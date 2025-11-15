Атмосфера трещит по швам: выбросы CO₂ взлетают и сдвигают мир к опасной границе — Земля задыхается

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Выбросы CO₂ в мире достигли рекорда в 2025 году — данные Global Carbon Budget
7:02
Наука

Глобальные выбросы CO₂, которые человечество так долго пытается сократить, в 2025 году снова достигли исторического максимума. Мир наращивает "зелёные" мощности, закрывает угольные станции, переходит на электромобили, развивает солнечную энергетику и энергоэффективные бытовые приборы, но этих усилий пока недостаточно, чтобы остановить общий рост потребления энергии. Поэтому концентрация углекислого газа в атмосфере продолжает медленно, но уверенно двигаться вверх, усиливая последствия климатических изменений.

Выбросы углекислого газа
Фото: Designed by Freepik by jplenio1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Выбросы углекислого газа

Мир не успевает охлаждаться

По данным глобального углеродного бюджета, выбросы CO₂ от сжигания ископаемого топлива в 2025 году составляют 38,1 млрд тонн — больше, чем годом ранее, и это снова рекорд. Растущему потреблению энергии противостоит лишь частичное замещение нефти и угля возобновляемыми источниками.

Тем временем климатические процессы ускоряются: тают ледники, увеличивается частота засух, а природные поглотители углерода — леса и океаны — постепенно теряют способность "удерживать" CO₂.

В ряде стран выбросы действительно снижаются, но глобального перелома пока нет. Учёные подчёркивают, что оставшийся углеродный бюджет стремительно уменьшается, а температура Земли продолжает расти.

Что говорят исследователи

"Поскольку выбросы CO2 продолжают расти, вероятность того, что глобальное потепление не превысит 1,5 °C, снижается", — заявил профессор Пьер Фридлингштейн.

Учёные отмечают, что при нынешнем уровне выбросов допустимый объём CO₂, который ещё можно выпустить в атмосферу без превышения потепления на 1,5 °C, закончится примерно за четыре года.

Особую тревогу вызывает то, что некоторые тропические экосистемы — прежде мощные углеродные поглотители — всё чаще становятся источниками выбросов из-за вырубок и повышения температуры.

Сравнение динамики выбросов по регионам

Регион Тенденция 2025 года Причины
Китай +0,4% Рост ВИЭ, умеренный рост потребления энергии
Индия +1,4% Более ранний сезон дождей, рост ВИЭ
США +1,9% Холодная зима, восстановление промышленности
ЕС +0,4% Сезонные факторы, энергопереход продолжается
Япония -2,2% Продолжение долгосрочного снижения
Остальной мир +1,1% Рост населения и экономики

Советы: что может сделать каждый

  1. Использовать энергосберегающую технику класса A или выше.
  2. Устанавливать "умные" термостаты для отопления и кондиционеров.
  3. Перейти на светодиодные лампы и датчики движения.
  4. Выбирать электромобиль или гибрид, если требуется обновление транспорта.
  5. Уменьшить потребление одноразового пластика и товаров с высокой углеродной нагрузкой.
  6. Покупать продукты местного производства — это снижает транспортные выбросы.

Каждое действие минимально, но суммарно формирует заметный эффект.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Покупка старой неэффективной техники → рост расхода энергии → выбор энергоэффективных моделей A+++ или "умных" бытовых приборов.
    Использование автомобиля на короткие дистанции → повышенные выбросы → замена поездки на велосипед, электросамокат или пеший маршрут.
    Чрезмерное отопление зимой → увеличение расхода газа → установка программируемого терморегулятора.

А что если

Если мир резко сократит использование ископаемого топлива? Тогда углеродный бюджет "растянется" на большее количество лет, а природные поглотители смогут восстановить способность удерживать CO₂. Это также замедлит таяние ледников и снизит вероятность экстремальных климатических явлений, влияющих на урожай, страховки, питание и инфраструктуру.

Плюсы и минусы разных вариантов сокращения выбросов

Решение Плюсы Минусы
Электромобили меньше выбросов, экономия на топливе дорогие батареи, нужна инфраструктура
Солнечные панели автономность, снижение счета за электричество зависимость от региона и погоды
Тепловые насосы высокоэффективное отопление высокая цена установки
ВИЭ на уровне страны снижение углеродного следа необходимость крупных инвестиций

FAQ

Как выбрать технику с низким углеродным следом?

Ориентироваться на маркировку энергоэффективности, показатели шума, наличие "умных" режимов и автоматических датчиков.

Сколько стоит установка солнечных панелей?

Цена зависит от региона, мощности и качества инвертора. В среднем комплект для дома стоит как бытовое оборудование класса премиум.

Что лучше: электромобиль или гибрид?

Для ежедневных городских поездок — электромобиль. Для дальних маршрутов и районов с малым количеством зарядных станций — гибрид.

Мифы и правда

  • Миф: личные действия ничего не меняют.
    Правда: совокупное снижение спроса на ископаемое топливо формирует тренд на рынке.
  • Миф: электромобили вреднее из-за батарей.
    Правда: полный жизненный цикл электромобиля обычно чище бензинового.
  • Миф: климатические изменения — естественный процесс.
    Правда: доля антропогенных выбросов в росте CO₂ доказана исследованиями.

Три интересных факта

  1. За 60 лет способность мирового океана поглощать CO₂ снизилась из-за его постепительного нагревания.

  2. Международная авиация в 2025 году впервые превысила уровень выбросов, существовавший до пандемии.

  3. Около половины выбросов от вырубки лесов компенсируется новыми лесопосадками.

Несмотря на масштабные усилия по развитию возобновляемых источников энергии, улучшению энергоэффективности и снижению зависимости от ископаемого топлива, мир в 2025 году снова фиксирует рекордные выбросы CO₂. Углеродный бюджет стремительно уменьшается, природные экосистемы теряют способность поглощать углекислый газ, а климатические последствия становятся всё заметнее.

Главный вывод очевиден: без ускоренного перехода к низкоуглеродным технологиям, строгой климатической политики и личного участия людей — от выбора бытовой техники до способа передвижения — переломить ситуацию будет невозможно.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
