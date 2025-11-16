Свет победит электронику: солнце и ИИ заменят всю вашу технику

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:15
Наука

Тензорные операции — сердце искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository
Искусственный интеллект

Это математические вычисления, которые позволяют нейросетям распознавать лица, понимать речь и обыгрывать шахматистов. Проблема в том, что обычные компьютеры (даже графические процессоры) с каждым годом всё хуже справляются с этими задачами:

  • Скорость падает (миллиарды операций требуют секунд).
  • Энергопотребление зашкаливает (целые дата-центры жгут электричество).
  • Масштабировать вычисления сложно (добавляешь серверы — растёт стоимость).

Но что, если вместо электронов использовать свет? Международная команда под руководством доктора Юфэна Чжана (Университет Аалто, Финляндия) доказала: сложные тензорные вычисления можно делать за одно прохождение луча света. Никаких процессоров, никаких микросхем — только физика света.

Почему свет победит электронику

Представьте кубик Рубика в 10 измерений. Обычный компьютер будет последовательно поворачивать грани (сначала верх, потом низ, затем боковые…). Свет же решает задачу мгновенно — все слои одновременно. Почему?

  1. Информация кодируется в световых волнах (амплитуда, фаза, длина волны).
  2. Волны взаимодействуют — и автоматически выполняются сложнейшие матоперации (матричное умножение, свёртки, внимание в нейросетях).
  3. Результат получаем за наносекунды (скорость света никто не обгонит).
"Наш метод делает то же, что графические процессоры (GPU), но со скоростью света и без перегрева", — говорит Юфэн Чжан.

Как это работает: таможня для данных

Учёные предложили красивую аналогию:

  • Классический компьютер — таможня, где каждая посылка (данные) проверяется поочерёдно на разных машинах (процессорах).
  • Оптический компьютер — все посылки сразу проходят все проверки за один проход. Как? Свет создаёт "оптические крючки" (интерференционные узоры),
  • которые автоматически сортируют данные.

В итоге:

  • Нет последовательных вычислений (параллелизм на максимуме).
  • Нет энергозатрат на переключение транзисторов (свет проходит свободно).
  • Нет ограничений на размерность данных (хоть 100-мерные тензоры).

Пассивные вычисления: свет работает без электроники

Самое удивительное в новой технологии — она практически бесплатна в обслуживании:

  • Свет проходит через оптическую систему без электронных контроллеров.
  • Все вычисления уже заложены в структуру лучей (интерференция, дифракция).
  • Результат считывается на выходе — никаких дополнительных действий.

"Это можно реализовать на любой оптической платформе — от лабораторных установок до фотонных чипов", — добавляет профессор Чжипэй Сан (Университет Аалто).

Будущее ИИ: свет вместо видеокарт

Когда ждать революцию? По оценкам Чжана, 3-5 лет — и оптические процессоры встроят в существующие ИИ-системы. Что это даст:

  • Суперкомпьютеры снизят энергопотребление в 100 раз (сейчас они жгут мегаватты).
  • Обучение нейросетей ускорится в тысячи раз (сейчас неделя — станет минута).
  • Мобильные устройства получат ИИ-возможности (без перегрева батарей).

Фактически рождается новое поколение "железа":

  • Фотонные чипы вместо кремниевых процессоров.
  • Оптические нейросети вместо цифровых алгоритмов.
  • Скорость света как предел мечтаний инженеров.

Светлое будущее уже просвечивает

Учёные уверены: оптические тензорные вычисления не просто ускорят ИИ — они изменят всю индустрию:

  • Медицина (анализ МРТ, ДНК за секунды).
  • Автономный транспорт (мгновенная реакция нейросетей).
  • Финансовый анализ (прогнозы в реальном времени).

"Мы не просто улучшаем вычисления — мы меняем физическую основу ИИ. Свет позволит делать невозможное сегодня", — заключает Юфэн Чжан.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
