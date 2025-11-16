Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Салат "Красная Грива" готовят из крабовых палочек, помидоров и перца
Сплит-приседания увеличивают мобильность и гибкость — тренер Джеймс Бикерстафф
Общение помогает справляться с сезонной депрессией — психологи
Секретные совещания: Microsoft запретили пользователям делать скриншоты
Настя Ивлеева чуть не заплакала при просмотре старых видео
Жёсткая вода создаёт известковый налёт и быстрее забивает форсунки — эксперт
Похудение без подсчёта калорий: рекомендации диетолога
Повышенные налоги увеличат стоимость автомобилей в 2026 году
Рост инвестиций в курорт Волшебный Байкал подтвердил глава Бурятии Алексей Цыденов

Цифровой детокс: VHS-телевизоры спасают от современного интернета

Наука

Помните громоздкие серые коробки, которые занимали полгостиной и были главным чудом 90-х?

Старые кассеты
Фото: wikimedia by Максим Кораблёв, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Старые кассеты

Телевизоры со встроенным видеомагнитофоном, где мы смотрели любимые сказки и фильмы на кассетах VHS, вновь стали культовыми. Эти устройства, годами пылившиеся на чердаках или в бабушкиных домах, неожиданно превратились в символ статуса и объект вожделения коллекционеров. Что стоит за этой ретро-манией и может ли промышленность вновь запустить производство таких гаджетов?

Почему старые телевизоры с VHS стали сокровищем

В последние годы человечество неожиданно полюбило всё устаревшее: винил вернулся на прилавки, кассетные плееры продаются с наценкой, старые игровые консоли возведены в ранг раритетов. Но телевизор-видеоплеер в одном корпусе занял особое место. Это не просто рабочая техника — это материальный осколок детства, кусочек эпохи, когда время шло медленнее, а фильмы пересматривались по пять раз.

«Кто держал в руках видеокассету и одной кнопкой запускал любимый фильм, знает ценность этого ощущения», — говорят коллекционеры.
На онлайн-барахолках исправный телевизор-VHS-комбо с оригинальным пультом и неразобранной видеомеханикой стоит более ста тысяч форинтов (примерно 25–30 тыс. рублей). И это не предел — редкие модели улетают за пятизначные суммы в долларах.

Поколение Z в восторге: цифровая детоксикация по-ретро
Самое удивительное: моду на телевизоры с VHS подхватило поколение Z (люди, родившиеся после 1997 года). Для них это не просто старина — это акт цифровой detox-революции. Социальные сети пестрят роликами, где инфлюенсеры запускают кассеты, любуются «шуршанием» ленты и смакуют аналоговый шум.

  1. Ролики с заголовками «Смотрим фильм 90-х на настоящем VHS» набирают миллионы просмотров.
  2. Блогеры устраивают челленджи: запустить кассету без реверса, поймать идеальный стоп-кадр.
  3. YouTube-каналы монтируют «ретро-сеансы» в HD-качестве, добавляя эффект статической ряби.

В этом есть своя магия: тактильность процесса (вставить кассету, нажать Play), атмосфера ожидания (перемотка, писк видеоплеера) и осязаемая память (увидеть царапины на ленте). Молодёжь словно бунтует против «бесконечного стриминга» и находит прелесть в «неидеальном» воспроизведении.

Сколько стоит ретро-телевизор и что влияет на цену

На вторичном рынке цены варьируются в зависимости от состояния:

  1. Просто рабочий телевизор с VHS (без пульта, с механическими кнопками) — 5–15 тыс. рублей.
  2. Исправный аппарат с пультом ДУ и минимальными потертостями — 25–50 тыс. рублей.
  3. Редкие модели (Panasonic, Sony) в идеальном состоянии — 100–250 тыс. рублей.
  4. Коллекционные экземпляры (ограниченные серии, дизайнерские корпуса) — до 500–700 тыс. рублей.

Самые дорогие лоты — те, где:

  • Сохранился оригинальный бокс и инструкции.
  • Видеоголовки не изношены (нет «снега» при воспроизведении).
  • Есть встроенный тюнер и чёткое изображение с антенны.

Вернутся ли телевизоры с VHS в современности?
Производители чутко отслеживают ретро-тренды, но полноценный ремейк маловероятен. Слишком много ностальгии, слишком мало практичности:

  • Кассеты не вмещают много контента (2–3 часа максимум).
  • Качество картинки (720×576) не сравнится с 4K.
  • Цифровые сервисы победили: зачем листать кассеты, когда есть Netflix?

И всё же индустрия уже играет с ретро-стилем:

  • В 2020 году Funai (последний массовый производитель VHS-плееров) выпустил миниатюрный аналог — FM-V1 (в стиле портативной консоли).
  • Polaroid реанимировал аналоговые камеры.
  • Sony переиздал кассетный Walkman в 2023-м.

«Увлечение ретро запросто приведёт к появлению гибридных устройств — например, смарт-телевизоров с встроенным VHS-эмулятором или кассетоподобными носителями», — считают эксперты.

Магия 90-х бессмертна

Телевизоры с видеоплеером доказали главное: технологии не умирают, они эволюционируют в культ. Мы вновь готовы платить за ощущения, а не за пиксели. И это не просто тренд — это возвращение к тактильной истории.

Захотели бы вы себе такой телевизор? Социальные сети уже полны DIY-гайдов: как подключить старый VHS к современному монитору, починить механизм или превратить его в стильный ретро-декор. Одно ясно точно: магия 90-х не канула в Лету.

Она встроена в наши кассеты, винилы и серые коробки телевизоров. И она обязательно вернётся — в новом форм-факторе или в сердцах коллекционеров.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Красота и стиль
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Домашние животные
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Мать поневоле и ребёнок по обязанности: Мой сын — драма, в которой любовь заменили формальностью
Кино. Новости и обзоры
Мать поневоле и ребёнок по обязанности: Мой сын — драма, в которой любовь заменили формальностью
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
Рыбный парадокс века: почему горбуша теряет статус, а семга из садков продаётся как люкс
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Приседания без травм: как правильно выполнять технику для максимальной безопасности и результата
Там, где звезда не убивает, а согревает: найден мир, способный удержать атмосферу и воду
Дом, в который влюбляешься с порога: простое решение меняет всё восприятие пространства
Дом, в который влюбляешься с порога: простое решение меняет всё восприятие пространства
Последние материалы
Интеллект медведя сопоставим с уровнем 3–4-летнего ребёнка
Голубцы с мясом, рисом и квашеной капустой готовят в Болгарии
Севооборот повышает урожайность и сохраняет плодородие почвы
Культ вещей: Собчак назвала предмет, который стал объектом сумасшедшего ажиотажа во всём мире
Операция на работающем сердце прошла успешно — Кашкаров
Цифровой детокс: VHS-телевизоры спасают от современного интернета
Светлые стены визуально расширяют комнату — дизайнеры
Комодский варан способен бежать со скоростью до 20 км в час — зоологи
Красные автомобили теряют товарный вид быстрее тёмных
Продукты с магнием улучшают работу нервной системы — диетологи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.