Турбулентность сдаётся? ИИ ищет взрывы в уравнениях, которые не могли решить десятилетия

ИИ Google находит ответы там, где бессильны классические уравнения

Наука

Идея использовать искусственный интеллект для решения старых задач физики звучит как научная фантастика, но именно так сейчас развиваются исследования в гидродинамике. Уже больше века учёные пытаются описать хаотическое движение жидкостей и газов — от завихрений воздуха вокруг крыла самолёта до турбулентности.

Искусственный интеллект

Лаборатория Google DeepMind предложила новый путь: встроить сами уравнения физики внутрь ИИ-моделей и позволить алгоритмам искать решения с точностью, ранее недостижимой для численных методов.

Как ИИ помогает разбираться с турбулентностью

Турбулентные потоки — одна из самых сложных тем в физике. Уравнения, которыми их описывают, часто приводят к сингулярностям: математическим "взрывам", когда величины вроде давления или скорости становятся бесконечными. На практике это означает, что модель перестаёт что-либо адекватно предсказывать, а инженерам приходится делать упрощающие допущения — например, считать вязкость постоянной и игнорировать резкие изменения параметров.

Команда Демиса Хассабиса в Google DeepMind создала специальные ИИ-модели, в которые структура гидродинамических уравнений вшита напрямую. Вместо того чтобы заменять физику "чёрным ящиком", алгоритмы опираются на реальные уравнения и оптимизируют решения шаг за шагом. Это позволило обнаружить новые семейства нестабильных сингулярностей сразу в трёх разных уравнениях гидродинамики и довести точность до уровня, подходящего для строгой математической проверки.

Сравнение: классические методы против ИИ-подхода

Подход Классическая численная гидродинамика ИИ-модели Google DeepMind Работа с уравнениями Решение приближёнными методами, жёсткие допущения Структура уравнений встроена в модель Проблема сингулярностей Часто "ломают" расчёты ИИ помогает находить и классифицировать нестабильные решения Точность Ограничена шагом сетки и ресурсами Стремится к машинной точности Роль человека Ручной подбор моделей и допущений Человек формулирует постановку, ИИ ищет новые решения Области применения Аэродинамика, трубы, базовые симуляции Сложные турбулентные режимы, матфизика, теоретические задачи

Как это объясняет студентка-инженер

Нора Вулли подчёркивает практическое значение этих открытий.

Она обращает внимание, что многие инженерные и численные программы закладывают в расчёты идеализированные предпосылки, словно уравнения работают одинаково хорошо для любых значений параметров:

С появлением новых данных о нестабильных сингулярностях становится понятнее, где именно классические уравнения начинают "обманывать" инженеров и в каких диапазонах на их предсказания уже нельзя полагаться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: считать уравнения гидродинамики абсолютно точными в любых режимах.

Последствие: неверные прогнозы поведения потока, риск аварийных режимов в реальных установках.

Альтернатива: учитывать наличие нестабильных сингулярностей и проверять расчёты в "подозрительных" диапазонах.

• Ошибка: воспринимать ИИ как замену физики.

Последствие: "чёрный ящик" выдаёт красивые числа, но их физический смысл неочевиден.

Альтернатива: использовать ИИ как инструмент поиска и проверки решений внутри физических уравнений.

• Ошибка: игнорировать новые результаты, полагаясь на устоявшиеся учебники.

Последствие: устаревшие модели сопротивления, турбулентности и потерь энергии в сложных системах.

Альтернатива: обновлять инженерные методики с учётом современных исследований вроде работы Google DeepMind.

А что если…

А что если подобных нестабильных сингулярностей в фундаментальных уравнениях физики гораздо больше, и ИИ станет основным инструментом их поиска?

Тогда математическая физика частично превратится в сотрудничество человека и алгоритмов: ИИ будет выдвигать кандидатов на решения, а учёные — проверять их строго доказательно.



А что если через несколько лет такие модели встроят прямо в инженерные пакеты для расчёта аэродинамики самолётов, турбин и трубопроводов?

Тогда проектирование крыльев, корпусов судов и даже протезов кровеносных сосудов сможет опираться на более тонкое понимание турбулентности и переходных режимов, а не на грубые приближения.

Плюсы и минусы использования ИИ в гидродинамике

Плюсы Минусы Помогает находить сложные решения уравнений Требует больших вычислительных ресурсов Открывает новые классы сингулярностей Риск неверной интерпретации результатов Уточняет области применимости моделей Зависимость от качества обучающих данных Сокращает время поиска нетривиальных режимов Не заменяет строгих математических доказательств

FAQ

Зачем вообще искать нестабильные сингулярности?

Они показывают, где привычные уравнения перестают работать, и помогают понять границы применимости моделей в реальной технике.

Это поможет сделать полёты самолётов безопаснее и комфортнее?

Напрямую — не завтра, но понимание турбулентности и сопротивления воздуха может улучшить аэродинамику и расход топлива, а также помочь сгладить наиболее жёсткие режимы полёта.

Может ли ИИ сам "вывести" новые законы физики?

Пока он скорее помогает находить решения уже известных уравнений и предлагать гипотезы. Формулировать и доказывать новые законы по-прежнему задача людей-физиков и математиков.

Мифы и правда

• Миф: ИИ полностью заменит математиков и физиков.

Правда: ИИ упрощает поиск сложных решений, но осмысление и доказательства остаются за людьми.

• Миф: если расчёт делает ИИ, он всегда точнее.

Правда: модель может наследовать ошибки данных и упрощений, поэтому нужна независимая проверка.

• Миф: турбулентность — чистый хаос, который невозможно описать.

Правда: она крайне сложна, но новые методы позволяют лучше понимать её структуру и границы применимости уравнений.

Три интересных факта

Проблема описания турбулентности — одна из великих нерешённых задач, связанных с уравнениями Навье-Стокса. Нестабильные сингулярности могут существовать очень короткое время, но сильно влиять на итоговое поведение потока. Встраивание физических уравнений внутрь нейросетей — один из главных трендов развития так называемого "физически информированного ИИ".

Исторический контекст

Более ста лет физики и математики пытаются строго описать движение жидкостей и газов, а многие инженерные решения до сих пор основаны на эмпирических формулах и экспериментальных графиках.

С появлением мощных вычислительных кластеров возникла CFD — численное моделирование потоков, но даже оно сталкивается с ограничениями при экстремальных режимах. Появление лабораторий вроде Google DeepMind и интерес таких руководителей, как Демис Хассабис, к фундаментальной физике делает ИИ не только коммерческим инструментом, но и полноценным участником научного поиска.

Новые результаты по нестабильным сингулярностям — один из первых примеров того, как искусственный интеллект помогает сдвинуть с места задачи, которые казались неподъёмными десятилетиями.