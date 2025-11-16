Свет победит электронику: солнце и ИИ заменят всю вашу технику

Тензорные операции — сердце искусственного интеллекта.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository Искусственный интеллект

Это математические вычисления, которые позволяют нейросетям распознавать лица, понимать речь и обыгрывать шахматистов. Проблема в том, что обычные компьютеры (даже графические процессоры) с каждым годом всё хуже справляются с этими задачами:

Скорость падает (миллиарды операций требуют секунд).

Энергопотребление зашкаливает (целые дата-центры жгут электричество).

Масштабировать вычисления сложно (добавляешь серверы — растёт стоимость).

Но что, если вместо электронов использовать свет? Международная команда под руководством доктора Юфэна Чжана (Университет Аалто, Финляндия) доказала: сложные тензорные вычисления можно делать за одно прохождение луча света. Никаких процессоров, никаких микросхем — только физика света.

Почему свет победит электронику

Представьте кубик Рубика в 10 измерений. Обычный компьютер будет последовательно поворачивать грани (сначала верх, потом низ, затем боковые…). Свет же решает задачу мгновенно — все слои одновременно. Почему?

Информация кодируется в световых волнах (амплитуда, фаза, длина волны). Волны взаимодействуют — и автоматически выполняются сложнейшие матоперации (матричное умножение, свёртки, внимание в нейросетях). Результат получаем за наносекунды (скорость света никто не обгонит).

"Наш метод делает то же, что графические процессоры (GPU), но со скоростью света и без перегрева", — говорит Юфэн Чжан.

Как это работает: таможня для данных

Учёные предложили красивую аналогию:

Классический компьютер — таможня, где каждая посылка (данные) проверяется поочерёдно на разных машинах (процессорах).

Оптический компьютер — все посылки сразу проходят все проверки за один проход. Как? Свет создаёт "оптические крючки" (интерференционные узоры),

которые автоматически сортируют данные.

В итоге:

Нет последовательных вычислений (параллелизм на максимуме).

Нет энергозатрат на переключение транзисторов (свет проходит свободно).

Нет ограничений на размерность данных (хоть 100-мерные тензоры).

Пассивные вычисления: свет работает без электроники

Самое удивительное в новой технологии — она практически бесплатна в обслуживании:

Свет проходит через оптическую систему без электронных контроллеров.

Все вычисления уже заложены в структуру лучей (интерференция, дифракция).

Результат считывается на выходе — никаких дополнительных действий.

"Это можно реализовать на любой оптической платформе — от лабораторных установок до фотонных чипов", — добавляет профессор Чжипэй Сан (Университет Аалто).

Будущее ИИ: свет вместо видеокарт

Когда ждать революцию? По оценкам Чжана, 3-5 лет — и оптические процессоры встроят в существующие ИИ-системы. Что это даст:

Суперкомпьютеры снизят энергопотребление в 100 раз (сейчас они жгут мегаватты).

Обучение нейросетей ускорится в тысячи раз (сейчас неделя — станет минута).

Мобильные устройства получат ИИ-возможности (без перегрева батарей).

Фактически рождается новое поколение "железа":

Фотонные чипы вместо кремниевых процессоров.

Оптические нейросети вместо цифровых алгоритмов.

Скорость света как предел мечтаний инженеров.

Светлое будущее уже просвечивает

Учёные уверены: оптические тензорные вычисления не просто ускорят ИИ — они изменят всю индустрию:

Медицина (анализ МРТ, ДНК за секунды).

Автономный транспорт (мгновенная реакция нейросетей).

Финансовый анализ (прогнозы в реальном времени).