Ночное небо начинает работать на нас: учёные сняли энергию прямо с атмосферного окна

Чистое ночное небо скрывает гораздо больше, чем кажется. Когда температура опускается, Земля начинает отдавать тепло в космос, а поток инфракрасного излучения, проходящий через так называемое "атмосферное окно", создаёт естественную разницу температур. Учёные из Калифорнийского университета в Дэвисе решили использовать это явление в практических целях — и разработали удивительное устройство, которое вырабатывает энергию, опираясь исключительно на холод ночного неба.
Группа исследователей под руководством инженера Джереми Мандэя изучала возможность использования атмосферного окна — диапазона инфракрасных волн, в котором воздух и облака практически прозрачны. Через этот "канал" Земля отводит тепло ночью, и радиатор, направленный в небо, остывает сильнее окружающего воздуха.
В экспериментальной установке верхняя пластина охлаждалась естественным образом, а нижняя оставалась тёплой благодаря теплу почвы. Разница температур достигала 18 °F (около -7,8 °C), что оказалось достаточно, чтобы заставить миниатюрный двигатель Стирлинга вращаться со скоростью близкой к одному обороту в секунду — и даже приводить в действие небольшой вентилятор.
"Эти двигатели очень эффективны при небольшой разнице температур. Если просто поставить его на стол, он не будет вырабатывать энергию самостоятельно", — сказал профессор Джереми Мандей.
В течение нескольких ночей устройство стабильно работало под открытым небом, демонстрируя способность вырабатывать небольшое, но полезное количество энергии. При улучшении материалов и теплообмена исследователи считают реальным выход в диапазон нескольких ватт на квадратный метр — без топлива, батарей или солнечного света.
На эффективность влияли погодные условия:
Данные спутников NASA CERES помогли определить, в каких регионах эффект будет максимальным — это пустыни, высокогорья и районы с малой влажностью.
Двигатель использует замкнутый объём газа, который перемещается между холодной и тёплой зонами. Газ расширяется при нагреве, сжимается при охлаждении, а разница давлений приводит в движение поршни.
Ключевые особенности:
|Регион
|Почему подходит
|Пустынные зоны
|Сухой воздух, минимум облаков
|Высокогорья
|Низкая влажность и разрежённый воздух
|Северные регионы в мороз
|Сильные температурные разрывы
|Теплицы
|Холодные крыши + тёплый почвенный слой
Исследователи продемонстрировали скорость воздуха около 30 см/с — этого достаточно, чтобы обеспечить комфортную вентиляцию согласно нормам ASHRAE.
Использовать высокоизлучающие покрытия.
Специальные материалы улучшают отдачу тепла в атмосферное окно.
Изолировать радиатор.
Вакуумный кожух уменьшает теплопотери и дополнительно усиливает охлаждение.
Улучшить контакт тёплой пластины с почвой.
Грунт ночью остывает медленнее воздуха, создавая стабильную температуру.
Снизить механическое трение двигателя.
Облегчённые узлы увеличат скорость вращения и мощность.
Использовать отработанное тепло.
Фермы и заводы могут отдавать лишнее тепло для увеличения разницы температур.
Использовать технологию днём? Будущие версии смогут работать и при солнечном освещении, если поверхность будет отражать тепло и одновременно излучать его в инфракрасном диапазоне.
|Плюсы
|Минусы
|Работает ночью, когда солнечные панели бесполезны
|Нужна ясная погода
|Не требует топлива и электричества
|Зависит от влажности воздуха
|Простая физика, минимум движущихся частей
|Малая мощность на ранних этапах
|Может встраиваться в теплицы и здания
|Требуется оптимизация материалов
Сколько энергии можно получить?
Пока — доли ватта на опытных образцах, но потенциал оценивается в несколько ватт/м².
Можно ли использовать зимой?
Да, холод усиливает эффект.
Нужны ли солнечные панели?
Нет — система работает в полную силу именно ночью.
Что ограничивает мощность?
Главным образом влажность и качество радиатора.
Миф: устройство работает только в пустыне.
Правда: в любом месте с ясным небом возможна генерация энергии.
Миф: это аналог солнечной батареи.
Правда: технология работает на обратном принципе — не поглощает свет, а отдаёт тепло.
Миф: двигатель Стирлинга слишком слаб для практического применения.
Правда: при малой разнице температур он эффективнее многих других решений.
Поток тепла в космос существует даже днём — его просто перекрывает солнечное излучение.
Некоторые современные ночные генераторы могут создавать тягу вентилятора, достаточную для небольшой комнаты.
"Атмосферное окно" было открыто в XIX веке, но только в XXI его начали активно использовать в энергетике.
Концепция охлаждения с помощью неба существует давно: древние цивилизации использовали открытые бассейны для получения льда в пустыне именно благодаря ночному отведению тепла. В XX веке эффект изучали физики, но только современные материалы позволили развить идею в направлении энергетики.
