Вместо битв и холода: учёные узнали, почему исчезли неандертальцы

Учёные объяснили, как гены неандертальцев стали частью нас

6:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Когда речь заходит об исчезновении неандертальцев, чаще всего вспоминают драматичные сценарии: резкое похолодание, голод, кровавые стычки с людьми современного вида.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наскальные рисунки

Но новое математическое исследование, опубликованное в Scientific Reports, предлагает куда более спокойное объяснение. Оно показывает, что неандертальцы могли исчезнуть не из-за катастроф, а потому, что растворились в растущей популяции Homo sapiens. И произошло это, как утверждают авторы модели, без резких потрясений, всего лишь благодаря длительному и накопительному эффекту генетического смешивания.

Исследовательская группа из Италии и Швейцарии создала математическую симуляцию, которая показывает, как небольшие волны мигрантов из популяции ранних сапиенсов могли постепенно менять генетическую картину Европы и Ближнего Востока. Главная идея проста: даже если гены двух видов не имели эволюционного преимущества друг перед другом, численность сапиенсов была выше, а их поступление — постоянным.

Это и обеспечило плавный сдвиг в пользу Homo sapiens. Такая модель гораздо ближе к тому, что показывают реальные генетические данные современных людей: у всех есть небольшая доля неандертальских маркеров, но чистых неандертальских линий не сохранилось.

Как работала модель: постепенность вместо борьбы

Авторы исследования опирались на идею нейтрального дрейфа — на то, что эволюционные изменения могут происходить не только из-за "борьбы за существование", но и из-за простых статистических закономерностей. Если в популяцию постоянно добавлять новые группы с другой генетической структурой, общий геном будет меняться неизбежно, даже если никто ни с кем не воюет.

Согласно их модели, смешивание происходило через маленькие группы пришельцев — условно, два человека на тридцать членов неандертальского племени. Эти эпизодические контакты повторялись на протяжении тысяч лет. В результате часть неандертальских линий растворялась, а гены сапиенсов постепенно становились доминирующими. На полное замещение могло уйти от 10 до 30 тысяч лет — ничтожный миг в масштабах эволюции, но вполне ощутимый по человеческим меркам.

Большая часть неандертальских общин жила небольшими племенами, которые редко сталкивались друг с другом и не могли стабильно поддерживать численность. На фоне более динамичных миграций Homo sapiens это создавало дополнительный эффект "разбавления". Однако в самой модели нет предположений о превосходстве одного вида над другим — только о разных демографических возможностях.

Что говорит археология

Археологические данные подтверждают, что Homo sapiens и неандертальцы сосуществовали в Европе и на Ближнем Востоке минимум 10 тысяч лет. На некоторых стоянках следы их присутствия чередуются; на других — существуют параллельно. Вещи, инструменты, методы обработки камня постепенно становятся похожими, что также указывает на обмен культурами и навыками.

Появляются и более тонкие сигналы. Например, у некоторых неандертальских останков обнаруживаются черты, характерные для сапиенсов. Всё это напоминает картину долгого соседства, а не молниеносного вытеснения.

Сравнение популярных гипотез

Гипотеза Краткое описание За что её любят Какие проблемы Резкая климатическая катастрофа Похолодание уничтожило популяции Простое объяснение Не объясняет смешение геномов Прямая конкуренция Сапиенсы были умнее, быстрее, технологичнее Соответствует популярным представлениям Археологические данные слабые Военные конфликты Сапиенсы вытеснили силой Драматично и кинематографично Нет фактов массового насилия Генетическая ассимиляция Популяции долго смешивались, геном неандертальцев растворился Совпадает с генетикой и моделями Требует больших временных масштабов

Новая математическая версия как раз объясняет главное: почему у современных людей остались фрагменты неандертальской ДНК, но исчезли чистые линии неандертальцев.

Ошибка → последствие → альтернатива

● Ошибка: предполагать, что исчезновение неандертальцев было моментальным.

Последствие: противоречие с генетическими данными.

Альтернатива: рассматривать модели постепенной ассимиляции.

● Ошибка: отождествлять неандертальцев с "тупиковым" видом.

Последствие: устаревшее понимание эволюции.

Альтернатива: учитывать их участие в нашей собственной генетической истории.

● Ошибка: игнорировать демографию.

Последствие: неверные выводы о превосходстве видов.

Альтернатива: учитывать численность и миграции как ключевые факторы.

А что если миграции были больше

Если размер групп сапиенсов увеличить хотя бы вдвое, ассимиляция происходила бы значительно быстрее — возможно, за 5-8 тысяч лет. Если же потоки миграции были редкими, процесс, наоборот, растянулся бы на десятки тысячелетий. Это показывает, что итоговая картина исчезновения могла сильно зависеть от темпов расселения Homo sapiens.

FAQ

Были ли у неандертальцев дети от Homo sapiens?

Да, это подтверждают генетические маркеры в нашем геноме.

Означает ли это, что неандертальцы "проиграли"?

Нет. Исчезновение могло быть следствием демографии, а не конкуренции.

Есть ли современные люди без неандертальской ДНК?

Да. Например, у коренных жителей Африки такие маркеры практически отсутствуют.

Мифы и правда

Миф: неандертальцев полностью уничтожили.

Правда: их гены сохранились в нас самих.

Миф: Homo sapiens был умнее и потому победил.

Правда: модель не показывает преимуществ, только численность.

Миф: гибель была внезапной.

Правда: процесс мог занять десятки тысяч лет.

Интересные факты

У некоторых людей до 2% генома — неандертальское наследие. Неандертальцы жили в Европе более 300 тысяч лет — вдвое дольше, чем мы пока. Некоторые неандертальские гены связаны с иммунитетом и сегодня помогают справляться с инфекциями.