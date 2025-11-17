Стены проглотила тьма: чёрная пирамида хранит следы подземных ходов, не похожих на гробницу

Комплекс пирамид Дахшура относится к XII династии

6:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Недалеко от Каира, примерно в двадцати шести километрах к югу, лежит археологический комплекс Дахшур. Он менее известен путешественникам, чем Гиза, но именно здесь сохранились самые необычные пирамиды Египта. На площади всего около 3 на 1,5 километра возвышаются Ломаная пирамида и Розовая пирамида фараона Снофру, а также уникальное сооружение, получившее название Чёрная пирамида. Вместе с ней на территории находятся и более поздние пирамиды, принадлежавшие правителям XII династии, включая Сенусерта III, ныне представляющие собой груды камня и разрушенного кирпича.

Фото: metmuseum.org by Francis Frith, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирамида в Дахшуре

Из чего построена Чёрная пирамида

По принятым в египтологии данным, Чёрная пирамида относится к периоду Среднего царства. Она возведена не из гранита или крупных известняковых блоков, а из сырцового кирпича, который со временем видоизменился и потемнел.

Предполагаемые параметры конструкции:

Элемент Значение Первоначальная высота около 75 м Длина стороны основания ~105 м Угол наклона граней примерно 54° Материал необожжённый кирпич, глина, включения песка Входы с востока и запада, а не с севера

Под пирамидой обнаружена развитая система подземных помещений, включающая коридоры и камеры с пустыми саркофагами. Некоторые камеры, по описаниям исследователей, сохранили известняковую облицовку высокого качества. Но мумии фараонов здесь не нашли, а рядом с пустыми саркофагами лежали канопы без погребального содержимого.

Почему пирамида чёрная: основная версия

Сырцовый кирпич меняет цвет под влиянием ветра, солнца и температурных перепадов. Минералы в составе глины со временем темнеют — так формируется плотная тёмная корка. По этой версии, пирамида почернела естественным образом, и её цвет — результат многовекового воздействия пустынной среды.

Гипотезы и альтернативные версии

Некоторые исследователи предполагают, что в состав кирпича могли добавлять:

тёмный пустынный песок;

измельчённый базальт;

вулканический материал из района Черной пустыни.

Существует точка зрения, что строители пытались получить более прочный материал — подобие раннего бетона. Эта концепция не подтверждена и относится к разряду рабочей гипотезы.

Ещё один взгляд на историю пирамиды связан с облицовкой. По мнению ряда египтологов, внешняя обшивка могла быть известняковой, но со временем она исчезла. Каким образом это произошло, не вполне ясно, поскольку аналогичные сооружения Гизы, более древние и также облицованные известняком, сохранились лучше.

Подземные коридоры и асимметрия

Необычна и конфигурация внутренних ходов: в отличие от большинства пирамид Египта, входы расположены с двух сторон, а система помещений не симметрична. Такой план иногда объясняют попыткой усложнить доступ для грабителей, но уверенных доказательств этой идеи нет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка в интерпретации Последствие Альтернатива Считать Чёрную пирамиду идентичной царским усыпальницам Гизы несоответствие архитектуры и погребального содержания рассматривать её как комплекс со смешанной функцией Оценивать состояние только по современному виду предположение о низком уровне технологий учитывать высокое качество известняковой кладки в подземных залах Называть почернение следствием пожара неверное датирование разрушений анализ состава кирпича и минералов

А что если пирамида не была надгробием

Есть точка зрения, что сооружение могло выполнять иную функцию: административную или ритуальную, связанную с хранением документов, подношений или символических объектов. Эта версия не получила подтверждения, но интерес исследователей к ней сохраняется.

Плюсы и минусы сырцовой технологии строительства

Плюсы Минусы Быстрота строительства низкая устойчивость к времени Доступность сырья уязвимость к грунтовым водам Простота обработки высокая эрозия поверхности

FAQ

Мумии здесь действительно не нашли?

Да, подтверждённых захоронений в пирамиде нет, а найденные канопы были пустыми.

Почему сооружение в таком состоянии?

Сырцовый кирпич более подвержен разрушению, а участок расположен близко к зоне высоких грунтовых вод.

Действительно ли пирамидион был базальтовым?

Да, найденный фрагмент пирамидона изготовлен из базальта и содержит надписи, хотя степень сохранности вызывает дискуссии.

Мифы и правда

Миф Правда Пирамида изначально была чёрной Тёмный цвет — результат старения сырцового кирпича Египтяне разучились обрабатывать камень Использование кирпича было осознанным выбором и зависело от задач и ресурсов Пирамида — остатки базы неизвестной древней цивилизации Объект относится к периоду XII династии и укладывается в контекст Среднего царства

Исторический контекст

XII династия — период укрепления централизованной власти и активного строительства. Правители использовали сырцовый кирпич чаще, чем ранние династии, расширяя инфраструктуру. В Дахшуре появились дороги и хозяйственные постройки, связанные с погребальными и административными ритуалами.

Три факта о Чёрной пирамиде

Это одно из самых низко расположенных пирамидальных сооружений Египта — примерно 33 м над уровнем моря. Подземные залы — одни из самых разветвлённых среди найденных под пирамидами. По наблюдениям археологов, асимметрия коридоров может свидетельствовать о нескольких этапах строительства.