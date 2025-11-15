Сенсация на ночном небе: легендарные Плеяды — только вершина огромной звёздной структуры

Комплекс Плеяд растянут на тысячи световых лет — вывод исследования

Плеяды — одно из самых узнаваемых звёздных скоплений на ночном небе. В разные эпохи их называли "семью", "рой семи сестёр", навигаторы сверяли по ним путь, а астрономы считали эталоном для измерения расстояний и возраста звёзд. Долгое время считалось, что эта группа представляет собой небольшое и хорошо изученное скопление. Но новое исследование американских учёных заставило взглянуть на Плеяды совершенно иначе.

Работа специалистов из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле показала: знаменитое скопление — это всего лишь яркая сердцевина гигантской звёздной структуры протяжённостью почти 2000 световых лет. Эта огромная семья звёзд растянулась по небу настолько сильно, что долгое время оставалась скрытой.

Что скрыто за Плеядами

Команда исследователей объединила данные нескольких крупных космических проектов, включая телескопы NASA и ESA, а также наземные спектроскопические наблюдения. Благодаря этому удалось составить карту "Большого комплекса Плеяд" — именно так авторы назвали систему, частью которой оказалось классическое скопление.

Главная догадка, что у Плеяд могут быть "родственники", основана на природе рождения звёзд. Молодые светила формируются в плотных облаках газа, где за короткое время рождаются целые группы. Первые миллионы лет они держатся рядом, но постепенно рассыпаются, теряя чёткие границы и скрывая своё происхождение.

Чтобы объединить звёзды в семейные группы спустя сотни миллионов лет, астрономам нужен "космический хронометр" — подсказка, по которой можно определить возраст. И такая подсказка существует: вращение.

Как вращение помогает восстановить родственные связи

Звёзды вращаются неравномерно: молодые — быстрее, старые — медленнее. Эту закономерность можно использовать как индикатор возраста, особенно для звёзд, похожих на Солнце.

Спутник NASA TESS, в основном предназначенный для поиска экзопланет, регистрирует регулярные изменения яркости, вызванные прохождением звёздных пятен через поле зрения. Это позволяет вычислить скорость вращения.

Если объединить эти данные с измерениями движения от Gaia и химическими "подписями" SDSS, можно выявить группы звёзд, которые:

имеют одинаковую скорость вращения → значит, одного возраста;

движутся в одном направлении → значит, когда-то были связаны;

обладают схожим химическим составом → значит, родились в одном облаке.

Именно такую тройную проверку и провела команда.

"Пазл" из трёх телескопов

Сопервший автор работы, доктор Люк Боума, объясняет, что каждая миссия добавила свой ключевой кусочек:

TESS дал точные периоды вращения;

Gaia — карту движения и положения;

SDSS — химический состав звёзд.

Все три параметра указали на общее происхождение множества светил, которые раньше считались независимыми.

Исследование показало, что классические Плеяды находятся в центре огромной структуры протяжённостью около 1950 световых лет.

"Сами по себе данные каждой миссии были недостаточны, чтобы полностью раскрыть структуру”, - сказал Боум.

Таблица "Как объединяли звёзды в Большие Плеяды"

Источник данных Что измерял Зачем нужно Gaia движение, расстояние определение траекторий и группового движения TESS скорость вращения возраст звёзд SDSS химический состав подтверждение общего происхождения

Почему звёзды разлетаются

После рождения звёзды находятся достаточно близко, но со временем гравитация ослабевает, а движение по галактическим орбитам начинает растягивать группу. Пережив десятки миллионов лет, бывшие "соседи" могут оказаться в сотнях световых лет друг от друга.

Именно так и случилось с родителями Плеяд: звёздный комплекс "расплылся", перестав быть очевидной структурой.

Что даёт открытие

Пересмотр представлений о Плеядах меняет и понимание их эволюции, и контекст, в котором они возникли. Теперь можно более точно оценивать условия, в которых скопление образовалось, и процессы, которые разнесли звёзды по Галактике.

Технология "вращение — кинематика — химия" открывает возможность восстановить множество других "утраченных" звёздных семей. Астрономы рассчитывают использовать этот метод для исследования сотен тысяч звёзд по всей Млечной Пути.

"Со времён античности Плеяды играли ключевую роль в наблюдениях людей за звёздами. Эта работа — большой шаг к пониманию того, как изменились Плеяды с момента своего рождения сто миллионов лет назад", — сказал доктор Боума.

Советы шаг за шагом: как изучают рассеянные структуры

Собирают данные о движении звёзд — траектории позволяют выявить схожие орбиты. Измеряют период вращения — это индикатор возраста. Проводят спектроскопию — химический "отпечаток" укажет на общее происхождение. Сопоставляют наборы данных — пересечения дают реальную группу. Строят трёхмерные карты — чтобы оценить размеры и форму комплекса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Полагаться только на геометрию → структура кажется маленькой → использовать вращение как возрастной маркер.

Определять группы только по химии → звёзды могут быть похожи, но не связаны → добавлять данные кинематики.

Исследовать одно скопление изолированно → потеря контекста → расширять "пригород" скопления на сотни световых лет.

А что если…

Подобных комплексов много? Да, учёные считают, что подобные "рассеянные семьи" могут скрываться по всей галактике.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы Позволяет выявлять огромные звёздные комплексы Требует данных сразу из нескольких миссий Даёт точный возраст звёзд Ограничен звёздами солнечного типа Объединяет движение, химию и вращение Зависит от качества спектров Помогает восстанавливать родственные связи Массивные звёзды изучить сложнее

FAQ

Почему именно Плеяды?

Они хорошо изучены и являются идеальным эталоном для проверки метода.

Все ли звёзды в комплексе родились вместе?

Почти все. Исследования подтверждают общее происхождение большинства участников.

Можно ли увидеть комплекс невооружённым глазом?

Нет, он слишком растянут — мы видим только яркое ядро.

Какой возраст у комплекса?

Около 100 млн лет.

Мифы и правда

Миф: Плеяды — это семь звёзд.

Правда: в скоплении сотни звёзд, а теперь известно, что оно часть гигантской структуры.

Миф: звёздные семьи невозможно восстановить.

Правда: современные данные позволяют делать это с высокой точностью.

Миф: Плеяды уникальны.

Правда: похожие комплексы могут быть повсюду, просто их трудно заметить.

Три интересных факта

Плеяды упоминаются в шумерских клинописных текстах как ориентир на небе. Там зарегистрировано несколько белых карликов — следы древних звёзд. В инфракрасном диапазоне вокруг Плеяд заметны остатки межзвёздной пыли.

Исторический контекст

Идея объединять звёзды по общей химии появилась ещё в начале 2000-х. Миссии Gaia и TESS добавили новые инструменты — высокоточную кинематику и "звёздные часы". Теперь, с учётом спектроскопии SDSS, астрономы получили возможность восстанавливать утраченные связи между звёздами, которые когда-то родились вместе, но давно разлетелись по Галактике.