянуть в глубины космоса и рассмотреть момент разрушения звезды.

Теперь, с появлением инструментов вроде ESO VLT и предстоящего Телескопа Джеймса Уэбба, астрономия выходит на новый уровень — эпоху мгновенного наблюдения звёздных катастроф.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
