Цифровой детокс: VHS-телевизоры спасают от современного интернета

Помните громоздкие серые коробки, которые занимали полгостиной и были главным чудом 90-х?
Телевизоры со встроенным видеомагнитофоном, где мы смотрели любимые сказки и фильмы на кассетах VHS, вновь стали культовыми. Эти устройства, годами пылившиеся на чердаках или в бабушкиных домах, неожиданно превратились в символ статуса и объект вожделения коллекционеров. Что стоит за этой ретро-манией и может ли промышленность вновь запустить производство таких гаджетов?
Почему старые телевизоры с VHS стали сокровищем
В последние годы человечество неожиданно полюбило всё устаревшее: винил вернулся на прилавки, кассетные плееры продаются с наценкой, старые игровые консоли возведены в ранг раритетов. Но телевизор-видеоплеер в одном корпусе занял особое место. Это не просто рабочая техника — это материальный осколок детства, кусочек эпохи, когда время шло медленнее, а фильмы пересматривались по пять раз.
«Кто держал в руках видеокассету и одной кнопкой запускал любимый фильм, знает ценность этого ощущения», — говорят коллекционеры.
На онлайн-барахолках исправный телевизор-VHS-комбо с оригинальным пультом и неразобранной видеомеханикой стоит более ста тысяч форинтов (примерно 25–30 тыс. рублей). И это не предел — редкие модели улетают за пятизначные суммы в долларах.
Поколение Z в восторге: цифровая детоксикация по-ретро
Самое удивительное: моду на телевизоры с VHS подхватило поколение Z (люди, родившиеся после 1997 года). Для них это не просто старина — это акт цифровой detox-революции. Социальные сети пестрят роликами, где инфлюенсеры запускают кассеты, любуются «шуршанием» ленты и смакуют аналоговый шум.
В этом есть своя магия: тактильность процесса (вставить кассету, нажать Play), атмосфера ожидания (перемотка, писк видеоплеера) и осязаемая память (увидеть царапины на ленте). Молодёжь словно бунтует против «бесконечного стриминга» и находит прелесть в «неидеальном» воспроизведении.
Сколько стоит ретро-телевизор и что влияет на цену
На вторичном рынке цены варьируются в зависимости от состояния:
Самые дорогие лоты — те, где:
Вернутся ли телевизоры с VHS в современности?
Производители чутко отслеживают ретро-тренды, но полноценный ремейк маловероятен. Слишком много ностальгии, слишком мало практичности:
И всё же индустрия уже играет с ретро-стилем:
«Увлечение ретро запросто приведёт к появлению гибридных устройств — например, смарт-телевизоров с встроенным VHS-эмулятором или кассетоподобными носителями», — считают эксперты.
Магия 90-х бессмертна
Телевизоры с видеоплеером доказали главное: технологии не умирают, они эволюционируют в культ. Мы вновь готовы платить за ощущения, а не за пиксели. И это не просто тренд — это возвращение к тактильной истории.
Захотели бы вы себе такой телевизор? Социальные сети уже полны DIY-гайдов: как подключить старый VHS к современному монитору, починить механизм или превратить его в стильный ретро-декор. Одно ясно точно: магия 90-х не канула в Лету.
Она встроена в наши кассеты, винилы и серые коробки телевизоров. И она обязательно вернётся — в новом форм-факторе или в сердцах коллекционеров.
