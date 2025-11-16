Они оказались сердцем звёздного монстра — и это переворачивает всю астрономию

Мы привыкли видеть Плеяды — знаменитые "Семь сестёр" в созвездии Тельца — как небольшое, хорошо изученное звёздное скопление.

Однако новое исследование астрономов из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл переворачивает это представление.

Оказывается, Плеяды — лишь плотное ядро гигантского звёздного комплекса, раскинувшегося почти на 2000 световых лет. Это открытие не только меняет наше понимание истории Плеяд, но и даёт учёным ключ к. т.н. Люк Боума и его команде удалось воссоединить звёздные семьи, разбросанные по галактике.

Как рождаются и распадаются звёздные семьи

Звёзды появляются на свет в холодных облаках газа и пыли. Когда часть такого облака сжимается под действием гравитации, вспыхивают десятки и сотни новых звёзд — обычно похожих друг на друга, как близнецы. Первые десятки миллионов лет они держатся вместе, но со временем звёздные ветры и радиация уносят остатки "строительного материала". Гравитация ещё какое-то время сохраняет звёзды рядом, но затем группа распадается, и её члены разлетаются по галактике. Спустя сотни миллионов лет определить их родство становится практически невозможно.

Вращение звёзд как главный определитель возраста

Ключ к поиску "потерянных родственников" нашёлся в простом факте: звёзды со временем замедляются. Чем звезда старше, тем медленнее она вращается. Спутник NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), предназначенный для поиска экзопланет, параллельно измеряет периодические колебания яркости звёзд из-за пятен на их поверхности. Эти данные позволяют точно определить период вращения звезды — по сути, её возраст. А космический телескоп Gaia (ESA) в это время составляет трёхмерную карту галактики, фиксируя точное положение и движение звёзд. Совместив эти данные, учёные могут выделить группу объектов одного возраста, летящих сквозь пространство вместе, даже если на небе они теперь разнесены далеко друг от друга.

Три миссии — единая картина

Команда Люка Боума объединила:

Периоды вращения звёзд из TESS — они показывают возраст.

Кинематические данные (движение звёзд) от Gaia — они дают траекторию.

Химический состав из Слоановского цифрового небесного обзора (SDSS) — он подтверждает общее происхождение.

Все три признака — вращение, движение, химия — сошлись воедино. Выяснилось, что Плеяды — лишь сердцевина огромной структуры протяжённостью 1950 световых лет. Эту мега-структуру учёные назвали "Большим комплексом Плеяд". Она включает как минимум три ранее известные звёздные группы и, вероятно, ещё две "спрятанные" семьи.

"Мы установили, что большинство элементов этой структуры родились в одном гигантском звёздном питомнике", — пояснил Люк Боума, научный сотрудник в Обсерваториях Пасадены.

Химия выдаёт семейное сходство

Звёзды, появившиеся из одного газопылевого облака, наследуют одинаковый набор химических элементов. Команда Боума сверила спектроскопические данные SDSS для кандидатов в "Большие Плеяды" — и нашла совпадения. Схожий химический состав + единый возраст (по замедляющемуся вращению) + общая траектория (Gaia) окончательно подтвердили гипотезу: эти звёзды когда-то были рядом, пока галактические силы не развели их.

Почему без трёх миссий не обойтись

Ни Gaia, ни TESS, ни SDSS по отдельности не дали бы результата:

Gaia рисует карту неба, но не знает возраста звёзд.

TESS определяет возраст по вращению, но не видит их орбит.

SDSS даёт химию, но не траекторию движения.

Только "перекрестная склейка" данных позволила собрать пазл. Как отметил первый автор исследования Эндрю Бойл:

"Каждый набор данных был как отдельный фрагмент. Сами по себе они не складывались в картину. Но когда связали движения (Gaia), вращения (TESS) и химию (SDSS), пазл сошёлся."

Что это меняет в астрономии

Плеяды тысячелетиями служили ориентиром на небе и "эталоном" для измерения расстояний, возраста и физических свойств звёзд. Теперь выясняется, что рассматривать их отдельно от "Большого комплекса" — ошибка. Это открытие:

Перестраивает модели рождения звёздных скоплений. Даёт метод поиска других "разбежавшихся" звёздных семейств по Млечному Пути. Позволяет датировать звёзды точнее, опираясь на вращение.

"Со времён античности Плеяды играли ключевую роль в наблюдениях за звёздами. Эта работа делает большой шаг к пониманию того, как Плеяды изменились за сто миллионов лет с момента рождения", — подчеркнул Люк Боума.

Будущее звёздной генеалогии

Поскольку у звёзд, похожих на Солнце, вращение с возрастом замедляется по предсказуемой схеме, метод команды в теории позволяет:

Определить возраст сотен тысяч звёзд.

Собрать в группы тех, кто когда-то составлял единое целое.

По мере того, как TESS сканирует небо, Gaia обновляет каталоги движения звёзд, а SDSS расширяет химические карты, астрономы смогут находить всё больше "разбежавшихся" звёздных семей. И тогда мы узнаем, сколько ещё "потерянных Плеяд" скрывается в просторах нашей галактики.