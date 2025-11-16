Шимпанзе мыслят как дети: революция в психологии животных

Долгое время считалось, что рациональное мышление — уникальный дар человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Lersch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шимпанзе

Дескать, только мы способны пересматривать убеждения при новых данных. Но шимпанзе разрушили этот миф. Международная команда исследователей (Беркли + Утрехт) провела эксперименты на острове Нгамба (Уганда) и получила сенсационные результаты. Оказалось, что наши ближайшие родственники меняют мнение точно как дети 4 лет — логично, гибко и на основе доказательств. Работа опубликована в журнале Science.

Эксперимент: еда, коробки и логика

Исследователи Эмили Сэнфорд (Беркли), Ян Энгельманн (Беркли) и Ханна Шлейхауф (Утрехт) придумали простую, но хитрую задачу:

Двум коробкам подсказали, где лежит угощение (например, левая). Затем дали гораздо более убедительную подсказку — дескать, еда в правой. Шимпанзе должны были переключиться (или остаться при своём).

Что удивительно: большинство животных выбрали новую информацию. Они рационально обновили мнение, хотя первая подсказка была свежей (эффект новизны никто не отменял).

"Шимпанзе ведут себя как маленькие дети — если факты убедительны, они меняют решение", — говорит Эмили Сэнфорд.

Никакой интуиции: чистое рациональное мышление

Чтобы доказать, что шимпанзе не просто тыкали наугад, учёные провели тройную проверку:

Записали первый выбор шимпанзе (левая/правая коробка). Записали второй выбор (после новой подсказки). Компьютерное моделирование исключило простые стратегии:

Новизна не сработала (шимпанзе не тупо выбирали "последнюю подсказку").

Яркость сигнала не влияла (не реагировали на самый заметный знак).

Логика сработала — животные взвешивали доказательства.

Вывод: шимпанзе мыслят рационально. Строят гипотезы, оценивают убедительность данных и корректируют поведение.

Дети против шимпанзе: кто логичнее?

Исследование ломает стереотипы:

Раньше считалось: рациональность = исключительно человеческое.

Теперь ясно: это континуум. Человек — не исключение, а часть эволюционной цепочки.

"Разница между нами и шимпанзе не категоричная, а плавная", — поясняет Сэнфорд.

Что дальше? Команда уже начала аналогичные тесты на детях 2-4 лет. Сравнивают:

Шимпанзе (остров Нгамба).

Малыши (лаборатория Беркли).

Первые результаты обнадёживают: трёхлетки мыслят почти как приматы — интуитивно, но логично. А вот четырёхлетки уже ближе к взрослым — они системно взвешивают факты.

Зачем это знать: ИИ, обучение, эволюция

Открытие переворачивает три области:

Искусственный интеллект. Если шимпанзе обходятся без Big Data, значит, алгоритмы можно упростить. Не всегда нужен перебор миллионов примеров — иногда хватит логики малых данных. Детская психология. Учёные поймут, как развивается рациональность. Сейчас считается, что до 5-6 лет дети мыслят интуитивно. Оказывается, элементы системного мышления есть уже в 3-4 года. Эволюционная биология. Шимпанзе не просто умные животные — они носители древних когнитивных стратегий. Тех, что пригодились нашим предкам 6-8 млн лет назад.

"Животные не знают науки, но ориентируются в мире разумно. Это стоит изучать", — подчёркивает Сэнфорд.

Что в перспективе: приматы, ИИ, школьные классы

Следующие шаги команды:

Другие виды приматов (гориллы, орангутаны) пройдут те же тесты. Нейросети научатся рациональному мышлению без переобучения. Школы адаптируют методики — детям будут объяснять не только факты, но и логику их изменения.

В итоге шимпанзе займут своё место в психологии: