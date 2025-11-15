Ночное небо начинает работать на нас: учёные сняли энергию прямо с атмосферного окна

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:32
Наука

Чистое ночное небо скрывает гораздо больше, чем кажется. Когда температура опускается, Земля начинает отдавать тепло в космос, а поток инфракрасного излучения, проходящий через так называемое "атмосферное окно", создаёт естественную разницу температур. Учёные из Калифорнийского университета в Дэвисе решили использовать это явление в практических целях — и разработали удивительное устройство, которое вырабатывает энергию, опираясь исключительно на холод ночного неба.

Фомальгаут над южным горизонтом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фомальгаут над южным горизонтом

Как ночное небо превращается в источник энергии

Группа исследователей под руководством инженера Джереми Мандэя изучала возможность использования атмосферного окна — диапазона инфракрасных волн, в котором воздух и облака практически прозрачны. Через этот "канал" Земля отводит тепло ночью, и радиатор, направленный в небо, остывает сильнее окружающего воздуха.

В экспериментальной установке верхняя пластина охлаждалась естественным образом, а нижняя оставалась тёплой благодаря теплу почвы. Разница температур достигала 18 °F (около -7,8 °C), что оказалось достаточно, чтобы заставить миниатюрный двигатель Стирлинга вращаться со скоростью близкой к одному обороту в секунду — и даже приводить в действие небольшой вентилятор.

"Эти двигатели очень эффективны при небольшой разнице температур. Если просто поставить его на стол, он не будет вырабатывать энергию самостоятельно", — сказал профессор Джереми Мандей.

Что показали испытания

В течение нескольких ночей устройство стабильно работало под открытым небом, демонстрируя способность вырабатывать небольшое, но полезное количество энергии. При улучшении материалов и теплообмена исследователи считают реальным выход в диапазон нескольких ватт на квадратный метр — без топлива, батарей или солнечного света.

На эффективность влияли погодные условия:

  • сухой воздух усиливает охлаждение;
  • высокая влажность снижает эффект, потому что водяной пар "мешает" излучению уходить в космос;
  • прозрачное небо — обязательное условие;
  • высота над уровнем моря повышает результат за счёт разреженности воздуха.

Данные спутников NASA CERES помогли определить, в каких регионах эффект будет максимальным — это пустыни, высокогорья и районы с малой влажностью.

Как это работает: упрощённая схема двигателя Стирлинга

Двигатель использует замкнутый объём газа, который перемещается между холодной и тёплой зонами. Газ расширяется при нагреве, сжимается при охлаждении, а разница давлений приводит в движение поршни.

Ключевые особенности:

  • работает при небольших перепадах температуры;
  • не требует топлива — только тепловой градиент;
  • высокоэффективен при слабых нагрузках;
  • даёт непрерывное движение при постоянной разнице температур.

Таблица "Где ночные генераторы работают лучше всего"

Регион Почему подходит
Пустынные зоны Сухой воздух, минимум облаков
Высокогорья Низкая влажность и разрежённый воздух
Северные регионы в мороз Сильные температурные разрывы
Теплицы Холодные крыши + тёплый почвенный слой

Зачем нужен ночной генератор

  • Технология может решить несколько реальных задач:
    В теплицах требуется постоянное движение воздуха, чтобы распределять углекислый газ и защищать растения от повышенной влажности.
  • В жилых зданиях вентиляции нужен минимальный поток, даже когда система обогрева или кондиционирования не работает.
  • В удалённых районах механические датчики и мини-вентиляторы могли бы работать автономно.

Исследователи продемонстрировали скорость воздуха около 30 см/с — этого достаточно, чтобы обеспечить комфортную вентиляцию согласно нормам ASHRAE.

Советы шаг за шагом: как повысить эффективность устройства

  1. Использовать высокоизлучающие покрытия.
    Специальные материалы улучшают отдачу тепла в атмосферное окно.

  2. Изолировать радиатор.
    Вакуумный кожух уменьшает теплопотери и дополнительно усиливает охлаждение.

  3. Улучшить контакт тёплой пластины с почвой.
    Грунт ночью остывает медленнее воздуха, создавая стабильную температуру.

  4. Снизить механическое трение двигателя.
    Облегчённые узлы увеличат скорость вращения и мощность.

  5. Использовать отработанное тепло.
    Фермы и заводы могут отдавать лишнее тепло для увеличения разницы температур.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Разместить устройство под навесом → радиатор не "видит" небо → поставить его на открытой площадке.

  • Использовать обычную металлическую пластину → слабое охлаждение → применять покрытия с высокой излучательной способностью.

  • Устанавливать в районе высокой влажности → потери эффективности → выбирать сухие и холодные ночи.

А что если…

Использовать технологию днём? Будущие версии смогут работать и при солнечном освещении, если поверхность будет отражать тепло и одновременно излучать его в инфракрасном диапазоне.

Плюсы и минусы технологии

Плюсы Минусы
Работает ночью, когда солнечные панели бесполезны Нужна ясная погода
Не требует топлива и электричества Зависит от влажности воздуха
Простая физика, минимум движущихся частей Малая мощность на ранних этапах
Может встраиваться в теплицы и здания Требуется оптимизация материалов

FAQ

Сколько энергии можно получить?
Пока — доли ватта на опытных образцах, но потенциал оценивается в несколько ватт/м².

Можно ли использовать зимой?
Да, холод усиливает эффект.

Нужны ли солнечные панели?
Нет — система работает в полную силу именно ночью.

Что ограничивает мощность?
Главным образом влажность и качество радиатора.

Мифы и правда

Миф: устройство работает только в пустыне.
Правда: в любом месте с ясным небом возможна генерация энергии.

Миф: это аналог солнечной батареи.
Правда: технология работает на обратном принципе — не поглощает свет, а отдаёт тепло.

Миф: двигатель Стирлинга слишком слаб для практического применения.
Правда: при малой разнице температур он эффективнее многих других решений.

Три интересных факта

  1. Поток тепла в космос существует даже днём — его просто перекрывает солнечное излучение.

  2. Некоторые современные ночные генераторы могут создавать тягу вентилятора, достаточную для небольшой комнаты.

  3. "Атмосферное окно" было открыто в XIX веке, но только в XXI его начали активно использовать в энергетике.

Исторический контекст

Концепция охлаждения с помощью неба существует давно: древние цивилизации использовали открытые бассейны для получения льда в пустыне именно благодаря ночному отведению тепла. В XX веке эффект изучали физики, но только современные материалы позволили развить идею в направлении энергетики.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
