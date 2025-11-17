Вселенная любит сюрпризы: система в 150 световых годах нарушает все привычные схемы космоса

Система HD 98800 с четырьмя звёздами раскрыла два пояса пыли — сообщила Фурлан

В космосе время от времени встречаются такие объекты, которые "выбиваются" из привычной картины Вселенной. HD 98800 — одна из редчайших систем, где сразу четыре звезды оказывают влияние на один протопланетный диск. Это делает её идеальным полигоном для изучения того, как формируются планеты в условиях сложной гравитации и нестабильной среды.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Космический лед за пределами Солнечной системы

Система находится всего в 150 световых годах от нас — по космическим меркам совсем "сосед". Её возраст — около 10 миллионов лет, то есть она ещё только выходит из "детства" и приближается к зрелой фазе развития. Именно такие объекты позволяют учёным заглянуть в самые ранние стадии формирования планет.

Что собой представляет система HD 98800

HD 98800 входит в ассоциацию TW Гидры — группу молодых звёзд, расположенных неподалёку от Солнечной системы. Четыре звезды здесь образуют две пары, каждая из которых вращается вокруг своего центра масс, а затем обе пары совершают общий широкий оборот вокруг друг друга.

Расстояние между двойными системами составляет около 50 астрономических единиц. Это примерно 4,65 миллиарда миль — сравнимо с расстоянием от Солнца до пояса Койпера.

Вокруг одной пары, HD 98800B, вращается компактный, но сложный пылевой диск — потенциальное место формирования планеты. Вторая пара такого диска не имеет.

Сравнение: обычная протопланетная система и HD 98800

Признак Обычная система HD 98800 Количество звёзд 1 4 Диски Один протопланетный Только вокруг HD 98800B Гравитационные возмущения Минимальные Сильные, изменчивые Устойчивость диска Высокая Нестабильная, под влиянием соседней пары Вероятность формирования планет Высокая Неоднозначная, но возможная

Как устроены орбиты в этой системе

Каждая звезда в своей тесной паре совершает оборот за несколько сотен дней. Эти орбиты "эксцентричны" — расстояние между звёздами меняется, что приводит к регулярному нагреву и перемешиванию пыли вблизи диска.

Более широкий оборот двух пар вокруг общего центра занимает сотни лет. Учёные наблюдали систему лишь в конкретный момент этого цикла, а значит, её вид будет постепенно изменяться.

Как определили расстояние и яркость

Положение HD 98800 измеряли по малейшим смещениям во время движения Земли вокруг Солнца. После уточнения расстояния астрономы определили внутреннюю яркость звёзд — ту, которую они имеют в действительности, а не видимую с Земли.

По их цветам и светимости звёзды расположили на диаграмме Герцшпрунга — Рассела. Они находятся выше главной последовательности, что соответствует их возрасту: это уже не новорождённые объекты, но ещё и не полностью зрелые.

Советы шаг за шагом: как изучают такие системы

Измеряют расстояние по смещениям звезды. Анализируют спектры — определяют яркость и температуру. Строят модель орбит и периодов. Снимают систему в разных диапазонах: инфракрасном, оптическом, ультрафиолетовом. Ищут пылевые диски, их структуру и динамику. Сравнивают данные с моделями эволюции молодых звёзд.

Что показывают модели звездных эволюций

Сравнение температуры и светимости каждой звезды с теоретическими моделями подтвердило: возраст системы — от 7 до 12 миллионов лет. Массы тоже совпали с ожидаемыми значениями для объектов, которые всё ещё сжимаются и постепенно приближаются к главной последовательности.

Одна из звёзд почти равна Солнцу, другая немного легче, а третья — примерно вдвое легче. Такие параметры характерны для молодых светил, которые ещё не завершили гравитационное сжатие.

Два пылевых пояса в диске HD 98800B

Космический телескоп "Спитцер" показал, что вокруг HD 98800B вращаются два отдельные пылевые пояса:

. внешний, на расстоянии около 5,9 а. е. — похож на ранний пояс астероидов;

. внутренний, между 1,5 и 2 а. е. — состоит из тёплой пыли.

Система сильно светится в инфракрасном диапазоне — это означает избыток прогретой пыли. Пылевой диск не виден в оптике, что говорит о его компактности или слабой отражательной способности.

"Обычно, когда астрономы видят подобные промежутки в диске обломков, они подозревают, что планета расчистила себе путь", — отметила доктор Элиза Фурлан.

Ошибка → Последствия → Альтернатива

Ошибка: игнорировать влияние нескольких звёзд.

Последствия: неверные выводы о структуре диска.

Альтернатива: учитывать динамические возмущения и переменную гравитацию.

Ошибка: считать разрывы в диске признаком планеты.

Последствия: ложная идентификация планетообразования.

Альтернатива: проверять данные на влияние соседних массивных тел.

Ошибка: оценивать диск только в оптическом диапазоне.

Последствия: потеря критически важной информации.

Альтернатива: комбинировать инфракрасные и оптические наблюдения.

А что если...

Если в разрыве диска находится молодой объект, он формируется в невероятно сложных условиях: четыре звезды одновременно растягивают, сжимают и нагревают окружающую среду.

Теоретически такая планета могла бы существовать, но её орбита была бы подвержена сильнейшим колебаниям. Возможно, в будущем она стабилизируется, а возможно — будет выброшена из системы.

Плюсы и минусы многозвёздных систем для планетообразования

Плюсы Минусы Много твёрдого материала Гравитационные возмущения нарушают стабильность Два и более дисков Диски могут разрушаться при сближениях звёзд Уникальные данные для моделей Планеты формируются сложнее и медленнее Большая инфракрасная яркость Высокий риск разрушения зародышей планет

FAQ

Может ли планета существовать в системе из четырёх звёзд?

Да, такие случаи известны, но они очень редки и требуют почти идеальных условий.

Почему диски видны в инфракрасном диапазоне?

Пыль нагревается и излучает тепло, которое фиксируют инфракрасные телескопы.

Как долго живут протопланетные диски?

Обычно 5-15 миллионов лет — HD 98800 как раз на границе этого периода.

Мифы и правда

Миф: планеты не могут формироваться в многозвёздных системах.

Правда: могут, хотя такие случаи редки и сложны для моделирования.

Миф: наличие пылевого разрыва всегда означает планету.

Правда: разрыв может быть вызван соседними звёздами.

Миф: молодые звёзды светят слабее.

Правда: многие из них светят ярче, пока ещё сжимаются.

Сон и психология: почему людям так интересны "космические семьи"

Астрономы отмечают, что наблюдение за многозвёздными системами вызывает эффект эмоциональной вовлечённости. Люди склонны воспринимать такие объекты как "семьи" со сложными отношениями, что делает открытия более запоминающимися и понятными широкой аудитории. Интерес к таким системам усиливает желание изучать космос и расширять собственный кругозор.

Три интересных факта

Это одна из ближайших к Земле молодёжных систем с несколькими звёздами. Диск вокруг HD 98800B — один из лучших кандидатов для изучения формирования планет при сильных возмущениях. Разные цвета и яркость звёзд позволяют точно судить об их возрасте и массе.

Исторический контекст

Интерес к многозвёздным системам возник ещё в XIX веке, когда впервые обнаружили двойные звёзды, вращающиеся вокруг общего центра масс. Но только с появлением инфракрасных телескопов учёные смогли увидеть пылевые диски и предположить процесс планетообразования. HD 98800 стала одной из первых многозвёздных систем, где удалось получить чёткую структуру диска и разместить её на модели эволюции звёзд. Сегодня такие наблюдения помогают уточнить теории образования планет и понять, насколько разнообразной может быть архитектура планетных систем.