Стены проглотила тьма: чёрная пирамида хранит следы подземных ходов, не похожих на гробницу

Недалеко от Каира, примерно в двадцати шести километрах к югу, лежит археологический комплекс Дахшур. Он менее известен путешественникам, чем Гиза, но именно здесь сохранились самые необычные пирамиды Египта. На площади всего около 3 на 1,5 километра возвышаются Ломаная пирамида и Розовая пирамида фараона Снофру, а также уникальное сооружение, получившее название Чёрная пирамида. Вместе с ней на территории находятся и более поздние пирамиды, принадлежавшие правителям XII династии, включая Сенусерта III, ныне представляющие собой груды камня и разрушенного кирпича.
По принятым в египтологии данным, Чёрная пирамида относится к периоду Среднего царства. Она возведена не из гранита или крупных известняковых блоков, а из сырцового кирпича, который со временем видоизменился и потемнел.
Предполагаемые параметры конструкции:
|Элемент
|Значение
|Первоначальная высота
|около 75 м
|Длина стороны основания
|~105 м
|Угол наклона граней
|примерно 54°
|Материал
|необожжённый кирпич, глина, включения песка
|Входы
|с востока и запада, а не с севера
Под пирамидой обнаружена развитая система подземных помещений, включающая коридоры и камеры с пустыми саркофагами. Некоторые камеры, по описаниям исследователей, сохранили известняковую облицовку высокого качества. Но мумии фараонов здесь не нашли, а рядом с пустыми саркофагами лежали канопы без погребального содержимого.
Сырцовый кирпич меняет цвет под влиянием ветра, солнца и температурных перепадов. Минералы в составе глины со временем темнеют — так формируется плотная тёмная корка. По этой версии, пирамида почернела естественным образом, и её цвет — результат многовекового воздействия пустынной среды.
Некоторые исследователи предполагают, что в состав кирпича могли добавлять:
Существует точка зрения, что строители пытались получить более прочный материал — подобие раннего бетона. Эта концепция не подтверждена и относится к разряду рабочей гипотезы.
Ещё один взгляд на историю пирамиды связан с облицовкой. По мнению ряда египтологов, внешняя обшивка могла быть известняковой, но со временем она исчезла. Каким образом это произошло, не вполне ясно, поскольку аналогичные сооружения Гизы, более древние и также облицованные известняком, сохранились лучше.
Необычна и конфигурация внутренних ходов: в отличие от большинства пирамид Египта, входы расположены с двух сторон, а система помещений не симметрична. Такой план иногда объясняют попыткой усложнить доступ для грабителей, но уверенных доказательств этой идеи нет.
|Ошибка в интерпретации
|Последствие
|Альтернатива
|Считать Чёрную пирамиду идентичной царским усыпальницам Гизы
|несоответствие архитектуры и погребального содержания
|рассматривать её как комплекс со смешанной функцией
|Оценивать состояние только по современному виду
|предположение о низком уровне технологий
|учитывать высокое качество известняковой кладки в подземных залах
|Называть почернение следствием пожара
|неверное датирование разрушений
|анализ состава кирпича и минералов
Есть точка зрения, что сооружение могло выполнять иную функцию: административную или ритуальную, связанную с хранением документов, подношений или символических объектов. Эта версия не получила подтверждения, но интерес исследователей к ней сохраняется.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрота строительства
|низкая устойчивость к времени
|Доступность сырья
|уязвимость к грунтовым водам
|Простота обработки
|высокая эрозия поверхности
Мумии здесь действительно не нашли?
Да, подтверждённых захоронений в пирамиде нет, а найденные канопы были пустыми.
Почему сооружение в таком состоянии?
Сырцовый кирпич более подвержен разрушению, а участок расположен близко к зоне высоких грунтовых вод.
Действительно ли пирамидион был базальтовым?
Да, найденный фрагмент пирамидона изготовлен из базальта и содержит надписи, хотя степень сохранности вызывает дискуссии.
|Миф
|Правда
|Пирамида изначально была чёрной
|Тёмный цвет — результат старения сырцового кирпича
|Египтяне разучились обрабатывать камень
|Использование кирпича было осознанным выбором и зависело от задач и ресурсов
|Пирамида — остатки базы неизвестной древней цивилизации
|Объект относится к периоду XII династии и укладывается в контекст Среднего царства
XII династия — период укрепления централизованной власти и активного строительства.
Правители использовали сырцовый кирпич чаще, чем ранние династии, расширяя инфраструктуру.
В Дахшуре появились дороги и хозяйственные постройки, связанные с погребальными и административными ритуалами.
Это одно из самых низко расположенных пирамидальных сооружений Египта — примерно 33 м над уровнем моря.
Подземные залы — одни из самых разветвлённых среди найденных под пирамидами.
По наблюдениям археологов, асимметрия коридоров может свидетельствовать о нескольких этапах строительства.
