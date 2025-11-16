Цифровой детокс: VHS-телевизоры спасают от современного интернета

Помните громоздкие серые коробки, которые занимали полгостиной и были главным чудом 90-х?

Фото: wikimedia by Максим Кораблёв, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Старые кассеты

Телевизоры со встроенным видеомагнитофоном, где мы смотрели любимые сказки и фильмы на кассетах VHS, вновь стали культовыми. Эти устройства, годами пылившиеся на чердаках или в бабушкиных домах, неожиданно превратились в символ статуса и объект вожделения коллекционеров. Что стоит за этой ретро-манией и может ли промышленность вновь запустить производство таких гаджетов?

Почему старые телевизоры с VHS стали сокровищем

В последние годы человечество неожиданно полюбило всё устаревшее: винил вернулся на прилавки, кассетные плееры продаются с наценкой, старые игровые консоли возведены в ранг раритетов. Но телевизор-видеоплеер в одном корпусе занял особое место. Это не просто рабочая техника — это материальный осколок детства, кусочек эпохи, когда время шло медленнее, а фильмы пересматривались по пять раз.

«Кто держал в руках видеокассету и одной кнопкой запускал любимый фильм, знает ценность этого ощущения», — говорят коллекционеры.

На онлайн-барахолках исправный телевизор-VHS-комбо с оригинальным пультом и неразобранной видеомеханикой стоит более ста тысяч форинтов (примерно 25–30 тыс. рублей). И это не предел — редкие модели улетают за пятизначные суммы в долларах.

Поколение Z в восторге: цифровая детоксикация по-ретро

Самое удивительное: моду на телевизоры с VHS подхватило поколение Z (люди, родившиеся после 1997 года). Для них это не просто старина — это акт цифровой detox-революции. Социальные сети пестрят роликами, где инфлюенсеры запускают кассеты, любуются «шуршанием» ленты и смакуют аналоговый шум.

Ролики с заголовками «Смотрим фильм 90-х на настоящем VHS» набирают миллионы просмотров. Блогеры устраивают челленджи: запустить кассету без реверса, поймать идеальный стоп-кадр. YouTube-каналы монтируют «ретро-сеансы» в HD-качестве, добавляя эффект статической ряби.

В этом есть своя магия: тактильность процесса (вставить кассету, нажать Play), атмосфера ожидания (перемотка, писк видеоплеера) и осязаемая память (увидеть царапины на ленте). Молодёжь словно бунтует против «бесконечного стриминга» и находит прелесть в «неидеальном» воспроизведении.

Сколько стоит ретро-телевизор и что влияет на цену

На вторичном рынке цены варьируются в зависимости от состояния:

Просто рабочий телевизор с VHS (без пульта, с механическими кнопками) — 5–15 тыс. рублей. Исправный аппарат с пультом ДУ и минимальными потертостями — 25–50 тыс. рублей. Редкие модели (Panasonic, Sony) в идеальном состоянии — 100–250 тыс. рублей. Коллекционные экземпляры (ограниченные серии, дизайнерские корпуса) — до 500–700 тыс. рублей.

Самые дорогие лоты — те, где:

Сохранился оригинальный бокс и инструкции.

Видеоголовки не изношены (нет «снега» при воспроизведении).

Есть встроенный тюнер и чёткое изображение с антенны.

Вернутся ли телевизоры с VHS в современности?

Производители чутко отслеживают ретро-тренды, но полноценный ремейк маловероятен. Слишком много ностальгии, слишком мало практичности:

Кассеты не вмещают много контента (2–3 часа максимум).

Качество картинки (720×576) не сравнится с 4K.

Цифровые сервисы победили: зачем листать кассеты, когда есть Netflix?

И всё же индустрия уже играет с ретро-стилем:

В 2020 году Funai (последний массовый производитель VHS-плееров) выпустил миниатюрный аналог — FM-V1 (в стиле портативной консоли).

Polaroid реанимировал аналоговые камеры.

Sony переиздал кассетный Walkman в 2023-м.

«Увлечение ретро запросто приведёт к появлению гибридных устройств — например, смарт-телевизоров с встроенным VHS-эмулятором или кассетоподобными носителями», — считают эксперты.

Магия 90-х бессмертна

Телевизоры с видеоплеером доказали главное: технологии не умирают, они эволюционируют в культ. Мы вновь готовы платить за ощущения, а не за пиксели. И это не просто тренд — это возвращение к тактильной истории.

Захотели бы вы себе такой телевизор? Социальные сети уже полны DIY-гайдов: как подключить старый VHS к современному монитору, починить механизм или превратить его в стильный ретро-декор. Одно ясно точно: магия 90-х не канула в Лету.

Она встроена в наши кассеты, винилы и серые коробки телевизоров. И она обязательно вернётся — в новом форм-факторе или в сердцах коллекционеров.