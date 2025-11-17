Мощные землетрясения после магнитных супербурь: где может тряхнуть 8 баллов

После мощных геомагнитных бурь вероятность сильных землетрясений действительно может вырастать — к такому выводу приходят сразу несколько независимых научных групп.
При этом сейсмологический мейнстрим (USGS) не видит 100% доказательств "что существует причинно-следственная связь между космической погодой и землетрясениями".
Впрочем, ученых это не останавливает.
Группа Чена (Китайская академия наук) показала статистически значимый рост числа землетрясений магнитудой 5+ через 27-28 дней после сильных геомагнитных бурь. Они использовали длинные ряды по Dst, Kp и каталоги глобальной сейсмичности.
Группа Марчителли (Римский университет и европейские геофизические центры) обнаружила, что пики сейсмической активности M≥5.6 случаются после резкого падения плотности протонов солнечного ветра. Подтверждено строгой статистикой и публикациями в Scientific Reports, Nature Group.
В группе Гуглиельми (Объединённый институт физики Земли РАН) зафиксировали, что вероятность землетрясений M>7 в дни мощных магнитных бурь была примерно в два раза выше фоновой.
Сорокин и Новиков (ФИАН и МГУ) показали рост сейсмичности вокруг субсолнечной после X-вспышек и подробно разобрали кейс Суматра-Андаман (M9.1) после X7.1.
Оузунов и коллеги (NASA / University of Maryland) доказали, что после X-вспышек и экстремальных бурь фиксируются аномалии в ионосфере и рост сейсмической активности.
Группы также анализировали исторические наблюдения 1957-2020, найдя десятки эпизодов совпадений между сильными бурями и землетрясениями M7+, включая "St. Patrick's Day storms" 2013 и 2015 годов.
Где же сейчас возможны сильные землетрясения?
Там же — где сейсмоопасно:
Но и расслабляться, и паниковать одинаково бессмысленно. Столько же раз мощные геоштормы проходили без всяких последствий, а сильные землетрясения случались в полную магнитную тишину.
Как в анекдоте про блондинку и динозавра: "либо встречу, либо нет".
Уточнения
Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли.
Подводное землетрясение в Индийском океане у Суматры, произошло 26 декабря 2004 года, вызвало цунами, ставшее самым смертоносным в современной истории. Магнитуда землетрясения составила, по разным оценкам, от 9,1 до 9,3. Погибло, по разным оценкам, от 225 тысяч до 300 тысяч человек, еще множество людей было унесено водой в океан.
Землетрясе́ние — подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит. Считается, что первопричиной землетрясений являются глобальные геологические и тектонические силы, однако в настоящее время их природа не совсем понятна. Появление этих сил связывают с перепадами температуры в недрах Земли. Большинство землетрясений возникает на окраинах тектонических плит. Замечено, что за последние два века сильные землетрясения происходили в результате вспарывания крупных разломов, выходящих на поверхность.
