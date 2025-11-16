Свет победит электронику: солнце и ИИ заменят всю вашу технику

Тензорные операции — сердце искусственного интеллекта.
Это математические вычисления, которые позволяют нейросетям распознавать лица, понимать речь и обыгрывать шахматистов. Проблема в том, что обычные компьютеры (даже графические процессоры) с каждым годом всё хуже справляются с этими задачами:
Но что, если вместо электронов использовать свет? Международная команда под руководством доктора Юфэна Чжана (Университет Аалто, Финляндия) доказала: сложные тензорные вычисления можно делать за одно прохождение луча света. Никаких процессоров, никаких микросхем — только физика света.
Почему свет победит электронику
Представьте кубик Рубика в 10 измерений. Обычный компьютер будет последовательно поворачивать грани (сначала верх, потом низ, затем боковые…). Свет же решает задачу мгновенно — все слои одновременно. Почему?
"Наш метод делает то же, что графические процессоры (GPU), но со скоростью света и без перегрева", — говорит Юфэн Чжан.
Как это работает: таможня для данных
Учёные предложили красивую аналогию:
В итоге:
Пассивные вычисления: свет работает без электроники
Самое удивительное в новой технологии — она практически бесплатна в обслуживании:
"Это можно реализовать на любой оптической платформе — от лабораторных установок до фотонных чипов", — добавляет профессор Чжипэй Сан (Университет Аалто).
Будущее ИИ: свет вместо видеокарт
Когда ждать революцию? По оценкам Чжана, 3-5 лет — и оптические процессоры встроят в существующие ИИ-системы. Что это даст:
Фактически рождается новое поколение "железа":
Светлое будущее уже просвечивает
Учёные уверены: оптические тензорные вычисления не просто ускорят ИИ — они изменят всю индустрию:
"Мы не просто улучшаем вычисления — мы меняем физическую основу ИИ. Свет позволит делать невозможное сегодня", — заключает Юфэн Чжан.
