Шимпанзе мыслят как дети: революция в психологии животных

Долгое время считалось, что рациональное мышление — уникальный дар человека.
Дескать, только мы способны пересматривать убеждения при новых данных. Но шимпанзе разрушили этот миф. Международная команда исследователей (Беркли + Утрехт) провела эксперименты на острове Нгамба (Уганда) и получила сенсационные результаты. Оказалось, что наши ближайшие родственники меняют мнение точно как дети 4 лет — логично, гибко и на основе доказательств. Работа опубликована в журнале Science.
Эксперимент: еда, коробки и логика
Исследователи Эмили Сэнфорд (Беркли), Ян Энгельманн (Беркли) и Ханна Шлейхауф (Утрехт) придумали простую, но хитрую задачу:
Что удивительно: большинство животных выбрали новую информацию. Они рационально обновили мнение, хотя первая подсказка была свежей (эффект новизны никто не отменял).
"Шимпанзе ведут себя как маленькие дети — если факты убедительны, они меняют решение", — говорит Эмили Сэнфорд.
Никакой интуиции: чистое рациональное мышление
Чтобы доказать, что шимпанзе не просто тыкали наугад, учёные провели тройную проверку:
Вывод: шимпанзе мыслят рационально. Строят гипотезы, оценивают убедительность данных и корректируют поведение.
Дети против шимпанзе: кто логичнее?
Исследование ломает стереотипы:
"Разница между нами и шимпанзе не категоричная, а плавная", — поясняет Сэнфорд.
Что дальше? Команда уже начала аналогичные тесты на детях 2-4 лет. Сравнивают:
Первые результаты обнадёживают: трёхлетки мыслят почти как приматы — интуитивно, но логично. А вот четырёхлетки уже ближе к взрослым — они системно взвешивают факты.
Зачем это знать: ИИ, обучение, эволюция
Открытие переворачивает три области:
"Животные не знают науки, но ориентируются в мире разумно. Это стоит изучать", — подчёркивает Сэнфорд.
Что в перспективе: приматы, ИИ, школьные классы
Следующие шаги команды:
В итоге шимпанзе займут своё место в психологии:
