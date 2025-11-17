Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Земля меняет курс: в недрах найден разворот сил, который меняет поведение целых регионов

Карта напряжений выявила локальные разрывы земли — Оливер Хайдбах
7:22
Наука

Понимание того, как ведёт себя земная кора, становится всё важнее — и не только для сейсмологов. Новая глобальная карта напряжений показывает, какие участки планеты находятся под максимальной нагрузкой, где разломы близки к разрушению и почему на соседних территориях характер деформаций может отличаться кардинально. Обновлённая база данных включает более 100 тысяч записей — вдвое больше, чем в предыдущем аналогичном выпуске.

Глобальная карта напряжений земной коры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Глобальная карта напряжений земной коры

Исследование подготовлено Центром наук о Земле имени Гельмгольца совместно с Университетом Квинсленда. Эти данные могут менять правила работы в нефтегазовой сфере, геотермальной энергетике, при строительстве тоннелей, плотин и подземных хранилищ.

Зачем нужны карты напряжений

Когда мы говорим о напряжении земной коры, речь идёт о силах, которые действуют на породы изнутри. Они накапливаются годами: одни тянут разломы, другие сжимают. В момент, когда предел прочности превышен, возникает землетрясение. Понимание направления и величины этих сил помогает прогнозировать риски и выбирать безопасные сценарии строительства.

Работу курирует геофизик Оливер Хайдбах. Его исследования посвящены тому, как меняется напряжение в разных слоях земной коры и почему локальные зоны иногда дают сбои, не совпадая с общими континентальными тенденциями.

Что показывает обновлённая карта

Основой глобальной карты является направление максимального горизонтального напряжения SHmax — вектор сжатия, определяющий, как именно будут «работать» разломы. Эти данные получены из скважин, полевых измерений и анализа землетрясений.

Цветовая схема делает карту наглядной:

  • красный — разломы нормального типа;
  • зелёный — пробойные сдвиги;
  • синий — толчковые участки.

Помимо этого, учёные проанализировали почти 3000 глубоких скважин и уточнили набор очаговых механизмов землетрясений. Благодаря обновлённой системе качества записи теперь имеют строгую оценку, а класс X отмечает редкие или неполные данные, которые требуют осторожного использования.

Неожиданный пример: бассейн реки Боуэн

В восточной Австралии специалисты обнаружили резкое изменение направления SHmax на участке всего около 100 километров. Разворот на 50 градусов — редкость, которую раньше никто не мог доказать фактически. Теперь у исследователей есть подтверждение: локальные различия плотности и структуры горных пород способны разворачивать напряжение буквально на короткой дистанции.

Этот пример показывает, насколько сложным может быть подземный «ландшафт» и почему проектировщики не всегда могут ориентироваться только на крупные тектонические схемы.

Как это влияет на бурение и хранение

Землетрясения нередко возникают из-за человеческой деятельности — например, при закачке жидкости в пласт или при добыче ресурсов. Геологическая служба США отмечает, что повышение порового давления может спровоцировать разлом и вызвать сейсмическую активность.

Важные инженерные решения зависят от ориентации породных напряжений:

  • траектория скважины;
  • материал и толщина обсадной колонны;
  • плотность бурового раствора.

Коридоры, расположенные перпендикулярно SHmax, стабильнее и меньше подвержены осыпанию. Это помогает сокращать аварийные риски, избегать деформации труб и дорогостоящего ремонта.

Как специалисты читают породы

Чтобы понять реальную картину напряжений, используют сразу несколько методов:

  1. Изучают разрушения стенок скважин, по форме трещин определяют направление давления.
  2. Сопоставляют изображения с кавернометрией — инструментом, который показывает, где произошло искривление или отслоение породы.
  3. Инвертируют данные о механизмах землетрясений — это помогает анализировать глубинные области.

Комбинация всех методов даёт точную модель состояния коры в конкретном регионе.

Где использовать карту

Новая карта и база данных доступны бесплатно. Через сервис CASMO любой может собрать собственную визуализацию, включив или выключив определённые параметры качества, типы напряжений и уровни глубины.

Это делает инструмент полезным не только для учёных, но и для компаний, занимающихся ресурсодобычей, строительством, геотермальными проектами.

Сравнение: старые и новые карты напряжений

Параметр Релиз 2016 Новая версия
Число записей около 40 тыс. 100 842
Глубокие скважины менее 1000 почти 3000
Каталог очаговых механизмов фрагментарный единый и расширенный
Система качества без класса X добавлен расширенный контроль
Интерфейс менее гибкий переключаемые уровни, фильтры

А что если

Если напряжение внезапно изменится? Такое возможно при активной добыче ресурсов или закачке воды. Чтобы минимизировать риски, инженеры могут корректировать давление, менять объём закачки и оперативно перестраивать траекторию бурения.

FAQ

Как выбрать направление бурения?
Ориентируйтесь перпендикулярно максимальному горизонтальному напряжению — это даёт большую устойчивость стенок.

Сколько стоит использование карты?
Данные бесплатны, но профессиональная интерпретация требует участия инженеров-геомехаников.

Можно ли использовать карту для строительства плотин?
Да, анализ напряжений помогает оценить устойчивость склонов и поведение пород под нагрузкой.

Мифы и правда

Миф: данные о напряжении нужны только при добыче нефти и газа.
Правда: они важны при строительстве тоннелей, хранилищ, плотин, геотермальных станций.

Миф: направления напряжений стабильны десятилетиями.
Правда: человеческая деятельность может менять их быстрее, чем кажется.

Интересные факты

  1. SHmax может отличаться в соседних долинах из-за разницы плотности пород.
  2. В некоторых городах направление напряжений меняется из-за многолетней застройки и выработки грунтовых вод.
  3. Первые карты напряжений создавались вручную, с помощью геодезических измерений.

Новая карта напряжений показывает, что земная кора гораздо сложнее и изменчивее, чем считалось раньше. Подробная картина напряжений помогает снизить техногенные риски и лучше понимать, где локальные аномалии могут привести к разломам или усилить природную сейсмичность — значит, у специалистов появляется больше инструментов для безопасных решений.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Похудение через спорт не всегда эффективно — эксперты по питанию
Карта напряжений выявила локальные разрывы земли — Оливер Хайдбах
