Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красная икра и алкоголь подорожают на 15% — советы эксперта
5 причин, почему клубника измельчала: исправляем ошибки, чтобы не потерять урожай
Система HD 98800 с четырьмя звёздами раскрыла два пояса пыли — сообщила Фурлан
Посев сидератов восстанавливает структуру почвы
Кортизол выходит из-под контроля: признаки, которые нельзя игнорировать
Встряхивание яйца в стакане ускоряет снятие скорлупы
Пересчет отпусков без выходных нецелесообразен — депутат Бессараб
Женатые мужчины в три раза чаще страдают ожирением — исследователи
Планктон производит до половины кислорода на планете

Мощные землетрясения после магнитных супербурь: где может тряхнуть 8 баллов

Ученые нашли связь мощных землетрясений и магнитных супербурь
2:48
Наука

После мощных геомагнитных бурь вероятность сильных землетрясений действительно может вырастать — к такому выводу приходят сразу несколько независимых научных групп.

Землетрясения после магнитных бурь - ученые нашли связь
Фото: ChatGPT: Землетрясения после магнитных бурь - ученые нашли связь by ChatGPT 5.1 is licensed under Свободно распространяемое изображение
Землетрясения после магнитных бурь - ученые нашли связь

При этом сейсмологический мейнстрим (USGS) не видит 100% доказательств "что существует причинно-следственная связь между космической погодой и землетрясениями".

Впрочем, ученых это не останавливает.

Группа Чена (Китайская академия наук) показала статистически значимый рост числа землетрясений магнитудой 5+ через 27-28 дней после сильных геомагнитных бурь. Они использовали длинные ряды по Dst, Kp и каталоги глобальной сейсмичности.

Группа Марчителли (Римский университет и европейские геофизические центры) обнаружила, что пики сейсмической активности M≥5.6 случаются после резкого падения плотности протонов солнечного ветра. Подтверждено строгой статистикой и публикациями в Scientific Reports, Nature Group.

В группе Гуглиельми (Объединённый институт физики Земли РАН) зафиксировали, что вероятность землетрясений M>7 в дни мощных магнитных бурь была примерно в два раза выше фоновой.

Сорокин и Новиков (ФИАН и МГУ) показали рост сейсмичности вокруг субсолнечной после X-вспышек и подробно разобрали кейс Суматра-Андаман (M9.1) после X7.1.

Оузунов и коллеги (NASA / University of Maryland) доказали, что после X-вспышек и экстремальных бурь фиксируются аномалии в ионосфере и рост сейсмической активности.

Группы также анализировали исторические наблюдения 1957-2020, найдя десятки эпизодов совпадений между сильными бурями и землетрясениями M7+, включая "St. Patrick's Day storms" 2013 и 2015 годов.

Где же сейчас возможны сильные землетрясения?

Там же — где сейсмоопасно:

  • Турция,
  • Иран,
  • Греция,
  • Израиль,
  • Восточное Средиземноморье,
  • Япония,
  • Индонезия,
  • Чили,
  • Калифорния,
  • Аляска,
  • Восточная Африка.
  • В России — Камчатка, Курилы, Кавказ, Крым, Кубань.

Но и расслабляться, и паниковать одинаково бессмысленно. Столько же раз мощные геоштормы проходили без всяких последствий, а сильные землетрясения случались в полную магнитную тишину.

Как в анекдоте про блондинку и динозавра: "либо встречу, либо нет".

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли.

Подводное землетрясение в Индийском океане у Суматры, произошло 26 декабря 2004 года, вызвало цунами, ставшее самым смертоносным в современной истории. Магнитуда землетрясения составила, по разным оценкам, от 9,1 до 9,3. Погибло, по разным оценкам, от 225 тысяч до 300 тысяч человек, еще множество людей было унесено водой в океан.
 

Землетрясе́ние — подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит.  Считается, что первопричиной землетрясений являются глобальные геологические и тектонические силы, однако в настоящее время их природа не совсем понятна. Появление этих сил связывают с перепадами температуры в недрах Земли. Большинство землетрясений возникает на окраинах тектонических плит. Замечено, что за последние два века сильные землетрясения происходили в результате вспарывания крупных разломов, выходящих на поверхность.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Сейчас читают
Подготовка теплицы к зиме в ноябре: обязательные этапы уборки
Садоводство, цветоводство
Подготовка теплицы к зиме в ноябре: обязательные этапы уборки
Риски нового роста биржевых цен сохранились — эксперт по энергетике Родионов
Экономика и бизнес
Риски нового роста биржевых цен сохранились — эксперт по энергетике Родионов
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Наука и техника
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Популярное
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания

Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.

Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Засор растёт, как снежный ком: половина стакана решает проблему без единого движения
Огуречная революция 2026: новые пучковые гибриды обещают рекордные урожаи и меньше хлопот
Журналист Марриотт описал рост постграмотности — The Times Олег Володин НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Урожай удивит даже бывалых: добавляю в морковь 3 простых ингредиента – бабушкин метод
Ничтожный вес, колоссальная власть: существо у окна использует коллективный разум, чтобы править миром
Ничтожный вес, колоссальная власть: существо у окна использует коллективный разум, чтобы править миром
Последние материалы
Приложения облегчают оплату поездок по Китаю
Переход на новую систему образования не изменит выбор абитуриентов — Деревягин
Бундесвер анонсировал войну с РФ в 2028-2029 годах
Хоккейный клуб Салават Юлаев погасил спор с девелопером мировым соглашением
99-летний Дик Ван Дайк рассказал о ежедневных тренировках
Ученые нашли связь мощных землетрясений и магнитных супербурь
Дарья Златопольская призналась в сожалении к Павлу Прилучному
Смесь соды, уксуса и моющего средства эффективно очищает полотенца
Журналист Марриотт описал рост постграмотности — The Times
Коричневый лайнер заменил чёрный в дневном макияже после 40
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.