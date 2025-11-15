Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сода безопасно очищает нержавейку — рекомендации домашних экспертов
Выкопка и хранение луковиц для зимы: пошаговое руководство
В основу фильма Изгоняющий дьявола легла реальная история
Желатин ускоряет приготовление праздничного заливного
Подержанные Touareg I и Murano Z51 нередко приводят к дорогому обслуживанию
За последние 10 лет такого не было: в Германии растёт число банкротств — статистика
Боковая планка укрепляет стабильность корпуса — инструктор Лаура Уилсон
Десять культовых ароматов для современного стиля выделили француженки
Обезболивающие не решают проблему с болью в мышцах после тренировок

Огненный гость из космоса: в России упал редкий метеорит, старше Земли и хранящий тайны её рождения

Новгородский метеорит назван фрагментом протопланеты — исследователи
0:42
Наука

Редкое космическое событие взбудоражило жителей сразу нескольких регионов России. Утром 27 октября над страной пронёсся ярко-зелёный болид, видимый даже из Москвы и Подмосковья. Через несколько секунд после вспышки в Новгородской области была зафиксирована взрывная волна. Спустя неделю учёные нашли фрагмент упавшего метеорита и доставили его в Уральский федеральный университет для исследования.

Падение метеорита
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Падение метеорита

Как проходило падение

По данным лаборатории метеоритики ГЕОХИ РАН и экспедиции УрФУ, метеорит двигался по пологой траектории и вошёл в атмосферу со сравнительно небольшой скоростью. Это позволило наблюдать его невооружённым глазом целых 30 секунд — необычно долго для подобных явлений.

"Полет происходил по пологой траектории, а зона рассеивания осколков растянулась более чем на сто километров", — рассказал руководитель поискового отряда Александр Пастухович.

Когда болид прошёл через облака, многие жители ощутили ударную волну: дребезжали окна, колебались стены домов. Некоторые приняли вспышку за взрыв или вход спутникового мусора. Однако позднее специалисты подтвердили — это был настоящий метеорит природного происхождения.

Как нашли фрагмент

Поиски велись неделю, в сложных условиях: болота, высокая трава, пасмурная погода. Обычные металлодетекторы оказались бесполезны — метеорит содержит мало железа и практически не реагирует на магнит.

"Мы искали его визуально, ориентируясь на возможное направление падения и свидетельства очевидцев", — уточнил Александр Пастухович.

В итоге первый осколок нашла жительница районного центра Окуловка: на крыше своего дома она заметила пробоину, словно кто-то бросил мешок с цементом. Именно этот фрагмент позже попал к учёным.

Самый крупный найденный кусок весит около 700 граммов. При ударе он разбился на десятки мелких осколков, самый маленький из которых размером всего 3×4 см.

Чем уникален новгородский метеорит

На первый взгляд фрагмент напоминает обычный камень, но при ближайшем рассмотрении видна чёрная кора плавления — характерный след высоких температур при входе в атмосферу. Первичный анализ показал, что метеорит относится к типу LL6-хондритов, то есть каменных тел с крайне низким содержанием металлов.

"Он в какой-то степени родственник Челябинского метеорита, который относится к классу LL5. Разница лишь в степени термических изменений", — отметил член комитета РАН по метеоритам Виктор Гроховский.

Для справки: обозначение LL означает "очень мало металла", а цифра показывает степень нагрева внутри родительского тела. Уровень 6 — почти максимальный, что делает образец особенно ценным для исследований.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что все метеориты одинаковы по составу.
    Последствие: утрата возможности выявить редкие типы, важные для науки.
    Альтернатива: проводить спектральный и изотопный анализ каждого найденного образца.

  • Ошибка: использовать для поиска только магнитные приборы.
    Последствие: каменные метеориты, не содержащие железа, остаются незамеченными.
    Альтернатива: применять визуальный поиск и анализ орбитальных данных.

  • Ошибка: полагать, что падение — случайное и локальное явление.
    Последствие: пропускаются ценные осколки, разбросанные на большой площади.
    Альтернатива: рассчитывать траекторию и организовывать поиски с привлечением астрономов и очевидцев.

Чем этот метеорит старше Земли

Ученые УрФУ уже провели первые замеры плотности и структуры вещества. Возраст найденного образца оценивается более чем в 4,5 миллиарда лет — это время формирования Солнечной системы.

"Каждый метеорит уникален. Это фрагменты протопланет, из которых сложилась наша система. Они по возрасту старше Земли", — подчеркнул Александр Пастухович.

Такой материал позволяет изучить химический состав первичного вещества, из которого формировались планеты. Подобные находки называют "временными капсулами", ведь их структура почти не изменилась с момента рождения Солнца.

Советы шаг за шагом: как изучают метеориты

  1. Поиск и идентификация. Фиксируют координаты и траекторию падения, собирают осколки вручную.

  2. Микроскопический анализ. Исследуют структуру и минералы под электронным микроскопом.

  3. Спектроскопия. Определяют химический состав и процентное соотношение элементов.

  4. Радиоизотопное датирование. Позволяет вычислить возраст и историю нагрева.

  5. Сравнение с другими образцами. Сопоставляют с известными метеоритами (например, Челябинским).

Плюсы и минусы изучения метеоритов

Плюсы Минусы
Даёт прямые данные о составе ранней Солнечной системы Трудно найти целые фрагменты
Помогает понять происхождение планет Высокая стоимость анализа
Позволяет уточнить орбиты и траектории астероидов Зависимость от случайности падения

Мифы и правда

  • Миф: метеориты падают часто и повсюду.
    Правда: заметные падения происходят редко, а большинство тел сгорает в атмосфере.
  • Миф: все метеориты притягиваются магнитом.
    Правда: многие — каменные и не содержат железа.
  • Миф: они опасны для человека.
    Правда: энергия рассеивается в атмосфере, крупные падения — исключение.

3 интересных факта

  • Метеориты типа LL6 встречаются реже 5% от всех находок на Земле.

  • Их структура позволяет "прочитать" историю астероидов, существовавших до образования планет.

  • УрФУ имеет одну из крупнейших коллекций метеоритов в Европе и принимает образцы со всего мира.

Падения метеоритов на территории России фиксировались десятки раз, но события масштаба Челябинска и Новгорода случаются раз в десятилетия. В 2013 году Челябинский болид стал самым мощным за последнее столетие. Теперь новгородская находка обещает стать не менее важной для науки: она принадлежит редкому типу и может помочь уточнить процессы формирования ранней Солнечной системы.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Карстовые образования на Марсе хранят следы древней воды
Наука и техника
Карстовые образования на Марсе хранят следы древней воды
Древесно-бетонный кирпич улучшает теплоизоляцию зданий
Недвижимость
Древесно-бетонный кирпич улучшает теплоизоляцию зданий
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Наука и техника
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Популярное
Холодильник создаст гармонию холода и свежести: микроклимат поддержит один крошечный предмет

Маленький секрет поможет вашему холодильнику работать эффективнее и экономить электроэнергию.

Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Океан заговорил голосом разума: учёные раскрыли язык существ, чья речь пугающе похожа на нашу
Владельцы умиляются, а кошка страдает: главная ошибка в холодный сезон
Свободная полоса за забором может стать вашей: вот как законно добавить участок к своим владениям
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Тёплая гавань для четвероногого друга: как утеплить будку, чтобы пёс легко пережил зиму
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям
Камень из космоса меняет траекторию как сумасшедший: 2024 YR4 играет с Землёй в опасный чёрный ящик
Камень из космоса меняет траекторию как сумасшедший: 2024 YR4 играет с Землёй в опасный чёрный ящик
Последние материалы
Сода безопасно очищает нержавейку — рекомендации домашних экспертов
Выкопка и хранение луковиц для зимы: пошаговое руководство
В основу фильма Изгоняющий дьявола легла реальная история
Желатин ускоряет приготовление праздничного заливного
Подержанные Touareg I и Murano Z51 нередко приводят к дорогому обслуживанию
За последние 10 лет такого не было: в Германии растёт число банкротств — статистика
Боковая планка укрепляет стабильность корпуса — инструктор Лаура Уилсон
Новгородский метеорит назван фрагментом протопланеты — исследователи
Десять культовых ароматов для современного стиля выделили француженки
Обезболивающие не решают проблему с болью в мышцах после тренировок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.