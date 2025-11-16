Секретные совещания: Microsoft запретили пользователям делать скриншоты

Корпорация Microsoft продолжает укреплять безопасность своего главного инструмента для удалённой работы — Microsoft Teams Premium.

С ноября 2025 года пользователи с подпиской Premium получат долгожданную функцию "Запретить захват экрана" (Prevent screen capture). Она автоматически блокирует создание скриншотов и видеозаписей на совещаниях, защищая конфиденциальный контент от утечек. Но насколько эта защита надёжна и какие ещё секреты готовит Microsoft для своих пользователей?

Что умеет новая функция Teams Premium

Итак, что изменится для корпоративных клиентов Microsoft с запуском "Запретить захват экрана"?

На Windows-устройствах при попытке сделать скриншот во время защищённого совещания вместо изображения появится чёрный прямоугольник. Это касается как встроенных инструментов (Print Screen, Snipping Tool), так и большинства сторонних приложений. На Android-смартфонах и планшетах система выдаст чёткое предупреждение: "Захват экрана запрещён". Ни галерея, ни приложения для записи не смогут перехитрить защиту. На других платформах (macOS, iOS, Linux) участники совещаний с включённой защитой будут подключены только по аудиосвязи. Нет поддержки функции — нет видео и экрана.

При этом важно понимать: функция не активна по умолчанию. Каждый организатор (или соорганизатор) встречи должен включить её вручную в настройках конкретного совещания:

Параметры собрания → Безопасность → Запретить захват экрана

Администраторы Microsoft 365 через Entra ID смогут централизованно управлять доступом к этой функции и следить за лицензированием Teams Premium.

Ограничения защиты: лазейка остаётся

Как ни парадоксально, но даже такая система не даёт 100% гарантии сохранности данных. Почему? Любой участник совещания может просто сфотографировать экран на другой смартфон. Никакие алгоритмы Microsoft не помешают камере стороннего устройства зафиксировать изображение. Это не баг, а особенность — технически невозможно перекрыть все каналы утечки.

"Цифровая защита всегда упирается в человеческий фактор", — говорят эксперты по кибербезопасности.

Пример: защита контента в мессенджерах

Это не первая попытка защитить информацию от скриншотов и копирования.

Блокирует экспорт сообщений.

Запрещает сохранять медиафайлы из защищённых чатов.

Защищает переписку от пересылки третьим лицам.

Корпоративный мир увидел в этом тренд и начал подстраиваться. Теперь Microsoft делает похожий ход, но с фокусом на видеоконференции.

Microsoft Teams: защита от угроз на марше

Это не единственное нововведение Microsoft в сфере безопасности Teams:

Усиленная проверка ссылок и файлов — Teams начнёт предупреждать пользователей о вредоносных вложениях и URL. Фильтрация опасных типов файлов в чатах и каналах. Оповещения о попытках фишинга при отправке личных сообщений.

В компании подчёркивают: современный бизнес теряет миллионы из-за утечек данных, а защищённые коммуникации — это не прихоть, а необходимость.

320 миллионов пользователей уже ждут обновлений

На прошлогодней конференции Enterprise Connect Microsoft объявила впечатляющую статистику:

320+ миллионов активных пользователей Teams каждый месяц.

181 рынок (страна и регион), где доступен сервис.

44 языка, на которых Teams ведёт коммуникацию.

Это не просто цифры — это огромная аудитория, которой нужны надёжные цифровые инструменты. И Microsoft старается их предоставить.

Что это значит для бизнеса и пользователей

Новая функция Teams Premium критически важна:

Для корпораций с секретным производством, где любая утечка грозит убытками.

Для юристов, бухгалтеров и финансистов, работающих с деликатной информацией.

Для госструктур, где конфиденциальность — вопрос национальной безопасности.

С другой стороны, обычные пользователи (фрилансеры, удалёнщики, преподаватели) вряд ли подключат эту опцию просто "для спокойствия". Цена вопроса — подписка Teams Premium, которая стоит дороже стандартной версии.

Прогноз: за защитой данных — будущее корпоративного софта

Тренд на максимальную цифровую безопасность уже не остановить. Вслед за Microsoft другие компании защиты запустят аналогичную защиту:

Zoom (уже тестирует запрет на запись в тарифе "Enterprise").

Google Meet (встроит водяные знаки на видеостримы).

Slack (усилит контроль над экспортом сообщений).

Вопрос лишь в одном: насколько далеко готовы зайти компании в защите данных? Блокировка скриншотов — лишь первый шаг. Следом могут появиться:

AI-мониторинг за попытками записи экрана.

Отключение виртуальных камер на защищённых устройствах.

Полный запрет на подключение сторонних накопителей во время сессий.