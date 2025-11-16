Щит планеты даёт сбой: зафиксировано расширение дыры в магнитном поле Земли

Магнитное поле Земли ослабло на десять процентов за столетие — Петров

Магнитное поле Земли — это невидимый щит, который защищает всё живое от потоков космической радиации. Однако учёные фиксируют тревожную тенденцию: область, где этот щит особенно тонок — так называемая Южно-Атлантическая аномалия, — стремительно расширяется. Спутники вынуждены выключать оборудование при пролётах над этой зоной, а специалисты предупреждают, что процесс может иметь долгосрочные последствия.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Земля

Где находится "дыра" в магнитном поле

Аномальная зона тянется от Южной Америки через Атлантический океан до Африки. В этом регионе напряжённость магнитного поля Земли снижена примерно вдвое. Из-за этого радиационные пояса Ван Аллена, в которых накапливаются ионизированные частицы, приближаются к поверхности на опасно малую высоту — около 200 километров вместо обычных 600-700. Именно там космическая радиация достигает планеты почти напрямую.

"Магнитное поле Земли в последние столетия ослабевает. За этот период оно потеряло около десяти процентов своей силы", — рассказал руководитель отдела переменного магнитного поля Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Валерий Петров.

С момента открытия Южно-Атлантической аномалии в середине XX века учёные наблюдали за ней как за стабильным явлением. Однако новые данные говорят: границы этой зоны расширяются, а сама она постепенно смещается на восток.

Что показывают спутники

Исследователи из Технического университета Дании под руководством профессора Криса Финли проанализировали данные спутников миссии Swarm Европейского космического агентства. За одиннадцать лет наблюдений аномальная зона увеличилась более чем на пять миллионов квадратных километров и фактически разделилась на две части. Одна из них движется в сторону Африки.

"Магнитное поле Земли вообще очень странное. Мы видим активные процессы в земном ядре, которые меняют направление потоков и создают участки с обратной полярностью", — признаётся профессор Крис Финли.

Учёные предполагают, что ослабление магнитного поля связано с особенностями движения расплавленного железа во внешнем ядре Земли. Этот процесс напоминает динамо-машину: вращающиеся потоки жидкости создают электрические токи, формирующие магнитное поле. Если внутри ядра образуются зоны с обратным направлением вращения, они могут ослаблять общее поле и провоцировать локальные аномалии.

Что будет, если аномалия продолжит расти

Некоторые специалисты не исключают, что происходящее — часть естественного цикла "переполюсовки" Земли, когда северный и южный магнитные полюса меняются местами. Такое уже происходило в геологическом прошлом, но процесс растягивается на тысячи лет. Пока он идёт, магнитное поле ослабевает почти до нуля.

"В ближайшие столетия это не приведёт к глобальным катастрофам. Человечество приспособится к ослаблению магнитного поля", — уверен Валерий Петров.

Схожего мнения придерживается палеомагнитолог Роберт Коу из Калифорнийского университета в Санта-Крузе. По его словам, периоды ослабления поля не редкость, но полное исчезновение происходит крайне редко. Скорее всего, текущее состояние временное.

Почему это может быть опасно

Для человека сейчас угрозы нет: радиация по-прежнему удерживается поясами Ван Аллена. Но технологии — особенно спутниковые — страдают уже сейчас.

Спутники и телескопы.

Аппараты, проходящие над Южной Атлантикой, вынуждены отключать часть систем, чтобы не получить радиационные сбои. Телескоп Хаббл автоматически "глохнет" при пролёте над этой областью, а орбита Международной космической станции скорректирована так, чтобы избегать опасной зоны.

Ионизированные частицы могут повреждать микросхемы, вызывать ошибки в вычислениях и даже поломку оборудования. При нынешнем уровне зависимости от электроники подобные явления уже представляют риск для связи и навигации.

Ослабление магнитного поля влияет на ионосферу, что может нарушать передачу сигналов и приводить к сбоям в системах GPS и авиационной связи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать ослабление магнитного поля.

Последствие: неготовность спутниковых систем к воздействию радиации.

Альтернатива: разработка устойчивой электроники и обновление орбитальных маршрутов.

Ошибка: считать, что переполюсовка приведёт к гибели человечества.

Последствие: излишняя паника и дезинформация.

Альтернатива: наблюдение и изучение процесса, адаптация технологий под новые условия.

Ошибка: недооценивать влияние магнитного поля на климат и связь.

Последствие: нарушения в метеонаблюдениях и навигации.

Альтернатива: усиление мониторинга магнитосферы и прогнозирование активных зон.

Плюсы и минусы ослабления магнитного поля

Плюсы Минусы Расширяет понимание внутренней структуры Земли Повышает радиационную нагрузку на спутники Помогает изучить процессы в земном ядре Угрожает электронным системам на орбите Способствует развитию технологий защиты Может повлиять на стабильность навигации и связи

FAQ

Что такое Южно-Атлантическая аномалия?

Это зона ослабленного магнитного поля над Атлантическим океаном, где радиационные пояса подходят ближе всего к поверхности Земли.

Можно ли почувствовать ослабление магнитного поля на себе?

Нет. Для человека оно неощутимо, но электроника фиксирует изменения.

Может ли Земля остаться без защиты от радиации?

Полное исчезновение поля маловероятно. Даже во время "переполюсовки" часть магнитного щита сохраняется.

Мифы и правда

Миф: дыра в магнитном поле уничтожит Землю.

Правда: поле ослабевает неравномерно, но планета не останется без защиты.

Миф: ослабление поля вызовет вспышку радиации на поверхности.

Правда: радиационные пояса по-прежнему задерживают опасные частицы на безопасной высоте.

Миф: переполюсовка уже началась.

Правда: пока нет подтверждений, что процесс активен — наблюдается лишь временное снижение напряжённости.

Три научных факта

Южно-Атлантическая аномалия ежегодно расширяется примерно на 100-150 тысяч квадратных километров. Магнитное поле Земли формируется благодаря движению расплавленного железа во внешнем ядре. Последняя переполюсовка произошла более 700 тысяч лет назад.

Магнитное поле Земли открыли ещё в XVI веке, а его глобальную модель разработали во времена первых кругосветных плаваний. В середине XX века, после запуска спутников, стало ясно: защита планеты неоднородна. Именно тогда и обнаружили Южно-Атлантическую аномалию. С тех пор человечество научилось не только фиксировать эти изменения, но и учитывать их при проектировании космических аппаратов. Сегодня эта зона остаётся главным полигоном для изучения взаимодействия ядра Земли и космоса.