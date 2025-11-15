Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото

Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich

Современный мир производит всё больше техники — а вместе с ней стремительно растут и электронные отходы. Большая часть старых устройств отправляется в мусор, хотя внутри них скрыты настоящие сокровища. Исследователи из ETH Zurich показали: даже привычные бытовые платы содержат 22-каратное золото, которое можно извлечь без токсичных реагентов. Такой подход меняет представление об утилизации электроники и открывает путь к по-настоящему экологичному и экономичному циклу переработки.

Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слиток золота

Электронные отходы

Каждый год в мире появляется почти 60 миллионов тонн электронного лома — смартфоны, ноутбуки, старые аккумуляторы, гаджеты, детали от бытовой техники. Внутри всего этого содержатся драгоценные металлы: золото, серебро, платина. Но классическая добыча и переработка часто связана с цианидом, кислотами и высокими выбросами. Поэтому разработка неопасных технологий — важнейший шаг к устойчивому производству.

Исследовательская группа ETH Zurich представила метод, который позволяет получать чистое золото из электронных отходов при минимальной нагрузке на природу. Полностью без химикатов процесс не обходится, но отказ от цианида делает его безопаснее и доступнее для внедрения.

Новая технология

Главная инновация — особый полимер, в составе которого используется сера. Она избирательно связывается с расплавленным золотом. После обработки и нагревания золото отделяется в виде чистого металла, а сам полимер можно использовать повторно.

Этот подход даёт сразу несколько преимуществ: уменьшает вредные выбросы, снижает количество токсичных отходов и делает переработку доступной для небольших предприятий, работающих с электронным ломом.

"Новая процедура позволяет извлекать электронные отходы из золота чистотой более 99%, при этом избегать использования вредных для окружающей среды химических веществ", — заявили в исследовательской группе ETH Zurich.

Метод ETH Zurich

По сути, разработка превращает переработку электроники в экологичную добычу золота. И если раньше извлечение металлов было дорого, опасно и трудоёмко, то теперь этот процесс можно сделать проще и безопаснее. Такой прорыв может изменить работу предприятий, которые занимаются переработкой печатных плат, старых телефонов и других отходов, сообщает Kiskegyed.

Сравнение методов переработки золота

Параметр Классические химические методы Экологичный метод ETH Zurich Используемые реагенты Цианиды, кислоты Полимер на основе серы Опасность Высокая, вредные выбросы Минимальная токсичность Чистота металла 95–99% >99% (22 карата) Возможность повторного использования материалов Ограничена Полимер перерабатывается Подходит для малых предприятий Практически нет Да

Как самостоятельно сократить электронные отходы: советы

Используйте сервисы по приёму техники: многие магазины принимают старые смартфоны и планшеты с выкупом. Устанавливайте новые аккумуляторы, вместо того чтобы выбрасывать устройство. Продлевайте срок службы техники: защитные стёкла, чехлы, регулярная чистка корпуса. Сдавайте сломанные гаджеты в сертифицированные пункты переработки. Храните старые батарейки и схемы отдельно от бытового мусора — услуги по приёму есть практически в любом супермаркете.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбрасывать старые телефоны в обычное ведро.

Последствие: токсичные элементы попадают в почву.

Альтернатива: использовать переработку в магазинах электроники. Ошибка: хранить дома сломанные ноутбуки «про запас».

Последствие: металл постепенно окисляется, ценные материалы теряются.

Альтернатива: обращаться в сервисы, которые выкупают элементы на запчасти. Ошибка: разбирать устройства самостоятельно.

Последствие: риск порезов, ожогов, попадания химикатов.

Альтернатива: сдавать в специализированные мастерские.

Новая форма добычи золота

Если технология ETH Zurich получит широкое распространение, переработка электронных отходов может стать не менее важной отраслью, чем традиционные рудники. Электроника — это своеобразные «мини-шахты», в которых металлы уже находятся в концентрированной форме. В будущем добыча золота вполне может переместиться с карьеров в перерабатывающие центры.

FAQ

Сколько золота содержится в обычном смартфоне?

В среднем — от 30 до 70 мг. Небольшая цифра, но в масштабах миллионов устройств это десятки тонн металла.

Как выбрать сервис для переработки техники?

Ориентируйтесь на сертификаты, наличие партнёрских программ с производителями и прозрачные условия приёма.

Что выгоднее: продать телефон на запчасти или сдать на переработку?

Редкие модели и устройства Apple чаще выгоднее продавать на запчасти. Массовые смартфоны проще утилизировать.

Сколько стоит переработка электронных отходов?

В большинстве крупных сетей приём телефонов бесплатный, а некоторые магазины предоставляют скидки за сдачу старой техники.

Мифы и правда

Миф: переработка электроники почти не даёт ценных материалов.

Правда: в одной тонне смартфонов золота больше, чем в тоннe золотой руды. Миф: экологичные методы слишком затратны.

Правда: отказ от цианида снижает расходы на утилизацию отходов. Миф: техника должна быть полностью рабочей для переработки.

Правда: важны только внутренние элементы, состояние устройства роли не играет.

Новый метод, созданный учёными ETH Zurich, показывает: электронные отходы могут быть не обузой, а ценным сырьём. Извлекая 22-каратное золото без токсичных реагентов, технология делает переработку безопаснее, экономичнее и экологичнее. Если такие решения получат широкое распространение, привычный подход к обращению с гаджетами изменится — старые устройства перестанут быть мусором и станут источником востребованных материалов.