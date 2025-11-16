Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мертвая тяга укрепляет мышцы спины подтвердили тренеры
Овальные солнцезащитные очки вернулись в моду 2025 года
Признание Архыза лучшим горнолыжным комплексом подтвердил Темрезов глава КЧР
Полное открытие Большого Египетского музея подтвердили музейные специалисты
Toyota, Honda и Lexus стали самыми надёжными авто по версии TopSpeed
В центре Чёрного моря кружат опасные вихри — океанологи
Старение к 30 годам связано с конфликтами в подростковом возрасте — исследование JHP
Филипп Киркоров не собирается менять свой характер
Комнатные томаты для дома: садоводы перечислили компактные урожайные сорта

Китайский прорыв: дождевая энергетика вышла из лабораторий на просторы озер и морей

Наука

Представьте: капли дождя падают на поверхность озера — и зажигают десятки лампочек.

Дождь
Фото: unsplash.com by Mario Calvo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дождь

Фантастика? Нет, реальность! Учёные из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики (Китай) разработали плавающий генератор капельного электричества (W-DEG), который на 80% легче и вдвое дешевле аналогов. Вместо громоздких металлических пластин здесь работает простая вода. Это не очередной эксперимент — это готовый прототип, испытанный в озёрной воде с реальными результатами. Подробности — в журнале National Science Review.

Что не так с прежними генераторами дождевой энергии?

Классические установки для сбора энергии дождя выглядели так:

  1. Твёрдая платформа (тяжёлая и дорогая).
  2. Металлический электрод снизу.
  3. Диэлектрическая плёнка сверху, на которую падают капли.

Принцип: дождь ударяется о плёнку → возникает электрический потенциал (до сотен вольт). Звучит здорово, но есть три проблемы:

  1. Вес конструкции зашкаливает (нужны прочные материалы).
  2. Стоимость заоблачная (металлы + сложные подложки).
  3. Масштабирование невозможно (громоздко и хрупко).

Китайцы сказали: "Зачем металл, если есть вода?"

Команда профессора Ванлинь Го перевернула всю концепцию. Они сделали генератор плавающим на воде — и вот почему это гениально:

  • Вода стала опорой (не нужна твёрдая база).
  • Вода работает электродом (ионы проводят ток).
  • Диэлектрическая плёнка осталась, но теперь она лёгкая и гибкая.

Когда капля дождя падает на плёнку, несжимаемая вода снизу смягчает удар и помогает заряду распределиться. В итоге:

  • 250 вольт на одну каплю (как у лучших твёрдотельных систем).
  • Вес снижен на 80% (за счёт отказа от металла).
  • Цена упала вдвое (вода бесплатна, плёнка дешёвая).

Испытания в реальных условиях: выдержит всё
Большинство "чудо-устройств" для сбора энергии сломаются:

  • В грязной озёрной воде.
  • При минусовых температурах.
  • В солёных морях.

Но не этот генератор! W-DEG прошёл проверку:

  1. Температуры от -20 °C до +40 °C (работает как часы).
  2. Солёная вода (имитация моря) — сбоев нет.
  3. Биообрастание (водоросли, ил) — не влияет на эффективность.

Секрет живучести:

  • Химически инертная плёнка (не гниёт, не окисляется).
  • Самоочищающиеся дренажные отверстия (вода стекает, но не накапливается).

"Мы использовали природные свойства воды, чтобы снизить вес и стоимость. Это не просто улучшение — это новый класс устройств", — пояснил профессор Ванлинь Го.

От лаборатории до озера: уже зажигает свет

Учёные не остановились на макете размером с тарелку. Они построили площадку 0,3 м² (это гигант по меркам отрасли) и доказали:

  • 50 светодиодов зажглись одновременно от дождевых капель.
  • Конденсаторы заряжались за 5 минут (готовность питать датчики).
  • Стабильная работа при любом дожде (хоть ливень, хоть морось).

Теперь представьте: такие генераторы на озёрах, водохранилищах, морях. Это:

  • Возобновляемая энергия без солнечных панелей и ветряков.
  • Автономное питание для датчиков мониторинга воды.

Будущее чистой энергетики: дождь, озёра, моря

Это изобретение не только про электричество. Это:

  • Мониторинг водоёмов (солёность, загрязнения, температура).
  • Распределённые сети энергии в тропических регионах с ливнями.
  • Экологичные сенсоры (живут на воде, питаются от воды).

Конечно, до массового внедрения ещё нужны доработки:

  • Реальные дожди неидеальны (разный размер капель, скорость).
  • Плёнку нужно укреплять для штормов и УФ-излучения.
  • Но главное уже сделано: работающий прототип доказал, что:

"Гидроэнергетика не обязательно связана с плотинами. Капля дождя — это тоже гидроэнергия".

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Двигатели Kia Sportage сохраняют ресурс после пробега
Авто
Двигатели Kia Sportage сохраняют ресурс после пробега
Увеличение участка возможно через прирезку, выкуп или уточнение границ — юристы
Недвижимость
Увеличение участка возможно через прирезку, выкуп или уточнение границ — юристы
Смесь воды и эфирного масла заменяет освежитель воздуха
Недвижимость
Смесь воды и эфирного масла заменяет освежитель воздуха
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
Морщины тают, как снег: это природное масло осветляет кожу и возвращает ей фарфоровое сияние
Рыбный парадокс века: почему горбуша теряет статус, а семга из садков продаётся как люкс
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
Приседания без травм: как правильно выполнять технику для максимальной безопасности и результата
Там, где звезда не убивает, а согревает: найден мир, способный удержать атмосферу и воду
Там, где звезда не убивает, а согревает: найден мир, способный удержать атмосферу и воду
Последние материалы
Анну Пересильд заподозрили в переезде к Ване Дмитриенко
Мошенник управлял пассажирскими самолётами без диплома — Aero Telegraph
Власти Новосибирска будут решать проблему долгов за газ
Honda Civic 90-х с мотором 1.6 проходит до 500 тысяч км
Средняя продолжительность жизни городского воробья составляет 6 лет
Короткий сон связан с частыми травмами у бегунов — учёные
Циссус уверенно занимает место среди неприхотливых лиан
Жёсткие щели в дверях и окнах могут давать до 20 % теплопотерь — эксперт
Модель слаучи вернулась на подиумы после двадцатилетнего перерыва — стилисты
Зеленый чай защитил эмаль от бактерий — врач Антон Хундадзе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.