Цифровой шпион в вашем доме — будьте начеку: вся правда об умных колонках

Умные колонки используют ваши данные — киберэксперт Борщук

7:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Идея "умного дома" давно перестала быть фантастикой: умные колонки, голосовые ассистенты, подключённые к Wi-Fi телевизоры и даже чайники стали обычным делом. Но вместе с удобством растёт и тревога: не слишком ли много эти устройства знают о нас?

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Умная колонка

Комментарий киберэксперта о том, что умные колонки фактически "подслушивают" всё вокруг, вновь напомнил: любая техника с микрофоном — это одновременно и сервис, и потенциальный источник утечки данных.

Как работают умные колонки и что с ними не так

Умная колонка постоянно ждёт "ключевую фразу" — имя голосового ассистента. Для этого микрофоны фактически всегда включены. По словам экспертов, производители собирают и логируют то, что звучит рядом с устройством, а затем отправляют эти данные в автоматизированные системы для анализа и улучшения распознавания речи. Именно об этом предупреждает киберэксперт Дмитрий Борщук.

Формально компании заявляют, что записи обрабатываются автоматически и сотрудники не имеют прямого доступа к содержимому. Однако сам факт постоянного сбора звука многим кажется тревожным, особенно если рядом с колонкой обсуждают рабочие вопросы, финансы или личную жизнь.

Роскачество уже рекомендовало не обсуждать чувствительные темы возле таких устройств и напомнило: стопроцентную приватность даёт только полное отключение гаджета, сообщает "Постньюс".

Советы шаг за шагом: как жить с умной колонкой и не параноить

Проверьте настройки приватности. Зайдите в приложение колонki и отключите сохранение истории голосовых запросов, если это возможно. Многие производители позволяют удалять записи или запрещать их хранение. Используйте физическое управление. Если на корпусе есть кнопка отключения микрофона — пользуйтесь ей, когда обсуждаете финансы, работу, здоровье или другие чувствительные темы. Оптимизируйте роутер и сеть. Создайте отдельную Wi-Fi-гостевую сеть для умных устройств: это снизит риск, что при взломе колонки злоумышленник доберётся до ноутбука или смартфона. Подумайте о локации. Не ставьте колонку в кабинет, где обсуждаются рабочие секреты, или рядом с местом, где вы часто говорите по телефону о банковских операциях. Для музыки и будильников достаточно спальни или гостиной. Обновляйте прошивку. Регулярные обновления для умной колонки, роутера и устройства "умного дома" закрывают уязвимости и улучшат защиту. Не игнорируйте уведомления об апдейтах. Используйте дополнительные инструменты безопасности. Для смартфона и ноутбука установите антивирус, включите шифрование и, при необходимости, VPN-сервис — так вы снизите риски перехвата трафика между колонкой и серверами. Если сомневаетесь — отключайте. Самый надёжный способ не быть записанным — выдернуть колонку из розетки или полностью выключить микрофон.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: оставлять умную колонку постоянно включённой в рабочем кабинете.

Последствие: обсуждения проектов, контрактов и конфиденциальных задач могут частично логироваться и уходить в облако.

Альтернатива: перенести колонку в гостиную, а для работы использовать обычную аудиосистему без микрофона.

• Ошибка: подключать все устройства к одному домашнему роутеру без настроек безопасности.

Последствие: при взломе одного гаджета злоумышленник получит доступ и к смартфону, и к ноутбуку.

Альтернатива: настроить отдельную сеть для устройств "умного дома", включить сложный пароль и шифрование WPA2/WPA3.

• Ошибка: считать, что голосовой помощник на смартфоне безопаснее колонки и не ограничивать его.

Последствие: смартфон с постоянной активацией ассистента может собирать не меньше голосовых данных.

Альтернатива: отключить "прослушку" по фразе-активатору, запускать ассистента вручную и пересмотреть разрешения приложений.

А что если…

А что если представить дом, в котором все устройства — колонка, телевизор, игровые приставки, кондиционер — "слушают" и анализируют речь?

С одной стороны, это удобно: голосом включается свет, запускается плейлист, открываются шторы, а голосовой ассистент подбирает фильм под настроение. С другой — чем больше микрофонов, тем сложнее контролировать, какие именно фразы уходят в облако, кто имеет доступ к логам и как долго они хранятся.

Если производители начнут вводить по-настоящему прозрачные настройки приватности с понятными переключателями "что именно мы отправляем на сервер", отношение пользователей к умным колонкам может измениться в лучшую сторону. Но если доверие будет подрыватьcя новостями о сливе записей, часть людей выберет более "немые" устройства или локальные системы без постоянного подключения к облаку.

Плюсы и минусы умной колонки с точки зрения приватности

Плюсы Минусы Удобное голосовое управление домом, музыкой, техникой Постоянно активный микрофон и риск записи лишней информации Возможность интеграции с другими устройствами "умного дома" Логирование команд и разговоров для обучения моделей Экономия времени: напоминания, таймеры, быстрый поиск Непрозрачные политики хранения и обработки голосовых данных Можно отключить микрофон или питание Пользователи часто забывают про настройки безопасности

FAQ

Опасно ли держать умную колонку дома?

Опасность не абсолютна, но риски есть. Главное — понимать, что микрофон активен, и ограничивать устройство там, где обсуждается конфиденциальная информация.

Правда ли, что записи слушают сотрудники компаний?

По словам экспертов, в большинстве случаев обработка голосовых данных автоматизирована, а прямой доступ сотрудников ограничен. Однако логи всё равно существуют, и это надо учитывать.

Как свести риски к минимуму, не отказываясь от колонки?

Перенесите её в нейтральную комнату, отключите лишние разрешения, используйте отдельную сеть через роутер и периодически чистите историю запросов в приложении.

Мифы и правда

Миф: умная колонка постоянно записывает и хранит все разговоры целиком.

Правда: чаще всего фиксируются короткие фрагменты звука вокруг активации и команды, но для пользователя это всё равно выглядит как вмешательство в приватность.

Миф: если колонка "умная", она точно защищена от взлома.

Правда: любое устройство в сети можно атаковать, если не обновлять прошивку и не защищать роутер.

Миф: отключение истории голосовых команд полностью блокирует сбор данных.

Правда: часть информации может по-прежнему использоваться в обезличенном виде для улучшения сервисов.

Три интересных факта

Многие умные колонки имеют физический индикатор (кольцо или светодиод), показывающий, когда звук отправляется на сервер, но пользователи часто перестают обращать на него внимание. В настройках некоторых голосовых ассистентов можно запретить использование своих записей для обучения моделей, но эта опция обычно спрятана глубоко в меню. Всё больше производителей добавляют режимы "локальной обработки", когда часть команд выполняется прямо на устройстве, без отправки в облако, чтобы повысить доверие пользователей.