Великий переход: как животные покорили сушу, следуя схожим генетическим путям

Разные виды животных выбрали один путь на сушу — исследователи
6:05
Наука

Исследователи из Великобритании и Испании представили свежий взгляд на один из самых масштабных эволюционных этапов — переход животных из водной среды на сушу.

ученые
Фото: https://commons.wikimedia.org by WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co.KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ученые

Тысячи видов, относящихся к разным ветвям древа жизни, столкнулись с одинаковыми вызовами, и новое исследование показывает: даже при большом разнообразии существ ключевые генетические шаги оказались удивительно похожими.

Научная работа, опубликованная в Nature, рассказывает о том, как разные группы независимо пришли к одинаковым решениям, будто эволюция в определённых условиях становится предсказуемой.

Почему переход на сушу — поворотный момент в истории жизни

Первые животные, выбравшиеся из океанов на берег, должны были научиться удерживать влагу, изменять обмен веществ, размножаться в новых условиях и по-другому воспринимать окружающий мир. Исследователи изучили 154 генома и проследили несколько крупных волн миграции на сушу, происходивших на протяжении сотен миллионов лет. Каждый такой переход сопровождался глубокой перестройкой биологии.

Оказалось, что насекомые, черви и позвоночные, которые развивались совершенно независимо, приобрели схожие блоки генов. Эти гены отвечают за работу почек или их аналогов, особенности кожи, способы дыхания, методы защиты от пересыхания и множество других функций. На разных этапах эволюции каждый новый выход на сушу сопровождался похожим набором решений — хотя у каждой группы были и свои уникальные особенности.

Сравнение основных эволюционных стратегий

Кому принадлежит стратегия Общие черты Уникальные черты
Насекомые Молекулы, удерживающие влагу, адаптации к дыханию через трахеи Хитиновый покров, личиночные стадии
Кольчатые черви Системы регуляции воды, чувствительность к изменениям влажности Строение кожного покрова и способы передвижения
Позвоночные Гены обмена веществ и репродукции Развитие лёгких, сложная скелетная структура
Моллюски Переходные формы между водной и наземной средой Особые защитные оболочки и механизм передвижения

Эта таблица показывает: даже при сильном разнообразии организмов направление развития у них было во многом сходным.

Как привыкали жить на суше

Переход от воды к суше требует набора "инструментов". Исследователи выделяют несколько основных механик, которые проявлялись у всех групп животных.

  1. Контроль влаги.
    Появление специализированных генов, регулирующих обмен воды, предотвращающих пересыхание тканей и помогающих удерживать жидкость внутри организма.

  2. Новые способы дыхания.
    От изменения поверхностных дыхательных структур до формирования лёгких или аналогичных органов.

  3. Перестройка питания и обмена веществ.
    На суше больше колебаний температур, меньше доступной влаги, и организмы адаптировались к этим скачкам, изменив метаболические пути.

  4. Размножение.
    Создание структур, защищающих зародышей или яйца от высыхания.

  5. Развитие сенсорных систем.
    Зрение, осязание и химическое восприятие на суше работают иначе, что привело к усложнению чувствительных клеток.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: игнорировать необходимость удерживать влагу.
    Последствие: ткани пересыхают, жизнедеятельность невозможна.
    Альтернатива: механизмы защиты кожи, хитин, слизь — как решения для "герметичности".

  2. Ошибка: отсутствие устойчивого способа дыхания.
    Последствие: организм не может поддерживать нужный уровень кислорода.
    Альтернатива: лёгкие, трахеи, специализированные дыхательные камеры.

  3. Ошибка: зависимость от водной среды при размножении.
    Последствие: невозможность закрепиться в сухих регионах.
    Альтернатива: оболочки яиц, внутриутробное развитие, защищённые коконы.

А что если…

Что было бы, если бы животные не смогли приспособиться к суше?

В этом сценарии современные экосистемы выглядели бы совершенно иначе: не было бы лесов, наземных хищников, птиц и млекопитающих. Планета осталась бы океаническим миром, где суша представляет собой пустыню без устойчивых форм жизни. Новое исследование помогает представить, насколько хрупкой была эта грань.

Плюсы и минусы наземной жизни

Плюсы Минусы
Больше кислорода и солнечного света Риск пересыхания
Меньше конкуренции на первых этапах Резкие изменения температуры
Новые источники пищи Необходимость сложных органов дыхания
Возможность освоения огромных территорий Уязвимость яиц и зародышей

FAQ

Как узнать, какие гены помогли животным выйти на сушу?
Учёные сравнивают геномы разных видов и ищут совпадающие участки ДНК, которые активируются у групп с похожими адаптациями.

Сколько раз происходил выход животных на сушу?
Исследование выделило три большие волны, растянувшиеся почти на полмиллиарда лет.

Почему переход повторялся?
Потому что условия на суше предоставляли новые ресурсы, а эволюционные условия были похожими — одни и те же проблемы приводили к похожим решениям.

Мифы и правда

Миф: только позвоночные адаптировались к суше.
Правда: насекомые и моллюски сделали это гораздо раньше.

Миф: эволюция непредсказуема.
Правда: в определённых условиях она идёт сходными путями.

Миф: все животные на суше имеют одинаковый набор адаптаций.
Правда: общие механики есть, но каждая линия развивалась по-своему.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
