Секретные совещания: Microsoft запретили пользователям делать скриншоты

Корпорация Microsoft продолжает укреплять безопасность своего главного инструмента для удалённой работы — Microsoft Teams Premium.
С ноября 2025 года пользователи с подпиской Premium получат долгожданную функцию "Запретить захват экрана" (Prevent screen capture). Она автоматически блокирует создание скриншотов и видеозаписей на совещаниях, защищая конфиденциальный контент от утечек. Но насколько эта защита надёжна и какие ещё секреты готовит Microsoft для своих пользователей?
Что умеет новая функция Teams Premium
Итак, что изменится для корпоративных клиентов Microsoft с запуском "Запретить захват экрана"?
При этом важно понимать: функция не активна по умолчанию. Каждый организатор (или соорганизатор) встречи должен включить её вручную в настройках конкретного совещания:
Параметры собрания → Безопасность → Запретить захват экрана
Администраторы Microsoft 365 через Entra ID смогут централизованно управлять доступом к этой функции и следить за лицензированием Teams Premium.
Ограничения защиты: лазейка остаётся
Как ни парадоксально, но даже такая система не даёт 100% гарантии сохранности данных. Почему? Любой участник совещания может просто сфотографировать экран на другой смартфон. Никакие алгоритмы Microsoft не помешают камере стороннего устройства зафиксировать изображение. Это не баг, а особенность — технически невозможно перекрыть все каналы утечки.
"Цифровая защита всегда упирается в человеческий фактор", — говорят эксперты по кибербезопасности.
Пример: защита контента в мессенджерах
Это не первая попытка защитить информацию от скриншотов и копирования.
Корпоративный мир увидел в этом тренд и начал подстраиваться. Теперь Microsoft делает похожий ход, но с фокусом на видеоконференции.
Microsoft Teams: защита от угроз на марше
Это не единственное нововведение Microsoft в сфере безопасности Teams:
В компании подчёркивают: современный бизнес теряет миллионы из-за утечек данных, а защищённые коммуникации — это не прихоть, а необходимость.
320 миллионов пользователей уже ждут обновлений
На прошлогодней конференции Enterprise Connect Microsoft объявила впечатляющую статистику:
Это не просто цифры — это огромная аудитория, которой нужны надёжные цифровые инструменты. И Microsoft старается их предоставить.
Что это значит для бизнеса и пользователей
Новая функция Teams Premium критически важна:
С другой стороны, обычные пользователи (фрилансеры, удалёнщики, преподаватели) вряд ли подключат эту опцию просто "для спокойствия". Цена вопроса — подписка Teams Premium, которая стоит дороже стандартной версии.
Прогноз: за защитой данных — будущее корпоративного софта
Тренд на максимальную цифровую безопасность уже не остановить. Вслед за Microsoft другие компании защиты запустят аналогичную защиту:
Вопрос лишь в одном: насколько далеко готовы зайти компании в защите данных? Блокировка скриншотов — лишь первый шаг. Следом могут появиться:
"Безопасность в облачных сервисах будет только дорожать и усложняться. Вопрос — кто первый предложит комплексную экосистему?" — прогнозируют аналитики.
