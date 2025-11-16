Все его выбрасывают, но не вы: секретный источник золота в вашем доме

Количество электронных отходов растёт угрожающими темпами. Каждый год человечество выбрасывает 53 миллиона тонн устаревшей электроники — от смартфонов до холодильников.
В этом "цифровом хламе" скрыты ценные ресурсы: медь, серебро и, конечно, золото. Проблема в том, что традиционная добыча золота до сих пор была "грязным" процессом. Цианид, ртуть, серная кислота — все эти яды отравляли реки, почву и воздух. Но команда ETH Zurich (Швейцарская высшая техническая школа Цюриха) нашла выход. Учёные научились извлекать 22-каратное золото (99% чистоты) из электронных отходов без единой капли химикатов. Это не просто прорыв — это революция в металлургии.
Что не так с традиционной добычей золота?
Классический метод золотодобычи — это:
Результат: загрязнённые ландшафты, отравленные реки и подорванное здоровье людей. При этом из 100 смартфонов можно добыть примерно 1 грамм золота. Много ли смысла в такой "дорогой" добыче?
Швейцарское ноу-хау: сера вместо цианида
Исследователи ETH Zurich пошли другим путём. Они использовали серусодержащий полимер (да, простую серу!), который избирательно связывается с золотом. Процесс похож на магнит — только вместо железа притягивается драгоценный металл.
"Наша процедура позволяет получать золото чистотой свыше 99% без вредных химикатов. Это переворот не только в переработке, но и в самой золотодобыче", — заявили в ETH Zurich.
Чем хорош новый метод?
Фактически учёные уничтожили саму концепцию "золотых отходов". Теперь ненужная электроника — это золотая жила без экологического греха.
Будущее электронных отходов: меньше мусора, больше прибыли
Что даст эта технология миру?
Это только начало: зелёная металлургия грядёт
Не думайте, что золото — единственное, что можно "вынуть" новым способом. Учёные ETH Zurich уже работают над:
Фактически мир входит в эру "зелёной металлургии" — когда ресурсы не добываются варварски, а перерождаются из мусора.
"Мы не просто нашли новый способ добычи золота. Мы показали, что экономика может быть одновременно прибыльной и экологичной", — говорят в ETH Zurich.
