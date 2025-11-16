Все его выбрасывают, но не вы: секретный источник золота в вашем доме

Количество электронных отходов растёт угрожающими темпами. Каждый год человечество выбрасывает 53 миллиона тонн устаревшей электроники — от смартфонов до холодильников.

Фото: Freepik by rawpixel.com Уборка в квартире

В этом "цифровом хламе" скрыты ценные ресурсы: медь, серебро и, конечно, золото. Проблема в том, что традиционная добыча золота до сих пор была "грязным" процессом. Цианид, ртуть, серная кислота — все эти яды отравляли реки, почву и воздух. Но команда ETH Zurich (Швейцарская высшая техническая школа Цюриха) нашла выход. Учёные научились извлекать 22-каратное золото (99% чистоты) из электронных отходов без единой капли химикатов. Это не просто прорыв — это революция в металлургии.

Что не так с традиционной добычей золота?

Классический метод золотодобычи — это:

Цианидный раствор (ядовитей некуда) вымывает крупицы золота из руды. Ртуть связывает частицы металла (но испаряется в атмосферу). Кислотные ванны отделяют примеси (порождая тонны токсичных отходов).

Результат: загрязнённые ландшафты, отравленные реки и подорванное здоровье людей. При этом из 100 смартфонов можно добыть примерно 1 грамм золота. Много ли смысла в такой "дорогой" добыче?

Швейцарское ноу-хау: сера вместо цианида

Исследователи ETH Zurich пошли другим путём. Они использовали серусодержащий полимер (да, простую серу!), который избирательно связывается с золотом. Процесс похож на магнит — только вместо железа притягивается драгоценный металл.

Берём электронные отходы (платы, контакты, микросхемы). Растворяем их в специальной среде (без кислоты!). Добавляем серный полимер, он "захватывает" золото. Проводим короткий нагрев (или лёгкую химическую обработку) — и вот оно, чистое золото!

"Наша процедура позволяет получать золото чистотой свыше 99% без вредных химикатов. Это переворот не только в переработке, но и в самой золотодобыче", — заявили в ETH Zurich.

Чем хорош новый метод?

Экологичность: никаких ядовитых стоков, никаких выбросов в атмосферу.

Экономичность: сера дешевле цианида, а полимер можно перерабатывать повторно.

Эффективность: золото получается 22-каратным (999-я проба) — ювелиры будут в восторге!

Замкнутый цикл: от отходов к золоту и обратно в производство.

Фактически учёные уничтожили саму концепцию "золотых отходов". Теперь ненужная электроника — это золотая жила без экологического греха.

Будущее электронных отходов: меньше мусора, больше прибыли

Что даст эта технология миру?

Сокращение свалок электроники на 30-50% (люди начнут "сдавать" гаджеты в переработку).

Падение цен на золото (ведь себестоимость добычи резко снизится).

Новые рабочие места в сфере эко-рециклинга.

Защита окружающей среды от цианидных катастроф.

Это только начало: зелёная металлургия грядёт

Не думайте, что золото — единственное, что можно "вынуть" новым способом. Учёные ETH Zurich уже работают над:

Переработкой редкоземельных металлов (неодим, диспрозий) из старых жестких дисков.

Извлечением меди из проводов (в 10 раз дешевле электролиза).

Утилизацией литий-ионных батарей без взрывов и пожаров.

Фактически мир входит в эру "зелёной металлургии" — когда ресурсы не добываются варварски, а перерождаются из мусора.