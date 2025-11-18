Южная Атлантика теряет своих гигантов: вирус уничтожает матерей и детёнышей, ломая цикл размножения

Подтверждена гибель половины морских слонов от птичьего гриппа — ученые

Наука

На удалённых островах Южной Атлантики годами царил привычный ритм жизни: море, ветер, крики птиц и огромные колонии морских слонов, которые возвращались на берега, чтобы вывести потомство. Но в последние два года этот устойчивый цикл оказался под угрозой. Птичий грипп, который раньше ассоциировали почти исключительно с массовой гибелью птиц, стремительно проник в колонии морских млекопитающих. Новые данные стали одним из самых тревожных сигналов для биологов, наблюдающих за состоянием океанских экосистем.

Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under publik domain Океан

Что произошло с популяцией морских слонов

Исследователи зафиксировали резкое сокращение численности южных морских слонов на Южной Георгии — одном из ключевых мест размножения этого вида. В 2023 году только среди самок погибло около 53 тысяч особей, что стало почти половиной от всех размножающихся животных на острове. Это одно из самых крупных и быстрых падений численности морских млекопитающих за последние десятилетия.

"Это довольно серьезная цифра, я не ожидал, что она будет такой высокой", — сказал ведущий автор исследования Коннор Бэмфорд.

Снижение оказалось особенно заметным среди детёнышей. Самки, ослабленные инфекцией и стрессом, нередко бросали малышей, а многие заболевшие особи возвращались в море, где погибали, не попадая в статистику наземных наблюдений. Это объясняет, почему визуальные наблюдения долгое время недооценивали реальный масштаб эпидемии.

Как учёные узнали о масштабах катастрофы?

Чтобы оценить изменения, специалисты сравнили снимки трёх крупных пляжей Южной Георгии 2022 и 2024 годов. Аэрофотосъёмка показала: популяция уменьшилась на 47%. Поскольку самки начинают размножаться лишь через 3-8 лет, падение численности может отразиться на виде в течение нескольких поколений.

"Мы знали, что уровень смертности был высоким — намного выше нормы, — но только после сравнения показателей до и после мы увидели, насколько масштабным было это явление", — сказал Бэмфорд.

Вирус H5N1, распространившийся из Европы по обеим Америкам, давно доказал, что способен переходить к млекопитающим. В Южной Америке массово погибали морские львы. Теперь удар пришёлся по морским слонам.

До и после распространения H5N1

Критерий До эпидемии После эпидемии Численность размножающихся самок стабильная, около 110-120 тыс. снижение почти наполовину Смертность детёнышей естественные колебания скачок до критических значений Поведение заболевших редкие случаи ухода в море массовое возвращение в воду и гибель вне зоны наблюдения Риск межвидовой передачи низкий высокий: заражаются птицы и млекопитающие

Как действовать: практические шаги

Расширить мониторинг. Использовать спутниковые снимки, тепловизоры и дроны, чтобы учитывать животных, погибших в воде. Изолировать места размножения птиц, которые могут быть переносчиками инфекции. Создать мобильные лаборатории на научных станциях Антарктики и субантарктических островов. Применять генетический анализ вируса, чтобы отслеживать мутации и предсказывать риски перехода к новым видам. Усилить санитарные меры в туристических маршрутах и на судах, чтобы предотвратить занос инфекции.

Ошибки. Последствия. Альтернатива

Когда фиксируют только трупы на пляже

Ошибка: считать, что найденные тела дают полную картину.

считать, что найденные тела дают полную картину. Последствие: смертность занижена, восстановление популяции планируется неправильно.

смертность занижена, восстановление популяции планируется неправильно. Альтернатива: включать океанские наблюдения и поведенческие модели.

Когда внимание уделяют только взрослым

Ошибка: анализировать состояние популяции по числу самок.

анализировать состояние популяции по числу самок. Последствие: теряется понимание того, что поколение детёнышей фактически утрачено.

теряется понимание того, что поколение детёнышей фактически утрачено. Альтернатива: отслеживать возрастную структуру и долю выживших малышей.

Когда считают эпидемию завершённой после одного сезона

Ошибка: делать вывод по краткосрочным наблюдениям.

делать вывод по краткосрочным наблюдениям. Последствие: недооценка продолжающейся циркуляции H5N1 среди птиц.

недооценка продолжающейся циркуляции H5N1 среди птиц. Альтернатива: многолетний мониторинг и контроль мутаций вируса.

А что, если птичий грипп продолжит менять среду?

Если вирус станет ещё более устойчивым к холоду, он сможет закрепиться в экосистемах Антарктики. В этом случае риску подвергнутся не только морские слоны, но и тюлени, пингвины и даже наземные хищники, которые питаются падалью. Удар по одному звену цепи скажется на всей системе.

Плюсы и минусы подходов к контролю за эпидемией

Подход Плюсы Минусы Усиленный мониторинг точные данные, прогнозы высокая стоимость, нужен персонал Ограничение туризма снижение риска заноса вируса экономические потери для региона Генетический анализ понимание мутаций требует оборудования и реагентов Сохранение дистанции между колониями уменьшение передачи сложно контролировать в дикой природе

FAQ

Как учёные считают погибших животных?

Используют аэрофотосъёмку, спутниковые снимки и анализ поведения — многие заболевшие уходят в воду, поэтому обычные наблюдения не отражают реальной картины.

Чем опасен H5N1 для млекопитающих?

Некоторые штаммы поражают лёгкие и нервную систему, вызывая быстрые и тяжёлые осложнения.

Может ли вирус перейти к домашним животным?

Да. В США зафиксированы случаи гибели домашних кошек, что говорит о возможной мутации вируса.

Мифы и правда

Миф: птичий грипп не поражает морских животных.

птичий грипп не поражает морских животных. Правда: современные штаммы уже привели к массовой гибели морских львов и морских слонов.

современные штаммы уже привели к массовой гибели морских львов и морских слонов. Миф: вирус исчезает после сезона размножения.

вирус исчезает после сезона размножения. Правда: вирусные частицы могут сохраняться в окружающей среде и среди птиц-переносчиков.

вирусные частицы могут сохраняться в окружающей среде и среди птиц-переносчиков. Миф: такие вспышки неизбежны и ничего нельзя сделать.

такие вспышки неизбежны и ничего нельзя сделать. Правда: мониторинг, анализ мутаций и санитарные меры существенно снижают риски.

Исторический контекст

2000-е годы : первые всплески H5N1 среди птиц в Азии.

: первые всплески H5N1 среди птиц в Азии. 2010-е : распространение вируса в Европу и Африку.

: распространение вируса в Европу и Африку. 2020-2024 : глобальное распространение H5N1 среди диких млекопитающих.

: глобальное распространение H5N1 среди диких млекопитающих. 2023: первое массовое заражение морских львов и морских слонов.

Три интересных факта

Южная Георгия — дом для 54% мировой популяции южных морских слонов. Самки морских слонов рожают только одного детёныша и выдерживают большие интервалы между размножениями. Многие млекопитающие уходят в воду, когда болеют, пытаясь снизить температуру тела.

Ситуация с морскими слонами на Южной Георгии показывает, насколько уязвимыми остаются даже крупные и устойчивые виды перед новыми штаммами вирусов. Понимание масштабов происходящего, регулярный мониторинг и работа учёных в разных регионах позволяют вовремя замечать такие изменения и прогнозировать их последствия для океанских экосистем. Чем точнее мы будем отслеживать движение вирусов и состояние популяций, тем выше шанс сохранить природный баланс и дать животным возможность восстановиться.