Ученые раскрыли 100-летнюю загадку: ДНК XIII века пролила свет на нераскрытое убийство

Реконструкция травм установила групповое убийство в XIII веке — археолог Агнеш Сабо

Иногда науке требуется не одно столетие, чтобы ответить на один вопрос. В 1915 году под полом монастыря XIII века на острове Маргит в Будапеште был найден скелет молодого мужчины. Долгое время считалось, что это останки венгерского герцога Белы де Маско, убитого при загадочных обстоятельствах в 1272 году. Но только через сто лет учёные смогли доказать это документально — с помощью новейших методов генетического анализа.

Как ДНК раскрыла вековую тайну

Исследование, опубликованное в журнале Forensic Science International: Genetics, стало сенсацией. Учёные из Университета Лоранда Этвеша применили комплексный судебно-археологический подход, объединив данные радиоуглеродного анализа, ДНК-тестирования и криминалистической реконструкции травм.

"Мы применили комплексный подход для идентификации личности и реконструкции обстоятельств его смерти", — сообщили исследователи из Университета Лоранда Этвеша.

Результаты подтвердили: скелет действительно принадлежит Беле де Маско, внуку венгерского короля Белы IV и сыну князя Ростислава из династии Рюриковичей.

След ДНК длиной в семь веков

Извлечённая из костей древняя ДНК сохранилась настолько хорошо, что позволила определить не только личность, но и происхождение герцога. Генетическая экспертиза показала: Бела принадлежал к роду Арпадов по материнской линии и к Рюриковичам по мужской, что делает его потомком легендарного рода Рюрика.

Команда также подтвердила, что около половины его генетического состава составляли скандинавские и восточносредиземноморские компоненты, что согласуется с родословной семьи.

Анализ зубного налёта показал высокий уровень животного белка и морепродуктов в рационе — характерный признак аристократического происхождения. Пшеница и ячмень, обнаруженные в остатках пищи, указывали на привычку есть хлеб и каши, что также соответствовало диете знати XIII века.

Воссоздание последней минуты жизни

Но самым драматичным результатом исследования стала реконструкция нападения. На костях герцога эксперты зафиксировали 26 ран, полученных незадолго до смерти: девять на черепе и семнадцать на теле.

"Характер травм указывает как на планирование, так и на сильную эмоциональную вовлечённость", — отметила археолог Агнеш Сабо.

Учёные пришли к выводу, что на герцога напали три вооружённых человека. Один бил спереди, двое — с боков. Раны от мечей и сабель показывают, что нападение было скоординированным и носило ярко выраженный насильственный характер.

Первые удары пришлись по голове и плечам, затем — по туловищу. Герцог пытался защищаться, но падение на землю стало роковым: последние удары были нанесены в лицо и шею.

Кто стоял за убийством

Исторические документы сообщают, что Бела де Маско был убит людьми из семьи Хедер. Инициатором нападения считался Бен Генрих, известный своим конфликтом с герцогом. После смерти Белы его сестра и племянница похоронили тело в монастыре, где оно и пролежало почти семь с половиной веков.

Сравнение данных

Метод исследования Что показал Значение для дела Радиоуглеродное датирование Середина XIII века Подтвердило эпоху Белы де Маско Изотопный анализ Белковая и рыбная диета Признак высокого статуса ДНК-экспертиза Родство с династиями Арпадов и Рюриковичей Установила личность Судебно-медицинская реконструкция 26 ран от холодного оружия Подтвердила убийство

Советы шаг за шагом: как учёные работают с древней ДНК

Отбор образцов: из костей и зубов извлекаются микрочастицы для предотвращения загрязнения.

из костей и зубов извлекаются микрочастицы для предотвращения загрязнения. Очистка в стерильных капсулах: применяются методы ультрафиолетовой стерилизации.

применяются методы ультрафиолетовой стерилизации. Выделение ДНК: используются ферменты, способные отделить древний генетический материал от минеральной основы.

используются ферменты, способные отделить древний генетический материал от минеральной основы. Секвенирование: специальные приборы анализируют тысячи фрагментов ДНК, создавая полный генетический профиль.

специальные приборы анализируют тысячи фрагментов ДНК, создавая полный генетический профиль. Сопоставление: данные сравниваются с ДНК известных исторических персон и современных потомков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать стандартные методы анализа без поправки на диету.

Последствие: искажённые результаты датировки.

Альтернатива: учёт "резервуарного эффекта" — влияния морской пищи на содержание изотопов.

Ошибка: полагаться только на письменные источники.

Последствие: риск неверной идентификации.

Альтернатива: объединение исторических данных с генетикой и судебной антропологией.

А что, если преступление не было политическим?

Некоторые историки предполагают, что убийство Белы могло иметь личные мотивы. Сила и количество ударов говорят о сильной эмоциональной вовлечённости нападавших. Возможно, герцог стал жертвой мести, а не заговора. Но подтверждений этой версии пока нет.

Плюсы и минусы открытия

Преимущества Недостатки Первое подтверждённое генетическое установление личности средневекового монарха ДНК сохранена частично Возможность реконструкции насильственной смерти XIII века Ограниченные письменные источники Подтверждение родословной Рюриковичей Сложность повторного анализа из-за хрупкости материала

FAQ

Как учёные поняли, что это именно Бела де Маско

ДНК показала совпадение с потомками династий Арпадов и Рюриковичей, что исключает случайное совпадение.

Почему понадобилось более ста лет для подтверждения личности

Технологии анализа древней ДНК появились только в XXI веке и требуют высокой точности и стерильности.

Можно ли восстановить внешность герцога

Да, команда планирует 3D-реконструкцию лица по черепу, чтобы показать, как он выглядел при жизни.

Мифы и правда

Миф: средневековые захоронения невозможно идентифицировать.

Правда: современные методы ДНК позволяют с высокой точностью определить родство и личность.

Миф: останки нельзя хранить без разрушения.

Правда: при контролируемой влажности они сохраняются веками.

Миф: герцог погиб в дуэли.

Правда: следы ран показывают групповое нападение.

Интересные факты

Герцог Бела де Маско был убит в возрасте всего 20 лет.

Его тело пролежало под монастырём более 700 лет.

Это первое в Европе расследование, где судебная генетика раскрыла средневековое убийство.

Исторический контекст

Герцог Бела был представителем двух великих династий — Арпадов и Рюриковичей.

Его смерть совпала с периодом политических смут в Венгрии XIII века.

Монастырь на острове Маргит был усыпальницей знати и духовенства — именно там и нашли тело.