Цифровой шпион в вашем доме — будьте начеку: вся правда об умных колонках

Идея "умного дома" давно перестала быть фантастикой: умные колонки, голосовые ассистенты, подключённые к Wi-Fi телевизоры и даже чайники стали обычным делом. Но вместе с удобством растёт и тревога: не слишком ли много эти устройства знают о нас?
Комментарий киберэксперта о том, что умные колонки фактически "подслушивают" всё вокруг, вновь напомнил: любая техника с микрофоном — это одновременно и сервис, и потенциальный источник утечки данных.
Умная колонка постоянно ждёт "ключевую фразу" — имя голосового ассистента. Для этого микрофоны фактически всегда включены. По словам экспертов, производители собирают и логируют то, что звучит рядом с устройством, а затем отправляют эти данные в автоматизированные системы для анализа и улучшения распознавания речи. Именно об этом предупреждает киберэксперт Дмитрий Борщук.
Формально компании заявляют, что записи обрабатываются автоматически и сотрудники не имеют прямого доступа к содержимому. Однако сам факт постоянного сбора звука многим кажется тревожным, особенно если рядом с колонкой обсуждают рабочие вопросы, финансы или личную жизнь.
Роскачество уже рекомендовало не обсуждать чувствительные темы возле таких устройств и напомнило: стопроцентную приватность даёт только полное отключение гаджета, сообщает "Постньюс".
Проверьте настройки приватности. Зайдите в приложение колонki и отключите сохранение истории голосовых запросов, если это возможно. Многие производители позволяют удалять записи или запрещать их хранение.
Используйте физическое управление. Если на корпусе есть кнопка отключения микрофона — пользуйтесь ей, когда обсуждаете финансы, работу, здоровье или другие чувствительные темы.
Оптимизируйте роутер и сеть. Создайте отдельную Wi-Fi-гостевую сеть для умных устройств: это снизит риск, что при взломе колонки злоумышленник доберётся до ноутбука или смартфона.
Подумайте о локации. Не ставьте колонку в кабинет, где обсуждаются рабочие секреты, или рядом с местом, где вы часто говорите по телефону о банковских операциях. Для музыки и будильников достаточно спальни или гостиной.
Обновляйте прошивку. Регулярные обновления для умной колонки, роутера и устройства "умного дома" закрывают уязвимости и улучшат защиту. Не игнорируйте уведомления об апдейтах.
Используйте дополнительные инструменты безопасности. Для смартфона и ноутбука установите антивирус, включите шифрование и, при необходимости, VPN-сервис — так вы снизите риски перехвата трафика между колонкой и серверами.
Если сомневаетесь — отключайте. Самый надёжный способ не быть записанным — выдернуть колонку из розетки или полностью выключить микрофон.
• Ошибка: оставлять умную колонку постоянно включённой в рабочем кабинете.
Последствие: обсуждения проектов, контрактов и конфиденциальных задач могут частично логироваться и уходить в облако.
Альтернатива: перенести колонку в гостиную, а для работы использовать обычную аудиосистему без микрофона.
• Ошибка: подключать все устройства к одному домашнему роутеру без настроек безопасности.
Последствие: при взломе одного гаджета злоумышленник получит доступ и к смартфону, и к ноутбуку.
Альтернатива: настроить отдельную сеть для устройств "умного дома", включить сложный пароль и шифрование WPA2/WPA3.
• Ошибка: считать, что голосовой помощник на смартфоне безопаснее колонки и не ограничивать его.
Последствие: смартфон с постоянной активацией ассистента может собирать не меньше голосовых данных.
Альтернатива: отключить "прослушку" по фразе-активатору, запускать ассистента вручную и пересмотреть разрешения приложений.
А что если представить дом, в котором все устройства — колонка, телевизор, игровые приставки, кондиционер — "слушают" и анализируют речь?
С одной стороны, это удобно: голосом включается свет, запускается плейлист, открываются шторы, а голосовой ассистент подбирает фильм под настроение. С другой — чем больше микрофонов, тем сложнее контролировать, какие именно фразы уходят в облако, кто имеет доступ к логам и как долго они хранятся.
Если производители начнут вводить по-настоящему прозрачные настройки приватности с понятными переключателями "что именно мы отправляем на сервер", отношение пользователей к умным колонкам может измениться в лучшую сторону. Но если доверие будет подрыватьcя новостями о сливе записей, часть людей выберет более "немые" устройства или локальные системы без постоянного подключения к облаку.
|Плюсы
|Минусы
|Удобное голосовое управление домом, музыкой, техникой
|Постоянно активный микрофон и риск записи лишней информации
|Возможность интеграции с другими устройствами "умного дома"
|Логирование команд и разговоров для обучения моделей
|Экономия времени: напоминания, таймеры, быстрый поиск
|Непрозрачные политики хранения и обработки голосовых данных
|Можно отключить микрофон или питание
|Пользователи часто забывают про настройки безопасности
Опасно ли держать умную колонку дома?
Опасность не абсолютна, но риски есть. Главное — понимать, что микрофон активен, и ограничивать устройство там, где обсуждается конфиденциальная информация.
Правда ли, что записи слушают сотрудники компаний?
По словам экспертов, в большинстве случаев обработка голосовых данных автоматизирована, а прямой доступ сотрудников ограничен. Однако логи всё равно существуют, и это надо учитывать.
Как свести риски к минимуму, не отказываясь от колонки?
Перенесите её в нейтральную комнату, отключите лишние разрешения, используйте отдельную сеть через роутер и периодически чистите историю запросов в приложении.
Миф: умная колонка постоянно записывает и хранит все разговоры целиком.
Правда: чаще всего фиксируются короткие фрагменты звука вокруг активации и команды, но для пользователя это всё равно выглядит как вмешательство в приватность.
Миф: если колонка "умная", она точно защищена от взлома.
Правда: любое устройство в сети можно атаковать, если не обновлять прошивку и не защищать роутер.
Миф: отключение истории голосовых команд полностью блокирует сбор данных.
Правда: часть информации может по-прежнему использоваться в обезличенном виде для улучшения сервисов.
Многие умные колонки имеют физический индикатор (кольцо или светодиод), показывающий, когда звук отправляется на сервер, но пользователи часто перестают обращать на него внимание.
В настройках некоторых голосовых ассистентов можно запретить использование своих записей для обучения моделей, но эта опция обычно спрятана глубоко в меню.
Всё больше производителей добавляют режимы "локальной обработки", когда часть команд выполняется прямо на устройстве, без отправки в облако, чтобы повысить доверие пользователей.
Маленький секрет поможет вашему холодильнику работать эффективнее и экономить электроэнергию.