Гора в Перу оказалась порталом древней экономики: 5 тысяч лунок хранят тайну, которая меняет историю

В Перу обнаружили 5200 ям на склоне Монте-Сьерпе — археологи

Склон горы Монте-Сьерпе на побережье Перу скрывает структуру, которая напоминает гигантскую змейку из тысяч углублений. Снимки этого места ещё в 1933 году удивили исследователей, но до сих пор предположения о его назначении расходились: от захоронений и оросительной системы до военных укреплений и земледельческих террас. Только недавняя работа международной группы археологов, опубликованная в журнале Antiquity, предложила новую трактовку, которая всё быстрее набирает сторонников.

Фото: livescience.com by Дж.Л. Бонгерс; Antiquity Publications Ltd; CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Аэрофотоснимок "полосы дыр" на юге Перу

"Эта полуторакилометровая полоса лунок десятилетиями ставила исследователей в тупик", — признает археолог Джейкоб Бонгерс из Сиднейского университета.

Где находится загадочный объект

Полоса лунок расположена близ древних центров инкской администрации — Тамбо-Колорадо и Лима-ла-Вьеха. С точки зрения логистики место выбрано стратегически: здесь пересекались пути, по которым перемещались товары и организовывались обменные операции.

Параметры комплекса

Исследователи подсчитали, что на склоне находится около 5200 углублений.

Параметр Значение Протяжённость структуры ~1,5 км Количество ям ~5200 Ширина каждой 1-2 м Глубина 0,5-1 м Предполагаемая дата создания до X в. н. э. — период Чинча; переиспользование инками

Что обнаружили учёные

Учёные собрали и исследовали образцы грунта из нескольких десятков ям. Среди найденного — пыльца культурных растений: кукурузы, амаранта, чили и батата. Были и следы рогоза, материала, который использовали для плетения корзин.

Бонгерс уверен, что это не случайность: растения не произрастали рядом, а значит, их приносили.

"Полученные данные подтверждают версию, что люди приносили товары на это место и оставляли их в ямах", — объясняет он.

Почему это важно

Если предметы действительно хранили в корзинах, логичным становится и отсутствие большого количества керамики, которое раньше выглядело загадкой.

Возможная функция: бартерный рынок и таблица учёта

После анализа снимков с дронов исследователи увидели математические закономерности: лунки сгруппированы не хаотично, а в блоки приблизительно по 60 элементов.

Этот принцип напоминает кипу — верёвочные учётные системы инков.

"Наблюдаются любопытные математические закономерности… Это указывает на существование определенного замысла", — говорит Бонгерс.

Сравнение: лунки и кипу

Признак Полоса лунок Кипу Количество секций ~60 ~80 (типичный вариант) Назначение учёт товаров, сбор дани (гипотеза) учёт обязанностей, ресурсов Контекст открытая местность административные центры Визуальная структура ряды углублений узлы на верёвках

Альтернативное толкование

Антрополог Каренли Оверманн допускает, что комплекс мог быть не только утилитарным, но и символическим:

"В Перу существует давняя традиция создания гигантских петроглифов, видимых издалека. Возможно, это как раз такой случай".

Бонгерс не отрицает эту версию, предполагая двойную функцию:

"Это огромная каменная змея, но она выполняла и практическую функцию".

Как могли использовать комплекс

Группы земледельцев приходили к горе с ламами, нагруженными корзинами. Выкладывали продукцию в определённые секции углублений. Представители власти фиксировали поступления (вероятно, используя кипу). Товары распределяли между соседними населенными пунктами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка исследователей прошлого Последствие Альтернатива Интерпретация как захоронения нестыковки с данными анализ пыльцы и следов органики Связь с оросительными канавами нет следов движения воды сопоставление с логистическими маршрутами Версия о военных укреплениях нет защитных конструкций торгово-административный контекст

А что если это не учёт, а хранилище

Некоторые участки могли использоваться как долговременные склады для обменных товаров или запасов на случай неурожая. Ламы заходили сюда с горных дорог, а распределение происходило централизованно.

Плюсы и минусы гипотезы об учётной системе

Плюсы Минусы соответствует расположению и логистике не подтверждена письменными источниками объясняет обнаруженную пыльцу отсутствует единый десятичный принцип сопоставима с кипу трудный процесс полной реконструкции

FAQ

Сохранились ли кипу, похожие на структуру лунок?

Да, одно найдено в долине Писко, разделено на сопоставимые секции.

Почему лунки не по десять?

Инки действительно использовали десятичную систему, но развитие комплекса могло быть длительным.

Могла ли структура быть религиозной?

Да, некоторые элементы могли иметь ритуальное значение.

Мифы и правда

Миф Правда Это древний клад следов сокровищ не выявлено Лунки — часть оросительной системы нет признаков водотока Продукты оставались там на века вероятнее — кратковременное хранение

3 интересных факта

В некоторых секциях ряды чередуются по 8 и 7 лунок — возможный код подсчёта. Пыльца рогоза указывает на активное плетение корзин для переноски грузов. Отдельные учёные называют объект "каменным Excel", видимым за километры.

Исторический контекст

Культура Чинча развивала обменные сети задолго до прихода инков. Около 1480 года Чинча вошли в империю, сохранив автономию и платя дань. Инки систематизировали учет, включая кипу, дороги и склады тамбо.