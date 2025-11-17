Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экспорт сельхозпродукции Белоруссии вырастет до $9,2 млрд — вице-премьер Шулейко
Зубная паста удаляет налёт с автомобильных фар
Фастфуд ускоряет развитие сосудистых заболеваний — врачи
Не передавайте коды из СМС при разблокировке номера — операторы
На кухне нельзя ставить ТВ напротив окна и рядом с плитой — дизайнеры
Популярность видео-тренировок среди россиянок зафиксировала LEVITA
Горечавка становится акцентом в ландшафтных садах
Агар-агар сделает холодец плотным без долгого охлаждения
Сочетание мини-юбки и сапог трендом сезона осени-2025 назвали стилисты

Под алтарём монастыря нашли шесть гробов: металл и смола будто удерживали не мёртвых, а тайну

Под церковью в Польше нашли захоронение с необычным слоем смолы — археологи
6:36
Наука

Иногда археология напоминает детектив: чтобы разгадать тайну, приходится буквально спуститься под землю. Так случилось в польском Казимеже-Бискупи, где команда исследователей проникла в запечатанную крипту под монастырём. То, что они увидели, стало одной из самых загадочных находок последних лет — шесть просмоленных гробов, разделённых металлическими прутьями и покрытых слоями ткани.

Катакомбы
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Hoekerd from Nunspeet, The Netherlands, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Катакомбы

Подземное открытие, к которому готовились годами

Чтобы попасть в склеп под церковью Святого Иоанна Крестителя и Пяти мучеников, археологам пришлось пройти путь, больше похожий на горное предприятие. Команда прорывала тоннель глубиной около семи метров под алтарём старинного храма. Работы заняли месяц и требовали ювелирной точности, ведь любое движение могло повредить структуру здания.

Когда исследователи наконец вошли в помещение, их ожидало нечто неожиданное: три ряда гробов, сложенных друг на друга. Некоторые из них были установлены на металлические опоры — редчайшая практика для подобных захоронений.

Загадка смолы и ткани

Особый интерес вызвала необычная прослойка, найденная на крышках и стенках гробов: сочетание смолы и ткани. Подобное сочетание ранее не фиксировалось в археологических материалах Центральной Европы.

"Подобный сэндвич из ткани и смолы никогда не встречался ни в одном исследовании, по крайней мере, в моих собственных", — отметила археолог Малгожата Група из Университета Николая Коперника в Торуни.

Учёные полагают, что ткань позволяла наносить дополнительные слои смолы, создавая герметичное покрытие. Вероятно, это делалось для сохранности тел, особенно если умершие были доставлены издалека. Смолу в Польше традиционно применяли для запечатывания гробов, но этот случай, по мнению специалистов, может оказаться первым примером сложной многоуровневой технологии.

Металлические прутья и многоэтажное захоронение

Три слоя гробов оказались установлены один над другим, причём верхние не касались нижних — их разделяли металлические прутья. Такое решение могло свидетельствовать о почтении к покойному, чьи останки лежали ниже.

"Это, должно быть, была значительная персона, раз другие гробы не ставили прямо на его", — пояснила Група.

В Польше подобная практика почти не встречается. Археологи предполагают, что это был представитель местной знати или важный духовный деятель ордена бернардинцев.

Сравнение особенностей найденного склепа

Элемент находки Что обнаружено Предполагаемое значение
Смоляная прослойка Смесь смолы и ткани Герметизация, защита от влаги
Металлические прутья Разделяли слои гробов Признак уважения, статус умершего
Многослойная укладка Три уровня захоронений Повторные погребения внутри склепа

Как проходило исследование

Работы велись под контролем специалистов по подземной инженерии. Стены и потолок укреплялись металлическими рамами, а вентиляцию обеспечивали временные шахты. После вскрытия помещения археологи начали поэтапное извлечение гробов, чтобы не нарушить структуру.

"Нам нужно аккуратно их извлечь. Два нижних не прикреплены к стенам, и мы должны понять, в каком они состоянии", — пояснила Група.

Только после транспортировки в лабораторию учёные смогут определить возраст погребённых, их социальный статус и время захоронения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: вскрывать гробницы без предварительного анализа состава воздуха.
    Последствие: риск повреждения находок и здоровья исследователей.
    Альтернатива: использовать систему пробоотбора и микровентиляции перед входом.

  • Ошибка: сразу извлекать артефакты.
    Последствие: утрата контекста расположения предметов.
    Альтернатива: проводить 3D-сканирование и фотограмметрию.

А что если смолу использовали не для герметизации

Некоторые исследователи выдвигают гипотезу, что смоляной слой мог иметь символическое значение — возможно, как элемент защиты души или знак особого обряда. В XVI-XVII веках смола считалась веществом, способным "сохранить тело для вечности".

Плюсы и минусы такой находки для науки

Плюсы Минусы
Редкий пример хорошо сохранившегося монастырского захоронения Сложность в определении точной датировки
Возможность изучить технологию обработки гробов Риск повреждения при извлечении
Новые данные о похоронных традициях Польши Высокая стоимость консервации

FAQ

Почему склеп оказался запечатанным

Вероятно, из-за статуса захороненных и особого погребального ритуала, исключавшего доступ посторонних.

Кто мог быть похоронен в крипте

По предварительным данным, это могли быть представители ордена бернардинцев или местной знати XVII века.

Когда результаты исследований станут известны

Первые данные ожидаются после лабораторного анализа тканей, смолы и костных останков — ориентировочно в начале следующего года.

Мифы и правда об археологических склепах

  • Миф: такие гробницы содержат сокровища.
    Правда: монастырские крипты чаще всего служили только местом захоронения духовенства.

  • Миф: смола применялась для украшения.
    Правда: её использовали как герметик и консервант.

  • Миф: металлические конструкции — современное вмешательство.
    Правда: прутья датируются XVII веком и были частью погребальной системы.

Интересные факты

  • Склеп под церковью был построен в период между 1513 и 1520 годами.
  • Первые археологические работы на объекте начались ещё в 2022 году.
  • В найденных помещениях также обнаружены женские платья и литургические одеяния, предположительно принадлежавшие монахиням.

Исторический контекст

  • В XVII веке подобные крипты служили местом упокоения духовенства и покровителей монастырей.
  • После раскопок планируется создание музейной экспозиции с сохранёнными артефактами и реконструкцией интерьера склепа.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ледяные аномалии моря Росса связаны с подледной структурой
Наука и техника
Ледяные аномалии моря Росса связаны с подледной структурой
Глубина каньона Ярлунг Цангпо достигает 6009 метров — геологи
Наука и техника
Глубина каньона Ярлунг Цангпо достигает 6009 метров — геологи
Новые пучковые гибриды огурцов показывают рекордную урожайность — агрономы
Садоводство, цветоводство
Новые пучковые гибриды огурцов показывают рекордную урожайность — агрономы
Популярное
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания

Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.

Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Огуречная революция 2026: новые пучковые гибриды обещают рекордные урожаи и меньше хлопот
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Кошка vs Мебель: как выиграть войну за 7 дней и сохранить интерьер как новый
Как вырастить много зелёного лука в обычном пакете: простой метод для быстрого результата
Тайны кошачьей души: эти 3 породы способны на безграничную преданность
Тайны кошачьей души: эти 3 породы способны на безграничную преданность
Последние материалы
Горечавка становится акцентом в ландшафтных садах
Популярность видео-тренировок среди россиянок зафиксировала LEVITA
Сочетание мини-юбки и сапог трендом сезона осени-2025 назвали стилисты
Агар-агар сделает холодец плотным без долгого охлаждения
Биологи зафиксировали группы приматов до 800 особей в парке Лопе в Габоне
Ксения Бородина устроила фотосессию с мужем в Париже
Зоопсихологи: одиночество кошки более 12 часов ведёт к проблемам поведения
Эти страны могут стать экономическими партнёрами России — "Вопросы экономики"
Учёные объяснили, как гены неандертальцев стали частью нас
Иридиевые свечи выдерживают более высокую температуру плавления
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.