Ученые раскрыли 100-летнюю загадку: ДНК XIII века пролила свет на нераскрытое убийство

Иногда науке требуется не одно столетие, чтобы ответить на один вопрос. В 1915 году под полом монастыря XIII века на острове Маргит в Будапеште был найден скелет молодого мужчины. Долгое время считалось, что это останки венгерского герцога Белы де Маско, убитого при загадочных обстоятельствах в 1272 году. Но только через сто лет учёные смогли доказать это документально — с помощью новейших методов генетического анализа.
Исследование, опубликованное в журнале Forensic Science International: Genetics, стало сенсацией. Учёные из Университета Лоранда Этвеша применили комплексный судебно-археологический подход, объединив данные радиоуглеродного анализа, ДНК-тестирования и криминалистической реконструкции травм.
"Мы применили комплексный подход для идентификации личности и реконструкции обстоятельств его смерти", — сообщили исследователи из Университета Лоранда Этвеша.
Результаты подтвердили: скелет действительно принадлежит Беле де Маско, внуку венгерского короля Белы IV и сыну князя Ростислава из династии Рюриковичей.
Извлечённая из костей древняя ДНК сохранилась настолько хорошо, что позволила определить не только личность, но и происхождение герцога. Генетическая экспертиза показала: Бела принадлежал к роду Арпадов по материнской линии и к Рюриковичам по мужской, что делает его потомком легендарного рода Рюрика.
Команда также подтвердила, что около половины его генетического состава составляли скандинавские и восточносредиземноморские компоненты, что согласуется с родословной семьи.
Анализ зубного налёта показал высокий уровень животного белка и морепродуктов в рационе — характерный признак аристократического происхождения. Пшеница и ячмень, обнаруженные в остатках пищи, указывали на привычку есть хлеб и каши, что также соответствовало диете знати XIII века.
Но самым драматичным результатом исследования стала реконструкция нападения. На костях герцога эксперты зафиксировали 26 ран, полученных незадолго до смерти: девять на черепе и семнадцать на теле.
"Характер травм указывает как на планирование, так и на сильную эмоциональную вовлечённость", — отметила археолог Агнеш Сабо.
Учёные пришли к выводу, что на герцога напали три вооружённых человека. Один бил спереди, двое — с боков. Раны от мечей и сабель показывают, что нападение было скоординированным и носило ярко выраженный насильственный характер.
Первые удары пришлись по голове и плечам, затем — по туловищу. Герцог пытался защищаться, но падение на землю стало роковым: последние удары были нанесены в лицо и шею.
Исторические документы сообщают, что Бела де Маско был убит людьми из семьи Хедер. Инициатором нападения считался Бен Генрих, известный своим конфликтом с герцогом. После смерти Белы его сестра и племянница похоронили тело в монастыре, где оно и пролежало почти семь с половиной веков.
|Метод исследования
|Что показал
|Значение для дела
|Радиоуглеродное датирование
|Середина XIII века
|Подтвердило эпоху Белы де Маско
|Изотопный анализ
|Белковая и рыбная диета
|Признак высокого статуса
|ДНК-экспертиза
|Родство с династиями Арпадов и Рюриковичей
|Установила личность
|Судебно-медицинская реконструкция
|26 ран от холодного оружия
|Подтвердила убийство
Ошибка: использовать стандартные методы анализа без поправки на диету.
Последствие: искажённые результаты датировки.
Альтернатива: учёт "резервуарного эффекта" — влияния морской пищи на содержание изотопов.
Ошибка: полагаться только на письменные источники.
Последствие: риск неверной идентификации.
Альтернатива: объединение исторических данных с генетикой и судебной антропологией.
Некоторые историки предполагают, что убийство Белы могло иметь личные мотивы. Сила и количество ударов говорят о сильной эмоциональной вовлечённости нападавших. Возможно, герцог стал жертвой мести, а не заговора. Но подтверждений этой версии пока нет.
|Преимущества
|Недостатки
|Первое подтверждённое генетическое установление личности средневекового монарха
|ДНК сохранена частично
|Возможность реконструкции насильственной смерти XIII века
|Ограниченные письменные источники
|Подтверждение родословной Рюриковичей
|Сложность повторного анализа из-за хрупкости материала
ДНК показала совпадение с потомками династий Арпадов и Рюриковичей, что исключает случайное совпадение.
Технологии анализа древней ДНК появились только в XXI веке и требуют высокой точности и стерильности.
Да, команда планирует 3D-реконструкцию лица по черепу, чтобы показать, как он выглядел при жизни.
Миф: средневековые захоронения невозможно идентифицировать.
Правда: современные методы ДНК позволяют с высокой точностью определить родство и личность.
Миф: останки нельзя хранить без разрушения.
Правда: при контролируемой влажности они сохраняются веками.
Миф: герцог погиб в дуэли.
Правда: следы ран показывают групповое нападение.
