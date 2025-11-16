Стресс убил мамонтов: главная причина вымирания на планете

Представьте, что вы замораживаете клетку живого существа и оживляете её через десятки тысяч лет.
Фантастика? Нет, наука! Команда Стокгольмского университета (Швеция) впервые в истории секвенировала РНК шерстистого мамонта — и это настоящий прорыв в палеогенетике. Раньше учёные думали, что РНК разрушается за считаные годы после смерти. Но вечная мерзлота Сибири сохранила молекулы жизни в идеальном состоянии. Исследование опубликовано в журнале Cell.
Почему РНК — важнее ДНК
ДНК мамонтов уже секвенировали (помним про попытки клонирования). Но ДНК показывает лишь генетический код. А РНК говорит, какие гены реально работали перед смертью животного. Это как разница между:
"РНК даёт прямое доказательство: какие белки синтезировались, как мамонт реагировал на стресс, какие мышцы он напрягал перед смертью", — поясняет Эмилио Мармоль, ведущий автор исследования (сейчас в Институте Глобуса, Копенгаген).
40 000 лет назад: последние минуты Юки-мамонта
Объект исследования — Юка, молодой мамонт, погибший около 40 000 лет назад. Его тело нашли в сибирской вечной мерзлоте — настолько хорошо сохранилось, что учёные смогли извлечь мышечную ткань. Что обнаружили в РНК:
"Мы увидели признаки клеточного стресса — вероятно, мамонт был атакован хищниками незадолго до гибели", — добавляет Мармоль.
МикроРНК — ключ к подлинности сигналов
Самое удивительное — микроРНК (короткие некодирующие последовательности). Они регулируют активность генов и крайне видоспецифичны. Учёные нашли:
"Мы даже открыли новые гены мамонта — только на основе РНК. Такого в палеогенетике ещё не было", — говорит Бастиан Фромм (Арктический университет Норвегии).
РНК живёт дольше, чем мы думали
Главный вывод исследования: РНК сохраняется не годы, а тысячелетия. Значит:
"Теперь мы способны секвенировать древние вирусы. Это открывает дверь в эволюцию пандемий", — отмечает Лав Дален, профессор Стокгольмского университета.
Шерстистые мамонты: последние дни великана
Напомню: шерстистые мамонты царствовали 115 000-11 500 лет назад. Их гибель связана с:
Последние мамонты выживали на острове Врангеля (Арктика) ещё 4000 лет назад — уже при египетских пирамидах.
Будущее палеогенетики: РНК + ДНК + белки
Учёные планируют объединить все биомолекулы:
Это даст полную картину жизни вымерших видов. И кто знает — может, через 10 лет оживят не только ДНК, но и клетки мамонта?
"Мы стоим на пороге новой эры — когда вымершие животные оживут на молекулярном уровне", — резюмирует Эмилио Мармоль.
Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.