4000 лет гробниц: китайцы раскрыли секреты истории по захоронениям

Наука

Представьте карту Китая, на которой каждая точка — древняя гробница. 4000 лет истории, десятки династий, сотни тысяч захоронений.

Раскопки
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Раскопки

Команда Цюаньбао Ма из Пекинского университета гражданского строительства и архитектуры завершила титаническую работу: они оцифровали и проанализировали все известные гробницы — от легендарной династии Ся (XXI-XVI века до н. э.) до XXI века. И выяснили главное: где и как хоронили людей, зависело не только от традиций, но и от политики, экономики и даже климата. Результаты исследования опубликованы 29 октября 2025 года в журнале PLOS One.

Почему гробницы — это летопись государства

Учёные давно поняли: гробницы — не просто могилы. Это слепки эпохи, отражение того, как люди жили, во что верили и чего боялись. Команда Ма решила пойти дальше и нанести на карту более 80 000 захоронений по всему Китаю. Что получилось в итоге?

  1. Стабильные династии — роскошные гробницы. Периоды Цинь-Хань (221 до н. э. — 220 н. э.) и Юань-Мин-Цин (1271-1912 н. э.) дали лучше всего сохранившиеся захоронения. Почему? В эти эпохи Китай процветал: строились дороги, города, развивались ремёсла. Люди не экономили на погребении — наоборот, возводили грандиозные усыпальницы с ритуальными предметами, бронзой, нефритом.
  2. Войны и смуты — могил меньше. Период Пяти династий (907-960 н. э.) — постоянные междоусобицы, разруха. Гробниц от тех лет на порядок меньше. Нет стабильности — нет ресурсов на загробный мир.
  3. Миграции населения меняли карту захоронений. Когда династия Восточная Хань (25-220 н. э.) пала, север Китая стал полем боя. Люди бежали на юг — и гробницы сместились вслед за ними. Теперь большинство древних могил той эпохи находят в долинах Янцзы.

"Люди хоронили предков не где попало, а там, где была надежда на будущее", — поясняют исследователи.

Два региона — кладезь гробниц

Особняком стоят два места на карте Китая:

  1. Чэнду-Чунцин (Юго-Запад) — плодородная равнина, обжитая с древности. Здесь густая сеть захоронений от неолита до Цинской империи.
  2. Центральные равнины (Хэнань, Хубэй) — "сердце" Китая. Равнинный рельеф, обилие рек, мягкий климат. Именно тут зародились первые династии (Ся, Шан, Чжоу).

Почему эти зоны лидируют? Три фактора:

  • География (ровная земля удобна для поселений).
  • Климат (влажность помогает сохранять артефакты — дерево, ткани, лаки).
  • Экономическое процветание (тысячи лет люди селились, богатели, строили гробницы).

Что это значит для охраны памятников?

Исследование не просто про историю — это научная база для сохранения наследия. Учёные доказали:

  • Картография гробниц помогает выявить наиболее ценные регионы.
  • Закономерности захоронений позволяют предсказать, где могут быть неоткрытые могилы.
  • Цифровая модель станет основой для мониторинга состояния памятников.

"Мы заложили фундамент для научно обоснованной охраны культурного наследия Китая. Теперь можно точнее определять приоритеты реставрации и защиты гробниц", — заявил Цюаньбао Ма.

Деньги на науку нашлись: кто поддержал проект

Работа не была бы возможна без грантов:

  • Национальный фонд социальных наук Китая (22FYSB019) профинансировал исследование.
  • Та же организация платила зарплату главному автору, Цюаньбао Ма.

При этом учёные отдельно подчеркнули: финансисты не влияли на выводы — только на проведение работ.

Будущее археологии Китая: от карты гробниц к модели общества

Это не просто "ещё одно историческое исследование". Команда Ма дала инструмент:

  1. Археологам — для поисков новых памятников.
  2. Историкам — чтобы точнее реконструировать древние миграции, войны, экономику.
  3. Власти — для целевого сохранения объектов ЮНЕСКО.

Фактически Китай получил "временну́ю машину":

  • Вводишь дату → видишь карту гробниц той эпохи.
  • Меняешь регион → получаешь срез общества (богатое/бедное, мирное/военное).

Теперь дело за практикой:

  • Создать единую базу данных всех захоронений.
  • Внедрить мониторинг состояния памятников (через БПЛА, ИИ).
  • Разработать законы о приоритетной охране наиболее ценных зон.

И тогда 4000-летняя история станет не просто набором дат — а живой картой развития цивилизации.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
