В центре Чёрного моря царит пугающая пустота: место, куда не рискуют сунуться даже рыбы

Наука

Поверхность Чёрного моря кажется спокойной лишь на первый взгляд. Летние курорты заполняются людьми, прогулочные катера уходят вдоль береговой линии, рыбаки выходят на привычные промыслы. Но стоит взглянуть на карту движения судов — и возникает удивительная деталь: огромная центральная зона моря остаётся пустой. Это не связано с отсутствием интереса. Причины лежат глубже и формируют уникальные условия, которые делают этот участок непригодным для отдыха, рыбалки и даже для безопасного судоходства.

Мировой океан
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мировой океан

Система замкнутых течений

В средней части моря формируются огромные круговые водные массы. Вихри вращаются против часовой стрелки и занимают значительные площади. Некоторые достигают диаметра в десятки километров. Внутри таких структур возникают тягуны и вертикальные потоки, способные затягивать вглубь любое небольшое судно или пловца.

Даже в условиях полного штиля движение воды не прекращается. В XIX-XX веках известно множество случаев, когда корабли попадали в зону устойчивых круговоротов и теряли способность двигаться самостоятельно.

Глубина и непредсказуемость

Центр моря совпадает с наиболее глубокими участками. Этот район почти недоступен для исследований: погружения затруднены, а рельеф дна изучен частично. Место остаётся одним из наименее исследованных участков европейских морей. Многие объекты, ушедшие под воду в разные эпохи, лежат на таких глубинах, что их поиск не представляется возможным.

Два слоя воды: граница жизни

Структура моря необычна. Верхний слой содержит кислород и поддерживает обычную морскую экосистему. Ниже располагается гигантский объём воды, насыщенной сероводородом. Этот слой не перемешивается с верхним и фактически создаёт зону, где не может существовать большинство форм жизни. Рыба избегает эти участки, а глубоководные организмы не развиваются.

Такой химический состав формирует практически нежилую среду, что лишает центральные воды интереса для промысла.

Обходные маршруты

Из-за сложных условий морские пути прокладываются вдоль побережья. Пассажирский и грузовой транспорт избегает центральной зоны. Даже рыболовецкий флот предпочитает держаться подальше: отсутствие кислорода делает промысел бесполезным. Только военные корабли и подводные аппараты способны пересекать эту часть моря безопасно.

Сравнение условий в прибрежной зоне и центре Чёрного моря

Параметр Прибрежная зона Центральная зона
Глубина небольшая экстремальная
Течения умеренные вихревые и непредсказуемые
Кислород присутствует отсутствует ниже 100 м
Рыбные ресурсы стабильные отсутствуют
Судоходство активно минимально

Советы шаг за шагом: безопасное поведение в море

  1. Выбирать маршрут плавания у береговой линии.

  2. Избегать удалённых зон без поддержки береговой службы.

  3. Учитывать карту течений перед выходом на маломерном судне.

  4. Контролировать погодные условия и ветер.

  5. Не пересекать неизвестные участки без навигационных приборов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Выход в центр моря на небольшой лодке → попадание в вихревое течение → движение вдоль побережья.
  • Игнорирование глубинных особенностей → потеря управления и невозможность вернуться | использование проверенных маршрутов.
  • Попытка нырять в зоне апвеллингов → риск утягивания вниз → отказ от погружений в незнакомых участках.

А что если изучить центральную зону подробнее

Глубоководные аппараты способны получать данные, но работа осложняется химическим составом воды и давлением. Потенциально возможно обнаружение древних объектов, однако доступность этих слоёв ограничена технически и экономически.

Плюсы и минусы центральной зоны моря

Плюсы

  • уникальные природные процессы;
  • стабильная рельефная структура;
  • потенциальный объект научных исследований.

Минусы

  • отсутствие кислорода;
  • высокая опасность для судоходства;
  • непредсказуемые течения.

FAQ

Почему в центре моря нет рыбы?
Из-за сероводородного слоя, исключающего возможность жизни.

Можно ли плавать в этой зоне?
На поверхности — да, но течение может быть опасным.

Почему суда обходят центр?
Из-за вихревых потоков и отсутствия практической пользы.

Мифы и правда

  • Миф: центр Чёрного моря опаснее из-за мистики.
    Правда: причина в гидродинамике и химическом составе воды.
  • Миф: отсутствие судов говорит о глубокой запретной зоне.
    Правда: это просто непригодное место для транспорта и рыболовства.

3 интересных факта

  1. Чёрное море — крупнейший в мире бассейн с сероводородной глубиной.

  2. Граница слоёв почти не меняется спустя века.

  3. Некоторые вихревые структуры фиксируются ежегодно в одних и тех же районах.

Исторический контекст

  1. В древности моряки отмечали сложность плавания в центре Чёрного моря.

  2. Маршруты античных торговцев также обходили глубокие участки.

  3. Сероводородное насыщение сформировалось несколько тысячелетий назад и сохраняется до сих пор.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
