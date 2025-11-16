Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимующие насекомые-хищники снижают численность вредителей
Выявили лечебные свойства одуванчика для поддержки печени — ботаники
Дешёвые молочные продукты опасны — депутат Госдумы Фаррахов
Снижена цена редкого бриллианта — эксперты ювелирного рынка
Уход за кожей рук осенью: рекомендации косметолога
Натуральный кофе восстанавливает глубокий оттенок ткани
Свинина с ананасами и яблоками, которая покорит любого гурмана
Глубокие мышцы кора обеспечивают стабильность тела по данным тренеров
Розенбаум хотел ударить журналиста за слово "гнёздышко"

Невидимая угроза: магнитное поле свернется и уничтожит привычную нам жизнь

Наука

Магнитное поле Земли — невидимый щит, который защищает нас от убийственной солнечной радиации.

Кольский полуостров
Фото: commons.wikimedia.org by Ted.ns, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Кольский полуостров

Но что, если этот щит начнёт таять? Учёные бьют тревогу: Южно-Атлантическая аномалия (ЮАА) — слабое место над Южной Атлантикой — удвоилась в размерах за 11 лет. Это как дыра в броне, через которую космические лучи бьют прямо по спутникам и астронавтам. Что происходит с магнитным полем и какие риски несёт эта "прореха"?

Невидимая угроза: как магнитное поле защищает Землю

Геомагнитное поле — порождение вращающегося ядра из расплавленного железа (глубина 2900 км). Оно словно магнитная паутина — отталкивает заряженные частицы Солнца, спасая жизнь на планете. Мы видим это "волшебство" во время полярных сияний: частицы врезаются в атмосферу, заставляя небо светиться. Но когда щит ослабевает, радиация просачивается в космос — и тогда под удар попадают спутники, МКС и астронавты.

"Это как неисправная крыша — чем больше дыра, тем сильнее протечка. Спутники получают больше радиации, электроника сбоит, а астронавты рискуют здоровьем", — объясняет Крис Финли, геомагнитолог из Датского технического университета.

Слабое место растёт: что обнаружили учёные

Три спутника Swarm (Европейское космическое агентство) с 2014 года мониторят магнитное поле. Итог шокирует:

  1. ЮАА (Южно-Атлантическая аномалия) расширилась вдвое (площадь ≈ Европа целиком).
  2. Напряжённость поля в самой слабой точке упала с 22 430 до 22 094 нанотесла (▼336 нТл).
  3. Область сильного поля над Канадой сократилась (▼801 нТл с 2014).
  4. Зато Сибирь укрепила свой магнитный бастион ▲260 нТл (61 619 нТл сейчас).

Это не предвестник магнитного "апокалипсиса" (когда полюса меняются местами), а природные колебания (по мнению Финли). Но даже такие "мелочи" грозят космическими катастрофами.

Чем грозит слабое магнитное поле

  1. Спутники на низкой орбите (GPS, связь, метеоспутники):
  • Больше сбоев и отключений из-за радиации.
  • Электроника перегревается и выходит из строя.
  • Стоимость замены одного спутника — сотни миллионов долларов.
  1. Астронавты на МКС:
  • Риск рака ▲ (повреждение ДНК от радиации).
  • Сейчас они проводят на орбите 6 месяцев, а спутники — 5-10 лет (в 10 раз дольше!).
  • Каждые +100 миллизивертов радиации сокращают безопасный срок в космосе

Как защитить космические аппараты

Финли советует "закалять" спутники:

  • Усиленная радиационная защита (экраны из тяжёлых металлов).
  • Резервирование электроники (дублирующие системы).
  • Перепланирование маршрутов (облетать ЮАА, где возможно).

"Спутники должны быть готовы к худшему. Чем слабее поле, тем чаще придётся "прятаться" от радиации", — добавляет Финли.

А что если магнитное поле всё-таки перевернётся?

Исторические данные показывают: за 4,5 млрд лет Земля меняла полюса сотни раз. Последний раз — 780 000 лет назад. Признаков близкого разворота пока нет. Финли успокаивает: скорее всего, это временные колебания (10-100 лет).

"Палеомагнитные данные говорят, что поле ослабевало и раньше, но не переворачивалось. Ждём сюрпризов от ядра Земли, но не глобальной катастрофы", — считает учёный.

Советы шаг за шагом: как минимизировать риски

Космическим агентствам:

  • Усилить радиационную защиту спутников.
  • Разработать алгоритмы обхода ЮАА.
  • Сократить время пребывания спутников в зоне риска.

Учёным:

  • Продолжать мониторинг спутниками Swarm.
  • Изучать циркуляцию жидкого металла в ядре Земли.
  • Моделировать наихудшие сценарии ослабления поля.

Астронавтам:

  • Сокращать длительность миссий в зоне ЮАА.
  • Использовать защитные скафандры с усиленной радиационной защитой.
  • Проводить регулярный медосмотр на предмет радиационного воздействия.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Игнорирование роста ЮАА.
    Последствие: Массовый выход из строя GPS и метеоспутников.
    Альтернатива: Постоянный мониторинг Swarm + адаптация спутников.
  2. Ошибка: Недостаточная защита астронавтов.
    Последствие: Рост профессиональных заболеваний (рак, лучевая болезнь).
    Альтернатива: Усиленные скафандры и лимиты радиации.
  3. Ошибка: Неготовность к магнитному развороту.
    Последствие: Глобальный сбой энергосистем (как в 2003 году в Швеции).
    Альтернатива: Разработка магнитоустойчивых технологий (уже идёт).

FAQ: Главные вопросы о магнитном поле Земли

В: Что такое Южно-Атлантическая аномалия (ЮАА)?
О: Слабое место магнитного поля над Южной Атлантикой, где радиация проникает глубже.

В: Насколько опасно излучение для спутников?
О: Вызывает сбои, перезагрузки и поломки электроники. Каждый 10-й спутник в зоне ЮАА выходит из строя досрочно.

В: Может ли магнитное поле Земли перевернуться?
О: Да, бывало сотни раз, но пока признаков нет. Ждём данных со Swarm.

В: Как радиация влияет на астронавтов?
О: Риск рака ▲ на 3-5% за каждые 100 миллизивертов (норма — 50 мЗв/год на Земле).

В: Что будет, если щит исчезнет полностью?
О: Массовое вымирание (как 450 млн лет назад). Солнечные ветры уничтожат озоновый слой.

3 факта о магнитном поле Земли

  • Оно в 200 раз слабее холодильника (10 млн нТл против 22 000-67 000 нТл).
  • Магнитные полюса "гуляют" — Северный смещается в Россию 50 км/год.
  • Спутники Swarm отслеживают поле с точностью до 1 нанотесла (1 миллиардная часть теслы).

Исторический экскурс: как Земля уже переживала магнитные бури

450 млн лет назад магнитное поле ослабло до критического уровня. Итог — массовое вымирание морских видов (60% фауны погибло). Позже поле восстановилось. Сегодня мы наблюдаем "репетицию", но уже с космическими рисками. Спутники Swarm дают надежду: мониторинг ядра Земли поможет подготовиться к худшему.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Интеллект медведя сопоставим с уровнем 3–4-летнего ребёнка
Домашние животные
Интеллект медведя сопоставим с уровнем 3–4-летнего ребёнка
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Недвижимость
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Красота и стиль
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Морщины тают, как снег: это природное масло осветляет кожу и возвращает ей фарфоровое сияние
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
Последние материалы
Дешёвые молочные продукты опасны — депутат Госдумы Фаррахов
Снижена цена редкого бриллианта — эксперты ювелирного рынка
Уход за кожей рук осенью: рекомендации косметолога
Натуральный кофе восстанавливает глубокий оттенок ткани
Свинина с ананасами и яблоками, которая покорит любого гурмана
Глубокие мышцы кора обеспечивают стабильность тела по данным тренеров
Розенбаум хотел ударить журналиста за слово "гнёздышко"
Как не попасть в аварию зимой: 3 ключевых правила, которые спасут на скользкой трассе
У владельцев Land Cruiser появилось дрожание зеркала на трассе
Горох в северных регионах даёт урожай при раннем посеве
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.