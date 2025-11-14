Леониды устроят космическое шоу: когда ждать пик в ночь с 16 на 17 ноября

Метеорные потоки — одно из тех редких небесных зрелищ, которые не требуют сложного оборудования и доступны каждому, кто готов выбрать ясную ночь и немного терпения.
Леониды, один из самых быстрых и ярких потоков, ежегодно напоминают, насколько динамична и живописна наша Вселенная. Большинство космических процессов скрыто от глаз, но метеорные вспышки позволяют почувствовать масштаб и красоту происходящего за пределами Земли.
Каждый год Земля пересекает множество невидимых "следов" — шлейфов микроскопических частиц, оставленных кометами и астероидами. Когда эти частицы влетают в атмосферу, они сгорают, образуя яркие полосы света — метеоры. Леониды считаются одними из самых впечатляющих: их скорость достигает 44 миль в секунду, а вспышки оставляют длинный светящийся след.
Пик Леонид в этом году наступает в ночь с 16 на 17 ноября. По данным Международной метеорной организации, активность потока продолжается с 6 по 20 ноября и наблюдается как в Северном, так и в Южном полушариях. Метеоры, как и всегда, исходят из созвездия Льва. Удачная особенность сезона — Луна будет освещена всего на 9%, а значит, её свет почти не помешает наблюдениям.
В это же время активны Северные и Южные Тауриды, но их пик уже прошёл, поэтому именно Леониды станут главным событием ноября.
Для тех, кто хочет наблюдать вспышки максимально эффективно, существуют онлайн-индикаторы активности болидов, которые используют данные Глобальной метеорной сети и показывают лучшие часы для наблюдений.
|Поток
|Время пика
|Созвездие-радиант
|Особенности
|Леониды
|16-17 ноября
|Лев
|Очень быстрые метеоры и длинные хвосты
|Персеиды
|середина августа
|Персей
|Самый популярный поток для наблюдений
|Геминиды
|декабрь
|Близнецы
|Мощные вспышки, высокая активность
|Тауриды
|ноябрь
|Телец
|Медленные яркие болиды
Уходите от света. Найдите место вдали от фонарей, дорог и витрин. Даже маленький город создаёт заметную засветку.
Не берите телескоп. Бинокли и оптика сужают поле зрения — вы можете пропустить самые яркие метеоры.
Наблюдайте не в радиант. Леониды исходят из созвездия Льва, но смотреть лучше чуть в сторону — так метеоры будут ярче.
Выберите правильное время. Лучшие часы — от полуночи до рассвета. К этому времени Земля "подворачивается" потоком вперёд.
Позвольте глазам адаптироваться. Нужно минимум 30 минут в темноте, чтобы видеть слабые метеоры.
Возьмите коврик или кресло. Наблюдения лучше вести лёжа или полулёжа — так захватывается максимум неба.
Проверьте прогноз. Облака и яркая Луна сильно снижают видимость. В этот сезон Луна почти не помешает — и это редкая удача.
• Ошибка: смотреть на метеоры через телескоп.
Последствие: вы видите лишь узкую область и пропускаете вспышки.
Альтернатива: наблюдать невооружёнными глазами, максимально расширив угол обзора.
• Ошибка: выйти на наблюдение сразу из яркой комнаты.
Последствие: глаза не успевают адаптироваться, видны только самые яркие линии.
Альтернатива: провести в темноте 20-30 минут, избегая экранов смартфона.
• Ошибка: стоять, постоянно вертя головой.
Последствие: быстрое утомление и пропуск метеоров по периметру зрения.
Альтернатива: использовать лежак или туристический коврик.
Иногда потоки проявляют себя более активно, чем ожидают астрономы — например, в годы, когда Земля проходит особенно плотный участок кометных следов. Леониды известны гигантскими "звёздными бурями", когда число метеоров превышало тысячи в час. Современные прогнозы не обещают таких вспышек, но метеоры непредсказуемы: иногда достаточно нескольких секунд, чтобы ночь превратилась в настоящее космическое шоу.
С другой стороны, даже слабая активность становится ярким впечатлением, если выбрать правильное место и выждать подходящие условия.
Где искать Леониды на небе?
В созвездии Льва. Но смотреть лучше в любую тёмную сторону неба — метеоры появляются по всей сфере.
Когда начнётся пик активности?
В ночь с 16 на 17 ноября. Однако поток активен до 20 ноября.
Сколько метеоров можно увидеть?
Зависит от условий. При хорошей видимости можно заметить несколько десятков за час.
• Миф: метеоры — это "падающие звезды".
Правда: это микроскопические частицы, сгорающие в атмосфере.
• Миф: метеорные потоки всегда одинаковы.
Правда: плотность шлейфа кометы меняется, поэтому год от года активность отличается.
• Миф: наблюдать можно только через телескоп.
Правда: телескоп только мешает — важно широкое поле зрения.
Леониды связаны с кометой Темпеля-Туттля, проходящей рядом с Землёй каждые 33 года.
Самая мощная буря Леонид произошла в 1833 году: наблюдатели видели тысячи вспышек в минуту.
Скорость Леонид — одна из самых высоких среди метеорных потоков: до 71 км/с.
Первые упоминания о Леонидах относятся к древнему Китаю, где метеорные дожди связывали с небесными предзнаменованиями.
В XIX веке наблюдения за Леонидами помогли учёным понять связь метеоров с орбитами комет.
Современные данные собираются глобальными сетями наблюдателей, что позволяет прогнозировать пики активности всё точнее.
